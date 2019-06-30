《安娜贝尔3：鬼娃回家》和奇幻音乐喜剧片《昨天》6月28日同日上映，分别以660万美元和606万美元挤进周五票房榜的第二和第三位。
《安娜贝尔3》首日居亚
《昨天》上榜第三
前者的首周末票房预估在3000万美元，与系列大卖的《修女》首周末的5300万美元差距不小。而前两部《安娜贝尔》的首周末成绩也分别为3700万美元和3500万美元。
同时丹尼·鲍尔知道的奇幻音乐喜剧片《昨天》首日入账600万美元，首周末预计票房在1200万美元左右。该片目前的观众口碑还不错，CinemaScore达到了A-。
《复仇者联盟4：终局之战》
的重映版本周五正式上映，单日收获186万美元票房，排名第七。这部包含了7分钟全新内容的重映版本，将帮助该片最后一次向影史票房冠军《阿凡达》发起挑战。该片目前的北美票房累计8.37亿美元。
北美周五（28日）票房top5：
1、《玩具总动员4》 1703.6万美元 累计1.96亿美元
2、《安娜贝尔3：鬼娃回家》660万美元 累计1743万美元
3、《昨天》606万美元 累计606万美元
4、《阿拉丁》290万美元 累计2.99亿美元
5、《爱宠大机密2》204万美元 累计1.26亿美元