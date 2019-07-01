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刘德华《扫毒2》全阵容预告海报双发

暑期档打头阵!"扫毒天团"与古天乐正面对峙

2019-07-01 09:58:46 来源：Mtime时光网

刘德华、古天乐领衔主演的《扫毒2》全阵容预告海报双发，影片各个角色之间盘根错节的关系曝光。
       

《扫毒2》终极海报

时光网讯 邱礼涛执导，刘德华监制并携手古天乐苗侨伟林嘉欣领衔主演，张国强、陈家乐卫诗雅恭硕良欧阳靖李赏主演，郑则仕、林家栋、应采儿特别主演的《扫毒2天地对决》将于7月5日全国上映。

       今日，影片终极海报、全阵容预告双发，海报不仅全面展示了影片中各个角色的人物形象，更将余顺天（刘德华 饰）、地藏（古天乐 饰）、林正风（苗侨伟 饰）三人之间错综复杂的关系与矛盾展露无遗。

       在一同曝光的全阵容预告中，影片各个角色之间盘根错节的关系也得到了进一步曝光。在这个毒品横行的城市中，每个人都因为毒品陷入混乱，众人神情各异暗藏汹涌，将影片的紧张气氛展现得淋漓尽致。与此同时，影片今日宣布粤语版将于7月4日18:00在广东地区提前上映。

       毒品市场维持四分天下的格局已久，大毒枭地藏正计划吞并整个香港毒市建立自己的“毒品王国”，接连策划了一连串的黑吃黑事件之后，在毒品市场制造大动静，警员林正风与他的扫毒行动组全力追缉毒贩。另一方面，余顺天已经从小混混一跃成为金融巨子兼扫毒“太平绅士”，正悬赏一亿追杀香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。



       原来，余顺天和地藏有着不可告人的同门关系，昔日同门究竟谁将赢得这场生死博弈？而警察林正风面对毒贩林立的局面，是否会与余顺天联手缉拿毒贩？所有的阴谋与秘密都隐匿在这场巨大的“毒品风暴”背后，一场天地对决一触即发。

       在全阵容预告中，影片中各个角色之间盘根错节的关系也得到了进一步的展现。面对余顺天和地藏间互掷巨资取对方性命的“亿元赌局”，每个与他们牵连的人都被卷入这场“白色风暴”中，社会陷入恐慌和动荡——毒贩互相残杀四处流窜、警匪之间矛盾冲突再度升级、亲人之间信任逐渐瓦解。



       随着这场扫毒比赛的开始，每个人的命运都将被改写，笼罩在这座城市上方的毒品阴云是否能散去，天地对决的结果又将如何，一切都将等着观众们走进影院去解锁。

       《扫毒2天地对决》将于7月5日全国上映，粤语版将于7月4日18:00在广东地区提前上映。






   编辑：隐饮

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关键词： 扫毒2 刘德华
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导演：邱礼涛

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