









在影片上映之前，时光网记者分别采访了影片的制片人马克·尼尔森和导演乔什·库雷，采访期间，他们讲述了影片幕后创作的很多故事。比如牧羊女皮普的回归之后有什么变化？还有薯蛋头的配音演员唐·里克斯已经逝世，但是在《玩具4》中他仍然有声音演出，这又是怎么一回事？让我们一起来走进今天的采访吧。











把女配角牧羊女拉到故事的中心来





牧羊女波·皮普将强势回归《玩具总动员4》!第三集中，想必大家都很好奇不见芳踪的瓷雕牧羊女波·皮普到底上哪去？在《玩具总动员4》，不仅将清楚交代发生什么事，更会看到牧羊女改头换面强势回归，且继续由当年配音的好莱坞女星安妮·波茨回归献声。





《玩具总动员4》中国定档预告 迪士尼·皮克斯特别邀请国际记者在今年3月份时到皮克斯的总部参观。踏进皮克斯的贾伯斯大楼，宽敞明亮的大厅对面墙上横挂了一巨幅牧羊女波·皮普的3D画像，栩栩如生十分吸引注意力，更透露牧羊女波·皮普在新电影中的地位。





牧羊女波·皮普在制片团队中更是具有代表性。为了保密，好莱坞电影公司一般会在电影制作过程中替片子取代号。 《玩具总动员4》制作人马克·尼尔森透露，这五年来皮克斯内部将《玩具总动员4》昵称为“皮普，”可见这个角色回归的重要性。





尼尔森说：“波在前两部电影中的是一个很有特色的角色，但没有很多银幕出场时间，我们也没解释他发生什么事，所以挖掘波的遭遇与背景故事，有很丰富的题材可以发挥，我们也很妥善的运用。”





大家虽然对牧羊女并不陌生，但他确实没有很多银幕时间，在前两集的现身时间加总不超过7分钟。执导《玩具总动员4》的新兴导演乔什·库雷说，“我们边看边意识到波很有个性，但故事没有被完全探索。所以我们可以从这里开始创造新的故事元素。”









制作团队可是仔细的分析了这短短七分钟，基本上把这个曾经只是二级、甚至算是三级的角色拉到故事中心点。他们发现，过去的牧羊女深具自信风采，除了跟胡迪打情骂俏，更在胡迪迷失自我时扮演开导指引的重要角色。





回归的牧羊女虽然依旧风趣俏丽、爱开胡迪玩笑，但仔细一看，不再穿大澎裙的她，外表与思考逻辑在在透露了她的沧桑经历。经过野外生活的历练后俨然成为兼具领导能力与坚毅温情的新时代女性。









牧羊女的新设计也非常不同，可谓是女性罗宾汉的侠士形象，牧羊杖也转变成他的防身武器，成为他矫捷身手的延伸，武打设计参考自体操选手、舞者、以及武术家，集结平衡、优雅与杀伤力，很是有特色。





这不禁让人联想，全新的坚毅女性形象是否受了好莱坞近期吹起的女权运动影响。导演乔什·库雷否认道，“这个决定早在好莱坞的女权抬头运动吹起之前就已经决定的，”并解释波一直都是玩具总动员的家族一员，个性也是鲜明让人印象深刻。不过，有一个女儿的库雷也表示，很高兴女儿在成长过程中可以有一个像牧羊女这样的坚毅女性作为榜样。