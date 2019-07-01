



前三季评分对比（第三季分数可能会有微调）





第三季终极预告中文版 第三季剧情将时间线又往前推进了一年，讲述小镇1985年发生的故事。尽管小11在第二季最后关闭了逆世界的大门，但怪兽再次找到了新宿主誓，威胁要摧毁全世界。面对青春期与黑暗力量的双重挑战，小镇的孩子们将度过一个与众不同的夏天。





很多媒体评价这季是最暗黑的一季，“奢华且极度有野心的冒险大场面”、“超乎预期的深邃，从根本来说还是非常吸引人。”