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《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。

2019-06-30 08:05:54 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

2019-06-30 08:05:54 来源：Mtime时光网

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写在最前

#前方严重剧透预警#

       这次《蜘蛛侠：英雄远征》看得真心满足。片尾字幕还在滚动的时候，我就已经开始思考看完之后该怎么吹了。你想想，大家都是前段时间刚刷完《复联4》的人，那群星阵容、那恢弘场面、那悲壮结局，都还历历在目，犹记于心。紧接着再来一部小体量的单人电影，难免会在对比之下产生落差。

       但《英雄远征》竟然格外争气。个人认为（加粗加重）影片最大的亮点有：反派塑造，吉伦哈尔演技没得说；视效呈现，不比《奇异博士》差到哪儿去；情节反转，终于有了一些让人猜不到的套路；片尾彩蛋，激动得连拍隔壁的大腿。

写在最前

       或许是因为一直对漫威抱着正常发挥不失手的心态，或许是因为继《复联4》之后自动对接下来的作品降低了预期，也或许是受到了月初上映的《X男》衬托，总的来说，《蜘蛛侠：英雄远征》可以算是漫威宇宙电影中带来惊喜最大的一部。

       当然了，这篇稿子也不是来写影评的，以上只是简单说几句个人的主观看法，可能有人就觉得just so so也不一定。

       言归正传，接下来要讲的都是影片里的重要细节和彩蛋，以及个别需要提及的漫画作品设定。

美国队长去世

美国队长去世

       电影开头，伴随着《I Will Always Love You》的旋律，先来了一段追忆几位已经不在人世的超级英雄的画面，其中出现了美国队长的身影。在《复联4》结尾，美队穿越回过去和佩吉补上了失去的幸福生活，回来时已经白发苍苍，并将盾牌交给了猎鹰。

       如今也算是正式交代了美队的结局，在完成了属于自己的使命之后，安享晚年，寿终正寝。


小辣椒捐款

小辣椒捐款

       小蜘蛛参加梅姨为无家可归之人募捐资金的活动，Happy拿着一张捐款50万美元的牌子走进了后台。这笔捐款来自小辣椒，最下面有小辣椒的名字落款以及“斯塔克救济基金会联合创始人与董事长”一行字。

彼得一激灵

彼得一激灵

       很明显，被梅姨戏称的“彼得一激灵”指的是蜘蛛感应能力（spider sense），第一次出现是在《复仇者联盟3》，坐在校车上的小蜘蛛感应到了乌木喉等人驾着飞船来到地球。

       蜘蛛感应最大的用途便是预知危险的到来，在与神秘客的决战中，这项能力成为了小蜘蛛获胜的最关键技能。

本叔叔的行李箱

本叔叔的行李箱

       彼得去欧洲旅行时带的行李箱上印有三个字母“BFP”，是Uncle Ben名字的缩写，Benjamin Franklin Parker。也就是说这只行李箱是本叔叔留下来的遗物，只可惜在彼得旅行结束时行李全部都被毁掉了。

反派组合“元素众”

反派组合“元素众”

       影片前半段出现的元素众是漫威漫画里一个真实存在的、诞生于几千年前的反派组合，其中4个成员按出场顺序介绍，分别是操控大地的玛格南（Magnum）、操控水的海昌（Hydron）、操控火焰的地狱火（Hellfire）、还有操控风的西风（Zephyr）。

       到了电影里，元素众成了神秘客剧本中不配拥有姓名的F4，不过是由4D全息投影和飞行机制造出来的幻像。

神秘客

神秘客

       在漫画中，反派神秘客昆汀·贝克的身份是好莱坞的一名电影特效师，善于利用高科技，制造极为真实的幻象迷惑对手再进行攻击，并且和上一部的反派秃鹫同为邪恶六人组的成员。影片中神秘客虽然被设定成了斯塔克工业的科学技术人员，但在剧情上和漫画进行了完美的结合。

       而且，得益于影帝吉伦哈尔的演技，神秘客现在又多了个“戏精”的身份。从编剧本、拍戏、演戏到后期剪辑，样样精通，简直比昆汀还要昆汀。如果不是被蜘蛛侠打翻了，接下来的作品可能还会有《杀死索尔》《尬舞小说》《落水太空狗》《被解救的斯库鲁人》。

Earth-616 & Earth-833

Earth-616 & Earth-833

       影片中神秘客自称他的家乡是地球-833，小蜘蛛所在的这个世界是地球-616。Earth-833在漫画中，是英伦蜘蛛侠（Spider-UK）所在的宇宙。但按照官方设定，漫威电影宇宙的编号应该是Earth-199999，Earth-616则是漫画主宇宙，所以许多观众感觉稍微有点懵圈（包括我）。

       目前唯一能说通的解释就是神秘客是在瞎编，最多只能算个致敬。因为到目前为止，MCU中还没有出现平行宇宙的设定，自然也不存在给各个宇宙的编号。再加上当时在场的尼克·弗瑞又是一个冒牌货，完全不清楚这些，所以便听信了神秘客的谎言。

钢铁侠的眼镜“Edith”

钢铁侠的眼镜“Edith”

        铁人爸爸去世后，将自己集各种黑科技于一身的眼镜留给了小蜘蛛，并起名为“Edith”，含义为“Even Dead， I'm The Hero.”国内的翻译版本也很厉害，什么伊人虽逝吧啦吧啦，没记清。

        据尼克·弗瑞所言，这副眼镜价值数十亿美刀，可见铁人待小蜘蛛真的堪比亲儿子。结果没想到，人穷心善的亲儿子转头就被忽悠着将其送了人。但是你别说，吉伦哈尔带上眼镜真的神似老父亲，也难怪小蜘蛛当时坚信自己送对了人。

《星球大战》梗

《星球大战》梗

       局长将眼镜交给彼得的时候，说了一句“欲戴皇冠，必承其重（Uneasy lies the head that wears a crown）”，并补充道，“他知道你肯定听不懂，因为不是《星球大战》里的台词。”

       这并不是第一次出现《星球大战》梗的情节了。在《英雄归来》里，小蜘蛛模仿《帝国反击战》的神操作，卧室中随处可见的X翼战机，AT-AT步行机和C-3PO，以及书架上成排的星战人偶，还有被内德摔倒地上的乐高死星，处处体现出彼得·帕克是《星战》死忠粉的设定。

只有Happy知道的事

只有Happy知道的事

       小蜘蛛被赶来营救的Happy接上飞机，为了确认对方身份，小蜘蛛要求Happy说一件只有他俩知道别人不知道的事。然后Happy讲出了之前替小蜘蛛结酒店账单时，发现他看成人小电影的事情。

       Happy说的这件事情是发生在《内战》期间，他带着小蜘蛛前往德国支援钢铁侠，两个人一起住酒店时的情节。

AC/DC 《Back in Black》

AC/DC 《Back in Black》

       为了回去反击神秘客，小蜘蛛在飞机上开始打造自己的新战衣。从Happy注视小蜘蛛的眼神中，观众不难看出此时的Happy想起了钢铁侠。背景音乐响起，小蜘蛛开心地说道“我最喜欢齐柏林飞艇啦！”实际上放的是AC/DC乐队的《Back in Black》。

       要知道的是，这首歌也是当年《钢铁侠》的开篇音乐，开启漫威电影宇宙的第一首电影插曲。而饰演Happy的乔恩·费儒，正是《钢铁侠》的导演。“你负责战衣，我负责音乐”，说给眼前的小孩，也说给离开的那个他。

致敬三巨头

致敬三巨头

       在与神秘客的决斗中，小蜘蛛被密密麻麻的无人机百般阻挠。然后他急中生智，拿起周边一些材料，“cos”出了美国队长在《复联4》中的造型——一手拿盾，一手持锤。不过，这里与其说是致敬美队，倒不如说是致敬三巨头更合适。锤子代表雷神，盾牌代表美队，仔细看可以发现锤子上有一个反应堆，代表的正是钢铁侠。

神秘客的光头助手

神秘客的光头助手

       神秘客因为自己的科技心血不被托尼重视而对其怀恨在心，他身边那个戴眼镜的光头助手也是出于同样的原因。在介绍光头助手时，闪回的画面是《钢铁侠》中，他被铁霸王怒斥的场景。

       在神秘客被打败之后，有一处细节是光头助手将电脑中的资料下载之后带走，想必在之后的续集中，光头助手依然会派上用场。但目前还推测不出他是继续为神秘客所用（假设神秘客没死），还是另投他人，毕竟在这一部中，他也遭到了神秘客的怒斥和威胁。

片尾彩蛋1

片尾彩蛋1

       小蜘蛛带着MJ在纽约街头飞荡，街上大屏幕上突然播送即时新闻，是神秘客控诉蜘蛛侠的一段视频。他拍下了二人决斗时的场景，经过移花接木的处理后，制造出自己被蜘蛛侠迫害的假象，并说出了蜘蛛侠就是彼得·帕克的真实身份。昆汀生动地给电影专业学生上了一课——剪辑对内容的表达究竟有多重要。

       通过这个视频，我们也有理由推测，神秘客很可能并没有死。联系到《英雄归来》片尾彩蛋，邪恶六人组成员之一蝎子质问秃鹰是否知道蜘蛛侠的身份，秃鹰并未坦白。此时谜底揭晓，再加上光头助手拷走资料的情节，下一部续集的走向似乎明朗了很多。

J·K·西蒙斯回归

J·K·西蒙斯回归

       还是在第一个片尾彩蛋里，除了神秘客的重磅视频以外，J·K·西蒙斯的出现也让粉丝倍感吃惊。在托比·马奎尔版的《蜘蛛侠》系列中，J·K·西蒙斯饰演了彼得·帕克的上司，号角日报主编乔纳·詹姆森。这一次，J·K·西蒙斯再次作为号角日报主编回归，简直满满的惊喜。

片尾彩蛋2

片尾彩蛋2

       尼克·弗瑞和希尔特工在车上现出真身，原来二人是斯库鲁人塔罗斯和其妻子假冒的。但显然他们这么做是受到了尼克·真·弗瑞的指示，远在不知何处的局长彼时正悠闲地在飞船上“度着假”。

       这一彩蛋暗含了漫威电影宇宙第四阶段的线索。漫画““秘密入侵””中，大量斯库鲁人曾假扮成超级英雄的模样，以实现入侵地球的目的。随着惊奇队长帮斯库鲁人重新找到家园，斯库鲁人的阵仗必将越来越大，民众之内起异心也不是没有可能发生。

       2021年《永恒族》即将上映，与之有着很大关联的斯库鲁人，或许要出来搞点事情了。

天剑局

天剑局

       斯库鲁人在地球，尼克·弗瑞在太空。局长真的是去度假这么简单吗？恐怕不会。

       这一点不禁让人联想到与神盾局有着密切关联的另一组织——天剑局。天剑局曾在《雷神》的结尾出现，经塞尔维格博士之口提及。其性质与神盾局基本类似，主要负责星际之间的事务纠纷，既有外星人成员，也有地球人特工，惊奇队长也是其中一员。

      不知道接下来在第四阶段中，漫威究竟会下出怎样一盘大棋。

这一次，没有斯坦·李

这一次，没有斯坦·李

       之前《复联4》导演乔·罗素在印度宣传电影时，曾对媒体表示，斯坦·李在《复联4》里的客串演出可能就是最后一次，他印象中老爷子并没有出演《英雄远征》。现在证明，事实真的如此。影片最后，只有简单的一句“纪念斯坦·李和史蒂夫·迪克特（蜘蛛侠的联合创作者）”。

       这一次，是观众第一次没有看到老爷子客串的MCU作品，可能以后也不再会有了。

作者：二喜   编辑：二喜 关键词： 蜘蛛侠：英雄远征 漫威

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