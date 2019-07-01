《睡魔》剧集将由艾伦·海博格(《神奇女侠》)执笔和担任运作人。尼尔·盖曼和大卫·高耶出任执行制作人。













据今日外媒报道，Netflix重金买下了华纳电视剧制作部门的剧版《睡魔》，并预定了一整季，但合同金额未知，只知道是“迄今为止华纳兄弟最贵的一笔电视交易”。





其实从上世纪90年代就开始，好莱坞就已经开始试图开发基于该漫画改编的剧情片。此前的最新一个项目就是三年前由华纳运作的，但可惜命途多舛，编剧杰克·索恩、原定的导演及主演约瑟夫·高登-莱维特，以及编剧埃里克·海瑟尔相继宣布退出。







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编剧埃里克·海瑟尔退出时给出的理由是：“我和《睡魔》的创造者尼尔·盖曼有过多次交流，我对剧情做过许多工作并且最后得出结论：HBO剧集或者限定剧才是《睡魔》的最佳呈现方式，而不是一部故事片，连三部曲也不合适。故事片的结构并不适合它，电影不是它该待的地方，它需要存活于电视上。所以最后我说服自己辞掉了这份工作。”



《睡魔》封面

《睡魔》剧集将由艾伦·海博格(《神奇女侠》)执笔和担任运作人。尼尔·盖曼和大卫·高耶出任执行制作人。两人此前也参与了《睡魔》电影版的开发。





据说华纳兄弟电视部门曾经把《睡魔》剧集项目推荐给了多个平台，包括华纳媒体集团旗下的HBO，但HBO因为太贵放弃了，最终这个项目被Netflix拿下。





《睡魔》漫画由DC漫画旗下子公司眩晕漫画（Vertigo）公司于1989年开始出版，讲述了梦神孟菲斯的传说故事。直至1996年，共出版75册。《睡魔》曾荣获“世界奇幻名奖”，登上《纽约时报》最佳畅销漫画图书榜，被《娱乐周刊》评为“1983年-2008年百部最佳读物”。