网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

DC《睡魔》变剧集Netflix砸重金接手

《神奇女侠》编剧执笔 此前电影开发多次遇阻

2019-07-01 10:08:52 来源：Mtime时光网

《睡魔》剧集将由艾伦·海博格(《神奇女侠》)执笔和担任运作人。尼尔·盖曼和大卫·高耶出任执行制作人。


　　时光网讯 正应了前任编剧埃里克·海瑟尔（《降临》《怪形前传》）的说法，原计划搬上大银幕的尼尔·盖曼成名作《睡魔》终于由Netflix接手，并已经预定了一整季。据说该剧将是迄今为止最贵的DC剧集，原本竞争这一项目的还有HBO，但因为“贵”放弃了。

　　据今日外媒报道，Netflix重金买下了华纳电视剧制作部门的剧版《睡魔》，并预定了一整季，但合同金额未知，只知道是“迄今为止华纳兄弟最贵的一笔电视交易”。

　　其实从上世纪90年代就开始，好莱坞就已经开始试图开发基于该漫画改编的剧情片。此前的最新一个项目就是三年前由华纳运作的，但可惜命途多舛，编剧杰克·索恩、原定的导演及主演约瑟夫·高登-莱维特，以及编剧埃里克·海瑟尔相继宣布退出。


《睡魔》漫画

　　编剧埃里克·海瑟尔退出时给出的理由是：“我和《睡魔》的创造者尼尔·盖曼有过多次交流，我对剧情做过许多工作并且最后得出结论：HBO剧集或者限定剧才是《睡魔》的最佳呈现方式，而不是一部故事片，连三部曲也不合适。故事片的结构并不适合它，电影不是它该待的地方，它需要存活于电视上。所以最后我说服自己辞掉了这份工作。”

《睡魔》封面

　　《睡魔》剧集将由艾伦·海博格(《神奇女侠》)执笔和担任运作人。尼尔·盖曼和大卫·高耶出任执行制作人。两人此前也参与了《睡魔》电影版的开发。

　　据说华纳兄弟电视部门曾经把《睡魔》剧集项目推荐给了多个平台，包括华纳媒体集团旗下的HBO，但HBO因为太贵放弃了，最终这个项目被Netflix拿下。

　　《睡魔》漫画由DC漫画旗下子公司眩晕漫画（Vertigo）公司于1989年开始出版，讲述了梦神孟菲斯的传说故事。直至1996年，共出版75册。《睡魔》曾荣获“世界奇幻名奖”，登上《纽约时报》最佳畅销漫画图书榜，被《娱乐周刊》评为“1983年-2008年百部最佳读物”。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 睡魔 DC漫改 Netflix
关注时光网微信

相关电影/影人

睡魔

睡魔 ()

-1.0

在线播放

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
2

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
3

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..
4

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
5

在日本，写真集最畅销的竟然是她！

"写真集女王"乃木坂46生田绘梨花写真大赏

40
日本女子团体乃木坂46的成员生田绘梨花，被称为“写真集..

查看更多