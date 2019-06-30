#前方严重剧透预警#

这次《蜘蛛侠：英雄远征》看得真心满足。片尾字幕还在滚动的时候，我就已经开始思考看完之后该怎么吹了。你想想，大家都是前段时间刚刷完《复联4》的人，那群星阵容、那恢弘场面、那悲壮结局，都还历历在目，犹记于心。紧接着再来一部小体量的单人电影，难免会在对比之下产生落差。

但《英雄远征》竟然格外争气。个人认为（加粗加重）影片最大的亮点有：反派塑造，吉伦哈尔演技没得说；视效呈现，不比《奇异博士》差到哪儿去；情节反转，终于有了一些让人猜不到的套路；片尾彩蛋，激动得连拍隔壁的大腿。