总体来看，2019年上半年内地影市的票房成绩不太令人满意。一方面，人口红利正在逐步消退。另一方面，优质国产片产能不足的情况也越来越严重。

时光网特稿 2019年上半年刚刚结束，内地影市在过去6个月共产出票房311.7亿，较2018年上半年320.35亿的成绩下降8.65亿，降幅2.7%。这是内地影市近年来首次出现上半年票房下降的情况。虽然降幅不大，但情况不容乐观。

从月票房来看，上半年影市票房的涨落一直交替出现：1月、3月、5月票房下滑，2月、4月、6月票房增长。其中1月票房下滑最多，较去年同期成绩减少15.86亿。2月票房增长最多，较去年同期成绩增加9.56亿。



2019&2018上半年月票房走势图 （单位：亿元）









2019年上半年，内地影市共上映新片246部，较去年同期228部的数量增加18部。

246部新片中，共42部电影实现票房破亿。其中国产片16部，进口片26部。票房10亿以上电影6部，国产片3部，进口片3部。票房5亿至10亿区间电影8部，国产片3部，进口片5部。

粗略统计，2019年上半年国产片票房148亿，在总票房中占比47.5%。也就是说，今年上半年国产片的总成绩输给了进口片。

另外，与去年上半年的国产片的票房比较，今年上半年国产片的成绩减少了约17亿，超过上半年总体票房的下滑幅度。

与票房一同下滑的还有观影人次。2019年上半年内地影市累计观影人次8.07亿，较去年同期9亿的数据下跌约10%。观影人次的跌幅远远超过票房的跌幅，也就意味着上半年的平均票价经历了较大幅度的增长。

数据显示，2019年上半年内地影市平均票价38.6元，比去年同期涨价约3元。由于影院服务费增加、电商补贴减少等因素的存在，观众接触到的票价可能还会更高。

尽管观影人次在下降，内地的影院建设仍在如火如荼的进行。据统计，2019年上半年内地新增银幕3492块。截至目前，内地银幕总数64944块。

值得注意的是，虽然银幕增量依然很大，增速正在放缓。今年上半年银幕数量增速比去年同期下降了约15%。从业人员也已经看到了市场消化能力的下降。



2019上半年内地票房TOP10（单位：亿元）





值得一提是，在今年之前，内地影市虽然已经有了《战狼2》这部50亿级的电影，但40亿至50亿的票房区间仍一直是空白。《流浪地球》和《复仇者联盟4》一举填补了这项空白。







《流浪地球》的出现意味着国产电影票房榜前三名（冠军《战狼2》，季军《红海行动》）均被非喜剧作品占据。曾经内地影市“无喜剧不欢”的日子似乎正在远去。

《复仇者联盟4》的出现则将进口片的最高票房纪录从20亿级一下子提升到40亿级。“速度与激情系列”在进口片中的领跑地位被“复仇者联盟系列”取代。

总体来看，2019年上半年内地影市的票房成绩不太令人满意。一方面，人口红利正在逐步消退。银幕太多，上座率越来越低，票价越来越高等问题日益严峻。

另一方面，优质国产片产能不足的情况也越来越严重。上半年国产头部大片在春节档后出现了严重的缺位，直接影响到大盘的表现。

下半年拥有暑期档、国庆档、贺岁档三个传统的国产片强势档期，国产片能否抓住机会重新占据主动是决定今年内地票房总体表现的关键。

2018年总票房606.87亿，今年下半年票房要达到295.17亿才能追平去年的成绩。目前来看，压力不小。