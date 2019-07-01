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新海诚新作《天气之子》曝光开场片段

7月19日在日本开画 有望引进中国内地

2019-07-01 16:24:08 来源：Mtime时光网

《天气之子》是今年日本最受期待的原创剧场动画，7月19日正式开画，有望引进中国内地。
　　《天气之子》在日本得到多个商家的赞助推广

　　时光网讯 今年最受期待的日本动画《天气之子》还有不到3周便开画，日本片方加快宣传节奏，今日发布影片开场片段：女主角在天台看到类似神社的鸟居，然后她发现自己有控制天气的能力，在空中一段极速坠落中她看到更多奇妙的现象……

　　《天气之子》《你的名字。》导演新海诚执导，此番他对故事和“壁纸狂魔”的画风有了更多的展示。与前作相似，影片主角聚焦高中生少男少女，故事涉及奇幻、爱情和灾难。

　　日本国内对该片关注度很高，7月19日凌晨东京和大阪地区影院更会推出午夜场活动，起了个响亮的名字——“世界最速上映计划”。

　　《天气之子》故事设定在一个气象变化混乱的时代，被命运操控的少男少女决定选择属于自己的生活方式。

《天气之子》依旧由少男少女担任主角

　　片中两名主角由新人配音。醍醐虎汰朗配音男主角帆高，他是一个出于贫困而离开偏远岛屿家乡的高中生，他来到东京，找到一份在超自然现象杂志出版社的工作。

　　森七菜配音女主角阳菜，她拥有不可思议的魔力，能通过“祈祷”让天空变晴朗。在城市的一角， 帆高与阳菜相遇了。

新海诚（中）和两位配音的新人

　　小栗旬配音雇佣了帆高的作家须贺圭介，二人相遇于开往东京的船上。

　　本田翼配音一边在须贺事务所工作、一边在外面奔走采访的女大学生夏美。

　　曾为《哈尔的移动城堡》女主角配音的倍赏千惠子，此次加盟配音一名叫做富美的老妇人，她拜托帆高和阳菜来帮助实现愿望。

　　小栗旬谈及此次的加盟，表示：“我超级喜欢导演的前作《你的名字。》，影院看的时候都哭出来了。此次《天气之子》有一个非常棒的故事，充满着魅力。”

　　《天气之子》配乐仍由RADWIMPS担当，他们曾为《你的名字。》配乐。预告片配乐是由三浦透子演唱、RADWIMPS创作的《グランドエスケープ（Movie edit）feat.三浦透子》。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 天气之子 新海诚 开场片段 日本动画
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