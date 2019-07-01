时光网讯
这个夏天，北美影迷群体的大型庆祝活动除了每年一度的SDCC圣迭戈漫展，还有两年一次的迪士尼D23展会。2019恰逢迪士尼D23粉丝大会成立的第十年，迪士尼将在SDCC上减少展示，把近期重磅作品的资讯发布环节保留到8月下旬举办的D23大会上。
Disney+流媒体平台、迪士尼动画工作室、皮克斯动画工作室、卢卡斯影业、漫威影业将在今年D23大会上安排新作资讯首发，看点颇多不容错过。
今年最受关注的莫过于迪士尼流媒体平台Disney+。迪士尼对标Netflix、hulu的Disney+将于今年11月12日在美国正式上线，本届D23上，Disney+会首次公布未来原创内容，包括真人版《小姐与流浪汉》
、《星球大战》
衍生剧《曼洛达人》、《歌舞青春》
衍生剧《歌舞青春：音乐剧》等。
漫威影业为Disney+平台打造的剧集系列也有望在D23上首露真容，此前有报道称，漫威CEO凯文·费奇
将在活动上公布漫威电影宇宙第四阶段的详细计划。正在拍摄的《黑寡妇》独立电影、筹备中《永恒族》、电影版主演回归参演的《洛基》《鹰眼》《猎鹰与冬兵》《红女巫与幻视》等一系列漫威剧集有望亮相。
迪士尼动画工作室将会带来一系列即将上映影片的幕后花絮，影片主创也有望出席。下半年最受期待的动画电影《冰雪奇缘2》
将有新内容曝光。
此外，一场庆祝《小美人鱼》30周年的特别活动也将在D23上剧版，由小美人鱼爱丽儿公主的原版配音演员亲自担任主持。
《ONWARD》讲述了两位精灵兄弟为寻找魔法，开启一段全新冒险征程的故事。“小蜘蛛”汤姆·赫兰德
携手“星爵”克里斯·帕拉特
声演精灵兄弟二人，踏上一场寻找魔法的征程。
彼得·道格特（《飞屋环游记》
、《头脑特工队》
）最新导演作品《SOUL》则将带领你从纽约街头启程，前往无垠宇宙，探索人生中重要问题的终极答案。
随着迪士尼完成对福斯的收购，福斯旗下动画系列、美国电视史上播出时间最长的黄金时段连续剧《辛普森一家》
也将首次亮相D23。
2019年D23大会将于8月23-25日在加州安纳海姆举行。