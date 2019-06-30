《复仇者联盟4：终局之战》的重映版本周五正式上映，单日收获186万美元票房，排名第七。













《安娜贝尔3：鬼娃回家》和奇幻音乐喜剧片《昨天》6月28日同日上映，分别以660万美元和606万美元挤进周五票房榜的第二和第三位。





《安娜贝尔3》首日居亚







《昨天》上榜第三 《昨天》上榜第三





前者的首周末票房预估在3000万美元，与系列大卖的《修女》首周末的5300万美元差距不小。而前两部《安娜贝尔》的首周末成绩也分别为3700万美元和3500万美元。





同时丹尼·鲍尔知道的奇幻音乐喜剧片《昨天》首日入账600万美元，首周末预计票房在1200万美元左右。该片目前的观众口碑还不错，CinemaScore达到了A-。

















北美周五（28日）票房top5：





1、《玩具总动员4》 1703.6万美元 累计1.96亿美元

2、《安娜贝尔3：鬼娃回家》660万美元 累计1743万美元

3、《昨天》606万美元 累计606万美元

4、《阿拉丁》290万美元 累计2.99亿美元

5、《爱宠大机密2》204万美元 累计1.26亿美元







