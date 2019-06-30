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"杀人回忆"女演员全美善去世终年49岁

与宋康昊二度合作"国之语音"7月上映 生前患抑郁症

2019-06-30 15:28:59 来源：Mtime时光网

今天起首尔峨山医院开始为全美善开设灵堂，7月2日正式下葬。
　　时光网讯 日前正在宣传新片《国之语音》的韩国女演员全美善29日上午11点43分被发现在全罗北道全州的一间酒店房间的卫生间死亡，终年49岁。经纪公司今日发布公告表示：“音容犹在的全美善成为了夜空的一颗星星。今天起将在首尔峨山医院为其开设灵堂，7月2日正式下葬。



　　据经纪公司称，全美善一直患有抑郁症，出事当天她为了参加话剧《和娘家母亲的三天两夜》于凌晨1点入住了全州的这间酒店，在死亡前的29日凌晨1点40分曾经与父亲通话4分钟。最近家人的去世，和母亲的卧病让全美善的抑郁症状加重。

　　经纪人在无法联系上全美善的情况下报警，警察赶到酒店时发现全美善倒在卫生间，并且已经没有生命体征。警方认为全美善极有可能是自杀，目前正在调查中。


《杀人回忆》剧照

　　全美善9岁时首次登上荧屏，出演了韩国史上最长寿的电视剧集《田园日记》，之后毕业于首尔艺术大学放送演艺专业的她在1989年拍摄SBS电视剧《土地》正式出道，此后通过《年青男子》、《八月照相馆》《爱的蹦极》以及《杀人回忆》等优秀影片中凭借优秀的演技累积起良好的口碑。

《黄真伊》剧照


《拥抱太阳的月亮》剧照

　　其出演的电视剧代表作包括《伊甸之东》、《拥抱太阳的月亮》等，2006年她还凭借电视剧版《黄真伊》中饰演黄真伊母亲一角赢得了KBS演技大赏的配角赏。


《恋爱》剧照

　　2005年全美善在拍摄出道15年首次担纲主演的电影《恋爱》时与摄影导演朴尚勋相识，2006年12月二人结婚，膝下育有一子，正在上小学。


《国之语音》日前举行制作报告会


《国之语音》剧照

　　全美善的最新作品是与宋康昊、朴海日联袂的古装剧情片《国之语音》，该片将于7月24日在韩国正式上映，目前正在宣传期。在片中全美善饰演世宗大王的贤内助昭宪王后，这也是其继《杀人回忆》之后与宋康昊再次饰演夫妻。2009年到去世之前，她每年都有出演话剧《和娘家母亲的三天两夜》。


《捉迷藏》剧照

　　此外，全美善还在2016年上映的韩国喜剧片《伟大的愿望》中饰演了角色，该片的中国翻拍版电影《小小的愿望》即将在7月18日登陆内地院线。此外由她出演的2013年韩国爆款惊悚片《捉迷藏》也曾经被翻拍成中国版上映。

   编辑：ruo

关键词： 杀人回忆 全美善 去世
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全美善

全美善

Mi-seon Jeon

职业：演员

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