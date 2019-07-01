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华纳索尼缺席SDCC，今夏最大盛事是它！

迪士尼D23看点指南 漫威星战皮克斯新作连发

2019-07-01 14:12:11 来源：Mtime时光网

随着华纳、索尼宣布缺席今年SDCC，今年夏季最受瞩目的粉丝展会或将是迪士尼D23大会，包括漫威第四阶段计划、星战及衍生剧、迪士尼真人电影、迪士尼与皮克斯动画新作都将在D23上安排首发。

　　时光网讯 这个夏天，北美影迷群体的大型庆祝活动除了每年一度的SDCC圣迭戈漫展，还有两年一次的迪士尼D23展会。2019恰逢迪士尼D23粉丝大会成立的第十年，迪士尼将在SDCC上减少展示，把近期重磅作品的资讯发布环节保留到8月下旬举办的D23大会上。

　　Disney+流媒体平台、迪士尼动画工作室、皮克斯动画工作室、卢卡斯影业、漫威影业将在今年D23大会上安排新作资讯首发，看点颇多不容错过。

星战衍生剧集《曼达洛人》

　　今年最受关注的莫过于迪士尼流媒体平台Disney+。迪士尼对标Netflix、hulu的Disney+将于今年11月12日在美国正式上线，本届D23上，Disney+会首次公布未来原创内容，包括真人版《小姐与流浪汉》《星球大战》衍生剧《曼洛达人》、《歌舞青春》衍生剧《歌舞青春：音乐剧》等。

《复联3》亮相2017年D23

　　漫威影业为Disney+平台打造的剧集系列也有望在D23上首露真容，此前有报道称，漫威CEO凯文·费奇将在活动上公布漫威电影宇宙第四阶段的详细计划。正在拍摄的《黑寡妇》独立电影、筹备中《永恒族》、电影版主演回归参演的《洛基》《鹰眼》《猎鹰与冬兵》《红女巫与幻视》等一系列漫威剧集有望亮相。

《沉睡魔咒》续集即将上映

　　即将上映的迪士尼真人电影新作 《沉睡魔咒2》刘亦菲巩俐主演的真人版《花木兰》、以及正在开发当中的真人版《101忠狗》、《小美人鱼》等公主大电影项目或许也会在D23上得以展示。

真人版《花木兰》将于2020年上映

　　迪士尼动画工作室将会带来一系列即将上映影片的幕后花絮，影片主创也有望出席。下半年最受期待的动画电影《冰雪奇缘2》将有新内容曝光。

《冰雪奇缘2》

　　此外，一场庆祝《小美人鱼》30周年的特别活动也将在D23上剧版，由小美人鱼爱丽儿公主的原版配音演员亲自担任主持。

　　今年D23的皮克斯动画论坛环节，2020年上映的两部新片《ONWARD》《SOUL》自然成是粉丝关注的焦点。

　《ONWARD》预告，皮克斯回归原创

　　《ONWARD》讲述了两位精灵兄弟为寻找魔法，开启一段全新冒险征程的故事。“小蜘蛛”汤姆·赫兰德携手“星爵”克里斯·帕拉特声演精灵兄弟二人，踏上一场寻找魔法的征程。

　　彼得·道格特（《飞屋环游记》《头脑特工队》）最新导演作品《SOUL》则将带领你从纽约街头启程，前往无垠宇宙，探索人生中重要问题的终极答案。


　　随着迪士尼完成对福斯的收购，福斯旗下动画系列、美国电视史上播出时间最长的黄金时段连续剧《辛普森一家》也将首次亮相D23。


　　每届D23都有一个特别环节：“迪士尼传奇奖”颁奖礼。今年“迪士尼传奇奖”的获奖名单包括：“钢铁侠”小罗伯特·唐尼、真人版《奇幻森林》《狮子王》《钢铁侠》的导演乔恩·费儒（MCU“哈皮·霍格”饰演者）、好莱坞传奇演员詹姆斯·厄尔·琼斯、贝蒂·米勒、华裔女星温明娜、配乐大师汉斯·季默等业界翘楚。迪士尼CEO罗伯特·艾格届时将为今年的获奖者现场颁奖。

　　2019年D23大会将于8月23-25日在加州安纳海姆举行。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 D23 漫威 皮克斯 星球大战 MCU
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