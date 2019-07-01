《玩具总动员4》次周轻松蝉联冠军，《安娜贝尔3》开画倒退，《复仇者联盟4》发行特别加长版，回升到周末榜第七，较前一周末暴涨179%。











《安娜贝尔3：回家》剧照

新片的平庸表现导致市场的热度急剧下滑，6月市场也未能如预期般实现强劲收官。2019年第26个周末的票房榜前12名影片累计产出票房1.39亿美元，大盘比上周暴的29.2%，也比《侏罗纪世界2》蝉联冠军的去年同期（大盘1.71亿美元）下跌19%。





初步数据显示，北美6月市场大盘报收11.04亿美元，大盘同比去年下滑13.5%，单月票房跌幅主要源自于《玩具总动员4》与《超人总动员2》两片之间的巨大差距。北美市场今年上半年产出票房56.15亿美元，大盘比去年倒退近6亿美元，同比跌幅达到9.5%。









北美周末票房前十名 2019. 06.28-06.30（单位：万美元）