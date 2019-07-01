随着华纳、索尼宣布缺席今年SDCC，今年夏季最受瞩目的粉丝展会或将是迪士尼D23大会，包括漫威第四阶段计划、星战及衍生剧、迪士尼真人电影、迪士尼与皮克斯动画新作都将在D23上安排首发。









Disney+流媒体平台、迪士尼动画工作室、皮克斯动画工作室、卢卡斯影业、漫威影业将在今年D23大会上安排新作资讯首发，看点颇多不容错过。





星战衍生剧集《曼达洛人》









《复联3》亮相2017年D23









《沉睡魔咒》续集即将上映









真人版《花木兰》将于2020年上映









《冰雪奇缘2》 此外，一场庆祝《小美人鱼》30周年的特别活动也将在D23上剧版，由小美人鱼爱丽儿公主的原版配音演员亲自担任主持。

































2019年D23大会将于8月23-25日在加州安纳海姆举行。

这个夏天，北美影迷群体的大型庆祝活动除了每年一度的SDCC圣迭戈漫展，还有两年一次的迪士尼D23展会。2019恰逢迪士尼D23粉丝大会成立的第十年，迪士尼将在SDCC上减少展示，把近期重磅作品的资讯发布环节保留到8月下旬举办的D23大会上。