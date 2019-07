海外华裔演员中,男有李小龙,女有周采芹。

时光网特稿 60年前,一个上海姑娘只身闯荡伦敦演艺圈,这朵“流量小花”红到什么程度?连伦敦动物园刚出生的小豹子都以她命名。









周采芹和以她名字命名的小豹子







戴欧米伽金表的大小姐













参加party的周采芹





裘丽琳的教育理念先进,加上对政治局势的未雨绸缪,几个子女先后被送出国。17岁时,周采芹来到伦敦,成为英国皇家戏剧学院第一个中国学生。临行前,妈妈送她一块欧米伽金表,那是她的护身符。





初来乍到,周采芹最讨厌一个词——“迷人”(charming),她认为那是对东方人的刻板印象:个子矮小、性格顺从。往往说这个词的人都是来调情的,所以一旦有人把手放到她肩膀上,她都会毫不留情:“滚蛋吧你(f**k off)!”





“身高一米五的炸弹”苏丝黄





周采芹的同学料定,这个像傻瓜一样的中国女人毕业后肯定找不着工作,因为伦敦舞台上不缺一张东方脸。不过1959年,23岁的周采芹却成为那里风靡一时的“中国娃娃”、“身高一米五的炸弹”。





一切皆因话剧《苏丝黄的世界》。





因为出演香港妓女苏丝黄,周采芹的名字“Tsai Chin”在威尔士剧院的灯箱广告上闪烁了两年。





周采芹凭借《苏丝黄的世界》一炮走红





虽然评论界认为这部戏是垃圾,但它在商业上却取得巨大成功,报纸用《我们都被苏丝黄腐化了吗》(Are we being corrupted by Suzie Wong)做标题,金发老外都照着周采芹的装束打扮自己:染黑发、穿旗袍、把眼睛化成“杏仁眼”。









“那时西方作家描写的亚洲人,基本上都是妓女,部分原因是他们没有见过好的亚洲女孩。”周采芹说。除了些老套角色,她没什么可演的。多年后,回看那些戏,她直言:“相信我,我也不想经历那些垃圾表演好吗?”







《007之雷霆谷》周采芹、肖恩·康纳利剧照







自杀,一道人生分界线





“明明是冷冷清清的长夜,为什么还有叮叮当当的声音?听不出是远还是近,分不出是梦还是真。”





本无意做歌手的周采芹同时在演唱事业上大放光彩,当时披头士所在的宝丽金与她签约,翻唱老歌《第二春》,分中英文两个版本发行,这首歌在亚洲非洲尤其受欢迎,人们都说:“你的歌加入了全球大巡演。”





可周采芹自己知道:那时候年轻不谙世事,人们叫你做什么,大概都只会傻傻地点头:“好啊。OK。”因为盗版,她最后没拿到一分钱,倒是成为LIVE舞台上的歌星。





那个年代长途电话费很贵,妈妈骄傲女儿取得的成绩,却总因为思念,在电话里哭,因此“浪费”了很多钱,爸爸则像很多传统的中国父亲一样,并不说什么。





1975年的一天,周采芹从伦敦飞往纽约,错过了中午的报纸头条,后来朋友告诉她,周信芳不忍迫害,自杀了。而此前裘丽琳也在浩劫中被毒打至肾脏破裂,最后扔到华山医院的走廊里去世。





破产后的周采芹走在大街上





那时周采芹已经40岁,拥有一栋含三套公寓的漂亮房子,她对钱没什么概念,每个人都在谈论资产之际,她也投资了房产,但“蠢”到并不清楚自己的公寓是抵押的一部分,英国经济危机导致房地产崩盘,一夜间她一无所有。





多重打击下,周采芹试图自杀。





获救后她被送进精神病院,跟着病友一起编篮子。有一天看着镜中的自己,她突然明白一件事:“我是吃开口饭的人啊。”





安娜·卡列尼娜和居里夫人,我选择扮演后者





周采芹决定去美国重新开始。









大名鼎鼎的Mr. Chow餐厅是被各界名流追捧的“时尚帝国”,周采芹回忆:在餐馆内外,都必须得到弟弟的许可,不能放置任何一件丑陋的东西,因为“一丑毁所有”,每个细节都必须完美。





Mr. Chow餐厅一席难求





“而我是一个自我主义者,所有的演员都必须自我,但这并不是狂妄自大。”周采芹说。





她认为周英华非常自负。还忿忿不平:当年他在伦敦开餐厅,如果不是有个当红老姐罩着,哪有这么多名人光顾啊。





姐弟大战的结果当然是,分道扬镳。





1976年,周采芹转战波士顿,找到一份打字员的工作。一天结束,总被经理泼冷水。那时她脑海里经常会出现两个人——安娜·卡列尼娜和居里夫人,她说:“我选择扮演后者,因为我喜欢听到掌声。”





周采芹后来又在哈佛大学做过一段时间图书管理员。一天一个男人走进来,促使了她的觉醒:“我认为我还是来自伦敦的Tsai Chin,但他看我就像看任何一个普通的亚洲女人。”





周采芹买了一件三美元的外套、一顶帽子和一双三美元的塑料靴子去剧团试镜,先后出演了《阿伽门农》、《红字》等作品。也是从那时起,她成了一名真正“强大”的女演员。





剧团面向的都是底层观众,有一次去监狱演出,一个来自异国的女人竟然能和谋杀犯们相处融洽,后来剧团还被供应茶和饼干,这让导演乔安娜非常惊讶,她也笑言:“幸运的是我不知道‘苏丝黄’,因为我根本不会拿它和我们的戏相提并论,我花了一段时间才把这两件事联系起来。”





闭眼是只猫,睁开眼是头狮子,62岁勇闯好莱坞





而在中国,随着十年浩劫的结束和改革开放的到来,1981年,周采芹坐上了飞往北京的航班。









在北京教了5个月书,周采芹迟迟不敢回上海。她在一次电视访谈中说,之所以选择莎士比亚的《暴风雨》作为中戏汇报演出作品,因为讲的是“宽恕”。





周采芹最终还是走进了长乐路的家,她并不相信磕头这种仪式,但在父亲的遗像前,她磕了。许多年后,再次讲到那个时刻,她说:“我感到非常sad,因为是一个结束,我和妈妈爸爸的一段结束。”





《上海的女儿》周采芹剧照









1998年,62岁的周采芹移居好莱坞,用她的话讲——开始了演艺生涯“第三春”。





2003年,《艾伦的日记》

2013年,《美好女团》









话剧导演乔安娜记得相识不久,周采芹给她看了一张她和伦敦动物园小豹子的合影,乔安娜说:“那不是我认识的采芹,她已经长大了。”





面对生命中的贵人,周采芹也曾问乔安娜,为什么把《红字》女主角海斯特交给她,因为两个人看起来并没什么交集,但乔安娜回答:“有,你们都是幸存者(You are both survivors)。”







周采芹





十七世纪,海斯特与牧师相遇。他们生下私生女。她被戴上通奸的红色A字示众。海斯特有一句台词,周采芹记忆犹新:如果我温柔的话,我就会死。





曾经,英国皇家戏剧学院的同学看不起她,她内心OS:走着瞧;在异国历经冷暖,她说:站在尊严的刀刃上,要么是上等人,要么不是。





而对于远去的父母和家,周采芹迟疑了一下,“我觉得这样说很糟糕,但这可能让我成为了一个更好的演员。”

作者:王小羊 编辑:hello王小羊