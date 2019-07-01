时光网讯
本周末刚好夹在《玩具总动员4》
和《蜘蛛侠：英雄归来》
之间，进驻市场的新片实力也比较一般，无法对把持市场控制权的老片造成威胁。迪士尼发行的皮克斯动画《玩具总动员4》次周末三天再吸金近5800万美元，以绝对优势蝉联票房冠军。影片比开画周末下跌过半，累计票房已超过2.3亿美元，上升至年度票房榜第四位。
截止周日，迪士尼影业也包揽北美年度票房前四名，其中排在前三的《复仇者联盟4：终局之战》《惊奇队长》和《阿拉丁》目前累计票房都超过3亿美元。在《玩具总动员4》助攻下，迪士尼上半年北美市场总票房也轻松突破20亿美元，比位列第二的华纳兄弟高出一倍多。
上周新片方面，华纳和新线出品的恐怖片《安娜贝尔3：回家》
开画首周末进账2000万美元，拿下周末票房亚军。影片首周五天票房超过3100万美元，表现比前作有所下滑。
环球发行的音乐喜剧《昨天》
首周末也创收1700万美元，以较小差距不敌《安娜贝尔3》，屈居周末票房季军。
新片的平庸表现导致市场的热度急剧下滑，6月市场也未能如预期般实现强劲收官。2019年第26个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.39亿美元，大盘比上周暴的29.2%，也比《侏罗纪世界2》蝉联冠军的去年同期（大盘1.71亿美元）下跌19%。
初步数据显示，北美6月市场大盘报收11.04亿美元，大盘同比去年下滑13.5%，单月票房跌幅主要源自于《玩具总动员4》与《超人总动员2》两片之间的巨大差距。北美市场今年上半年产出票房56.15亿美元，大盘比去年倒退近6亿美元，同比跌幅达到9.5%。
迪士尼发行的真人童话电影《阿拉丁》周末再收934万美元，退居排行榜第四位。影片周末跌幅仍控制在三成以内，北美累计票房已突破3亿大关。
环球发行的照明动画《爱宠大机密2》
周末再收700余万美元，仍位列周末第五。影片周末跌幅显著收窄，累计票房已超过1.3亿美元。
漫威宇宙巨制《复仇者联盟4：终局之战》上周末开始在北美发行特别加长版，周末三天在北美2025家影院收获554万美元票房，回升到周末榜第七。影片较前一周末暴涨179%，可见附加的新片段对粉丝的吸引力还是比较可观。严格来讲，《复联4》特别加长版并不算“重映”，因为其首轮映期并未结束，目前是新旧版本混合上映的状态。截止周日，《复联4》北美累计票房已高达8.41亿美元，预计最终将轻松突破8.5亿美元。
《复联4》特别加长版将在原版本的片尾附加8分钟特别花絮（含未曝光片段及《蜘蛛侠：英雄远征》抢先预览），此版本的主要目的也是为《蜘蛛侠》新片以及即将到来的《复联4》蓝光预热。此版本也将在海外部分市场上映，但多数地区的放映周期以及场次都比较有限，对于其海外票房的提升应该比较远不及当年的《阿凡达》特别版。
截止周日，《复联4》全球累计票房已升至27.61亿美元，已经无争议地超过《阿凡达》首轮放映收入的27.55亿美元。在计入特别加长版的票房后，《阿凡达》最终票房达27.88亿美元，《复联4》恐怕已经无望追平。
北美周末票房前十名 2019. 06.28-06.30（单位：万美元）