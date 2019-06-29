《蜘蛛侠：英雄远征》将原作漫画的娱乐性和趣味性足足翻了一番，既发展了与MJ的感情，更让蜘蛛侠在一个没有了托尼·史塔克的漫威宇宙中站稳了脚跟。





本片背景设置于《复仇者联盟4：终局之战》后，彼得·帕克回到了高中。他想暂时远离制裁罪恶的生活，便踏上了前往欧洲的修学旅行，也借此机会向MJ（赞达亚饰）表达真实的情感。但计划赶不上变化，尼克·弗瑞（塞缪尔·杰克逊饰）和一名来自平行宇宙的超级英雄神秘客（杰克·吉伦哈尔饰）找上门来，希望帕克一起阻止四名元素众毁灭地球。除了赫兰德、赞达亚、杰克逊和吉伦哈尔，卡司阵容还包括回归饰演奈德的雅各·巴塔伦、饰演希尔的寇碧·史莫德斯、饰演哈皮的乔恩·费儒和饰演梅姨的玛丽莎·托梅。





《蜘蛛侠：英雄远征》将原作漫画的娱乐性和趣味性足足翻了一番，既发展了与MJ的感情，更让蜘蛛侠在一个没有了托尼·史塔克的漫威宇宙中站稳了脚跟。





《蜘蛛侠：英雄远征》的故事大概开始于《复仇者联盟4：终局之战》后的八个月，所有因灭霸响指消失的人们都回来了。电影的开头讲到了一半人类在五年后突然回归，现在被称作“The Blip（突现）”，还有托尼·史塔克、黑寡妇的离去，可以推测的是，史蒂夫·罗杰斯也不在了。尽管早期传闻称梅姨在“响指”中幸存了，但片中却显示她也消失了，并在“The Blip”中回归。











现在，梅姨在和哈皮约会。全世界都在哀悼托尼·史塔克的去世，同时也都担心外星人再来攻击地球，所以大众都期望蜘蛛侠能接钢铁侠的班。但彼得还没准备好接下这份大任，也不知道托尼走后自己该做什么。他还纠结于对MJ的感觉，觉得自己需要在超级英雄生活间隙休息一下。为了帮助学生们的顺利回归，学校决定让一些学生去欧洲游学。彼得觉得这是暂时放下蜘蛛侠身份的绝好机会，也是告诉MJ自己真实感受的时候了。但当尼克·弗瑞招揽他后，彼得不得不把这些计划先放一放。





终极中文预告 彼得尽可能久地拖住了弗瑞，但最终还是被他和希尔说服，加入了新英雄Quentin Beck，也就是神秘客，一同阻止元素众水、火、气、土破坏欧洲、进而毁灭整个地球。对此的解释是，当灭霸第一次打响指时，在众多平行宇宙中打开了一道传送门。神秘客来自另一个地球，而元素众毁灭了他的地球和家庭，所以他来到这，阻止后者毁灭这个地球。弗瑞想让彼得和神秘客组成新的超级英雄组合来阻止元素众，并将托尼的太阳镜给了彼得，这也是可以控制史塔克工业武器的眼镜。托尼将眼镜留给彼得，就是想让后者成为复仇者的领袖，但彼得觉得自己不堪大任。在蜘蛛侠和神秘客与敌人战斗时，他们成了好朋友，彼得也从神秘客身上感受到了之前他与托尼的那种师生关系。但当MJ发现了一个足以改变彼得对所有事情看法的秘密后，事情开始变得复杂，彼得也开始质疑自己的衷心。现在，在MJ、奈德、哈皮、弗瑞和希尔的帮助下，彼得必须赌上一切去阻止阴谋、拯救朋友，并继承钢铁侠的衣钵。











对于没有从漫威漫画中对神秘客有深入了解的人来说，《蜘蛛侠：英雄远征》会有许多意想不到的反转。对于那些对蜘蛛侠系列漫画了如指掌的粉丝来说，这部电影的惊喜会少很多，但影片对于反转的处理方式，会让漫画迷和普通观众都感到十分惊艳。就像之前漫威宇宙电影中做到的那样，漫威将漫画素材融入了漫威电影宇宙的基调，改编了一些角色的特定方面来适用于电影宇宙，但他们从没丢掉过精髓。对于神秘客背景的改动非常大，但与这个角色创建之初那些基本的元素都很契合。





杰克·吉伦哈尔对这个角色的演绎毫无缺憾，特别是在第二幕，塞缪尔·杰克逊和寇碧·史莫德斯以经典漫威电影宇宙角色的身份带来庄严感时，以及结尾对角色的反转，神秘客都大放光彩。除此之外，有个意想不到的漫威电影宇宙演员客串是你绝对不想错过的。事实上，结尾的两场戏都很精彩，另一场戏中，会有一位奥斯卡奖获得者献上漫威电影宇宙的首秀。











虽然这部电影节奏快、风趣、幽默，我还是觉得其情感节拍更吸引我。不管是比喻还是事实，托尼·史塔克的影子都在本片的每一个角落，看着彼得面对这失去的一切，观众也会得到很大的情感回馈。就像和神秘客的兄弟情一样，彼得和MJ的关系也在片中得到了很大发掘。对于漫威推出这个MJ角色，大家众说纷纭，因为赞达亚饰演的这个角色名字是米歇尔·琼斯，而不是克尔斯滕·邓斯特在山姆·雷米的《蜘蛛侠》系列中所饰演的玛丽·简。尽管我在看漫画时就很喜欢玛丽·简，毕竟她才是彼得的真爱，但这个角色从没在电影中被很好地演绎过。我反而觉得赞达亚的角色比雷米三部曲中的MJ令人信服百倍。赞达亚给这个角色带来了一些新鲜和活力，使其非常吸引人，跟赫兰德的化学反应也很好。我也很喜欢哈皮和梅姨直接富有喜剧性的浪漫，玛丽莎·托梅演出了一个完美的年轻梅姨。乔恩·费儒也把哈皮演得很不错，而且跟漫威电影宇宙中其他人不同的是，他可以真正对彼得对于失去托尼的感受产生共鸣。





每部蜘蛛侠系列电影都试图去讲述关于“蜘蛛侠不再”这条故事线，最著名的要数山姆·雷米的《蜘蛛侠2》了。《蜘蛛侠：英雄远征》也尝试去运用一些这条线的元素，但又很明智地避免了一股脑都放进去。在本片中，彼得从头到尾都没真正放弃蜘蛛侠的身份，他只是想从拯救世界中走出来休息一下，重新当个孩子。还是要提到那句经典的“能力越大，责任越大”，这也是电影的主题。但这个系列并没有重述本叔叔的故事，托尼·史塔克变成了彼得对于英雄事迹的启发来源。











从漫威电影宇宙中两人所建立的关系来看，这再合理不过了。显然，在钢铁侠离去后，漫威影业正在将蜘蛛侠设立成今后电影宇宙的头号英雄，这是非常合适的。别忘了，彼得也是个科学家，就跟托尼一样，本片中这一点也得到了很好的体现。很明显，蜘蛛侠在全世界范围内的人气不逊于钢铁侠，所以漫威所要面对的唯一问题就是，汤姆·赫兰德有没有小罗伯特·唐尼那样的动作能力和明星力量，来将漫威电影宇宙扛在肩上？《蜘蛛侠：英雄远征》给这个问题回了个大大的“没问题！”虽然赫兰德加入系列时，没有唐尼那样的演员阅历，他以真挚的情感和令人难以抗拒的可爱弥补了这一点。赫兰德给出了可能是其最好的演出，将我们期待中这位经典角色的幽默和情感都展现了出来。





如果非要说有什么不好，那么就是这部电影并不是独立的。如果你连《复仇者联盟4：终局之战》和《惊奇队长》，或是《美国队长3》和《蜘蛛侠：英雄归来》都没看过，那么你是享受不到这部电影的。但我想现在大多数粉丝都已经知道了，漫威电影宇宙并不像其它影史上的系列，它在叙事上更像是一部超长电视剧。所以我并不觉得这一点会拦住太多粉丝，蜘蛛侠又是个知名度那么高的角色。所以我感觉这个系列的新观众看起来也不会太吃力。最后，《蜘蛛侠：英雄远征》不仅仅是《复仇者联盟4：终局之战》后的结束，更是漫威电影宇宙今后的蓝图、写给托尼·史塔克的情书，以及一个男孩长大成人的故事。没人知道漫威电影宇宙今后会何去何从，但确定的是，无论接下来发生什么，我们友好的邻家小蜘蛛在接下来的好多年中都会跟观众见面。











《蜘蛛侠：英雄远征》的其它评论：





IGN:





“《蜘蛛侠：英雄远征》既是一部严肃宏大的《复仇者联盟4：终局之战》后轻松的终结，又是漫威电影宇宙下一阶段令人激动的开始。这部电影极其有趣且聪明，又是经常引人发笑的冒险故事。彼得·帕克在《复仇者联盟4：终局之战》中获得了新生，但这并不意味着美好，或者说，他心中对于个人生活和超英责任的道德纠结从来没有停止过。彼得·帕克对于这种特殊纠结的意识也成了这部娱乐大片的核心。《蜘蛛侠：英雄远征》是漫威电影宇宙在这个爬墙小子系列中做得最具娱乐性的。多亏了这种暖心的幽默、聪明的评论和灵巧的动作戏，《蜘蛛侠：英雄远征》延续了彼得·帕克的旅程——从一个小英雄成为了托尼·史塔克的继承者。本片为今后蜘蛛侠的几部作品和其在漫威电影宇宙中的地位都奠定了基调，让他对上了一个可以利用彼得·帕克恐惧和不安的反派，这一点还没有哪个反派做到过。《蜘蛛侠：英雄远征》响亮地结束了漫威的第三阶段，将年轻的小虫推向了一个危险但极其刺激的新时代。”





《综艺》：





“《蜘蛛侠：英雄远征》在蜘蛛侠这个系列中排名几何呢？这比上一部更紧张（应该比上一部票房还多一点），也更狠毒，赫兰德所饰演的小孩英雄——尴尬又天真，浪漫又多变——非常生动，这是安德鲁·加菲尔德版彼得没做到过的。《蜘蛛侠：英雄远征》在灵魂上向托比·马奎尔版更近了一些。（这里第一代蜘蛛侠应该得到一个大大的吻）在结束时，这代蜘蛛侠真的找到了自己的强烈感受。《蜘蛛侠：平行宇宙》在前，有着漩涡般令人眩晕的想象力、游戏般的质感和暗门一样的感觉，《蜘蛛侠：英雄远征》则触碰到了漫威典型电影的每一个方面。这并不会让你脱离这个真实世界。但从结果来看，这一步是走对了。”











《好莱坞记者报》：





“汤姆·赫兰德回归饰演彼得·帕克/蜘蛛侠、恋上了赞达亚饰演的MJ，还遇见了杰克·吉伦哈尔饰演的神秘客，这都是在漫威最新电影中一次欧洲游学旅行中发生的。作为蜘蛛侠重启系列的第二部，一眼看上去也就是及格处于尴尬时期的青少年冲破束缚，在欧洲尽情享受夏日旅行，他们去到了一些风景如画的古城，但事情的发生没什么动机，动作戏也不算精彩。年轻的卡司阵容由汤姆·赫兰德领衔，他饰演腼腆的凭网飞檐走壁的男孩，赞达亚则是逐渐冲破限制的害羞女孩，他俩还是很有看头，挺欢乐的。但缺少一个合适、全面的反派，小罗伯特·唐尼饰演的托尼·史塔克已逝，但常被提及，其替代者也不够胜任。所以这部看起来就像是漫威公司里不那么闪耀的一颗星。如果跟索尼去年推出的充满想象力的动画大片《蜘蛛侠：平行宇宙》相比，那就更显苍白了。”





COLLIDER：





“写《蜘蛛侠：英雄远征》评论最挫败的一点就是，电影里最好、最有趣的东西就是漫威的不设限制了。由于这个评论会在电影上映五天前登出，所以我不能透露太多那些惊喜。所以除去那些，我只能简单地说《蜘蛛侠：英雄远征》是有趣的！就像《蜘蛛侠：英雄归来》那样有趣！《蜘蛛侠：英雄归来》中所有你喜欢的东西都在这一部被放大，对于像彼得和MJ这些角色也加以更多层次，同时仍然献出了漫威电影宇宙中独特的东西——整个世界设定非常可信——这是其它漫威电影做不到的。但是，彼得在和重大的责任缠斗，而《蜘蛛侠：英雄远征》则给了这种缠斗一种新鲜的感觉，这在其它蜘蛛侠电影中都是没有的。尽管在一些时候有点拖沓，但我想象不出之后没有蜘蛛侠的漫威电影宇宙是什么样子了。”