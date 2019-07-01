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《怪奇物语》第三季获烂番茄新鲜认证

但是三季中评分最低的 7月4日Netflix上线

2019-07-01 10:05:05 来源：Mtime时光网

《怪奇物语》是Netflix原创剧集中最具特色的作品之一，有着广泛的文化影响力。


　　时光网讯 Netflix王牌剧集《怪奇物语》将于7月4日回归上线第三季，一共8集。上周末举行完上线庆祝活动后，烂番茄分数也开出：92%（25个评价）。虽然是三季中评分最低的一次，但依旧被烂番茄官方认证为新鲜。

　　很多媒体评价这季是最暗黑的一季，“奢华且极度有野心的冒险大场面”、“超乎预期的深邃，从根本来说还是非常吸引人。”

前三季评分对比（第三季分数可能会有微调）

　　

第三季终极预告中文版

第三季剧情将时间线又往前推进了一年，讲述小镇1985年发生的故事。尽管小11在第二季最后关闭了逆世界的大门，但怪兽再次找到了新宿主誓，威胁要摧毁全世界。面对青春期与黑暗力量的双重挑战，小镇的孩子们将度过一个与众不同的夏天。

 　　《怪奇物语》第三季即将于7月4日在Netflix上线，共八集。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 怪奇物语 第三季 烂番茄 Netflix
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怪奇物语

怪奇物语 (2016)

8.4

导演：马特·杜菲

主演：薇诺娜·瑞德

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