今天起首尔峨山医院开始为全美善开设灵堂，7月2日正式下葬。













据经纪公司称，全美善一直患有抑郁症，出事当天她为了参加话剧《和娘家母亲的三天两夜》于凌晨1点入住了全州的这间酒店，在死亡前的29日凌晨1点40分曾经与父亲通话4分钟。最近家人的去世，和母亲的卧病让全美善的抑郁症状加重。





经纪人在无法联系上全美善的情况下报警，警察赶到酒店时发现全美善倒在卫生间，并且已经没有生命体征。警方认为全美善极有可能是自杀，目前正在调查中。







《杀人回忆》剧照 《杀人回忆》剧照









《黄真伊》剧照





《拥抱太阳的月亮》剧照 《拥抱太阳的月亮》剧照











《恋爱》剧照 《恋爱》剧照





2005年全美善在拍摄出道15年首次担纲主演的电影《恋爱》时与摄影导演朴尚勋相识，2006年12月二人结婚，膝下育有一子，正在上小学。







《国之语音》日前举行制作报告会 《国之语音》日前举行制作报告会







《国之语音》剧照 《国之语音》剧照





全美善的最新作品是与宋康昊、朴海日联袂的古装剧情片《国之语音》，该片将于7月24日在韩国正式上映，目前正在宣传期。在片中全美善饰演世宗大王的贤内助昭宪王后，这也是其继《杀人回忆》之后与宋康昊再次饰演夫妻。2009年到去世之前，她每年都有出演话剧《和娘家母亲的三天两夜》。







《捉迷藏》剧照 《捉迷藏》剧照









编辑：ruo