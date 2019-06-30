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《复仇者联盟4》北美重映上榜第七

《玩具4》蝉联周五冠军 "安娜贝尔3"居亚表现平平

2019-06-30 10:55:42 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟4：终局之战》的重映版本周五正式上映，单日收获186万美元票房，排名第七。


　　时光网讯 《玩具总动员4》新的一周再入1700万美元，顶住了《安娜贝尔3：鬼娃回家》《昨天》两部新片的冲击，蝉联北美周五票房冠军。该片美国本土票房达到1.96亿美元，预计次周末票房将在6480万美元左右。

　　《安娜贝尔3：鬼娃回家》和奇幻音乐喜剧片《昨天》6月28日同日上映，分别以660万美元和606万美元挤进周五票房榜的第二和第三位。

《安娜贝尔3》首日居亚


《昨天》上榜第三

　　前者的首周末票房预估在3000万美元，与系列大卖的《修女》首周末的5300万美元差距不小。而前两部《安娜贝尔》的首周末成绩也分别为3700万美元和3500万美元。

　　同时丹尼·鲍尔知道的奇幻音乐喜剧片《昨天》首日入账600万美元，首周末预计票房在1200万美元左右。该片目前的观众口碑还不错，CinemaScore达到了A-。
　
　　两部旧片《阿拉丁》《爱宠大机密2》分别排在第四和第五位。



　　《复仇者联盟4：终局之战》的重映版本周五正式上映，单日收获186万美元票房，排名第七。这部包含了7分钟全新内容的重映版本，将帮助该片最后一次向影史票房冠军《阿凡达》发起挑战。该片目前的北美票房累计8.37亿美元。

北美周五（28日）票房top5：

1、《玩具总动员4》 1703.6万美元 累计1.96亿美元
2、《安娜贝尔3：鬼娃回家》660万美元 累计1743万美元
3、《昨天》606万美元 累计606万美元
4、《阿拉丁》290万美元 累计2.99亿美元
5、《爱宠大机密2》204万美元 累计1.26亿美元


   编辑：ruo

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关键词： 复仇者联盟4 玩具总动员4 北美周五票房
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