时光网讯
日前正在宣传新片《国之语音》
的韩国女演员全美善
29日上午11点43分被发现在全罗北道全州的一间酒店房间的卫生间死亡，终年49岁。经纪公司今日发布公告表示：“音容犹在的全美善成为了夜空的一颗星星。今天起将在首尔峨山医院为其开设灵堂，7月2日正式下葬。
据经纪公司称，全美善一直患有抑郁症，出事当天她为了参加话剧《和娘家母亲的三天两夜》于凌晨1点入住了全州的这间酒店，在死亡前的29日凌晨1点40分曾经与父亲通话4分钟。最近家人的去世，和母亲的卧病让全美善的抑郁症状加重。
经纪人在无法联系上全美善的情况下报警，警察赶到酒店时发现全美善倒在卫生间，并且已经没有生命体征。警方认为全美善极有可能是自杀，目前正在调查中。
《杀人回忆》剧照
全美善9岁时首次登上荧屏，出演了韩国史上最长寿的电视剧集《田园日记》
，之后毕业于首尔艺术大学放送演艺专业的她在1989年拍摄SBS电视剧《土地》正式出道，此后通过《年青男子》、《八月照相馆》
、《爱的蹦极》
以及《杀人回忆》
等优秀影片中凭借优秀的演技累积起良好的口碑。
《黄真伊》剧照
《拥抱太阳的月亮》剧照
其出演的电视剧代表作包括《伊甸之东》、《拥抱太阳的月亮》
等，2006年她还凭借电视剧版《黄真伊》中饰演黄真伊母亲一角赢得了KBS演技大赏的配角赏。
《恋爱》剧照
2005年全美善在拍摄出道15年首次担纲主演的电影《恋爱》时与摄影导演朴尚勋相识，2006年12月二人结婚，膝下育有一子，正在上小学。
《国之语音》日前举行制作报告会
《国之语音》剧照
全美善的最新作品是与宋康昊、朴海日联袂的古装剧情片《国之语音》，该片将于7月24日在韩国正式上映，目前正在宣传期。在片中全美善饰演世宗大王的贤内助昭宪王后，这也是其继《杀人回忆》之后与宋康昊再次饰演夫妻。2009年到去世之前，她每年都有出演话剧《和娘家母亲的三天两夜》。
《捉迷藏》剧照
此外，全美善还在2016年上映的韩国喜剧片《伟大的愿望》
中饰演了角色，该片的中国翻拍版电影《小小的愿望》即将在7月18日登陆内地院线。此外由她出演的2013年韩国爆款惊悚片《捉迷藏》
也曾经被翻拍成中国版上映。
编辑：ruo