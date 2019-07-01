网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

58岁的蒂尔达·斯文顿还保持着灵动的美感

圣丹斯热门影片《纪念品》主创访谈

2019-07-01 19:56:16 来源：Mtime时光网

霍格跟斯文顿10岁的时候就认识了，她们曾经在1986年合作过一部短片《Caprice》。三十多年过去了，这位导演非常希望再次跟自己的好友合作，于是选定斯文顿出演这部带有自传性质的影片。
      时光网讯 一月份的时候，昂娜·斯文顿-伯恩可是圣丹斯的热门人物，因为她在乔安娜·霍格的电影《纪念品》 中饰演了一个陷入复杂恋情的年轻导演，这部电影还获得了圣丹斯电影节世界电影单元剧情片评审团大奖。评论家们认为斯文顿-伯恩是未来之星，实际上蒂尔达·斯文顿和前伴侣约翰·伯恩所育的这个女儿根本就不是个演员。而这正是被斯文顿引为至交的这位导演的意图。

      霍格跟斯文顿10岁的时候就认识了，她们曾经在1986年合作过一部短片《Caprice》。三十多年过去了，这位导演非常希望再次跟自己的好友合作，于是选定斯文顿出演这部带有自传性质的影片，饰演女主角的母亲，而且她还想找一位非职业演员来饰演24岁的女主角朱莉，这个角色就脱胎于导演本人。

      斯文顿当时已经58岁，却还维持着独特的灵动的美感——还有无限的能量——她回忆起与这位挚友交谈的场景，她们当时就坐在斯文顿位于苏格兰高地的家中，这座房子是她与伴侣，41岁的德国/新西兰艺术家Sandro Kopp生活了15年的地方。

      “我问乔安娜，在我给她介绍了昂娜的所有朋友以及所有我能想到的人选之后，她为什么还在找其他女孩，然后我们突然想起来，在座的就有一个完美人选。昂娜自己其实也没想过要做演员，”

      不过当时才19岁的姑娘已经准备好开始一番冒险了。“我完全没为这个角色做过准备，我去演戏都是在即兴发挥，”斯文顿-伯恩解释道，“整个情况就像个谜团，我不知道故事是怎样发展的；我也没看到过剧本。我每天起床去到片场，都不知道这一天会拍什么戏。我到了之后乔安娜就会说，‘好，现在你要进入这间屋子，不管发生什么我都希望你能用最真实的反应来表现。’”



      这部电影的故事来自于霍格在八十年代经历的一段往事，她遇到了一个年纪大些的男人（在片中由汤姆·伯克饰演），他对她的创作生涯产生了很大的影响。当时的她还很天真，并不知道这个男人是个瘾君子。斯文顿-伯恩身上也有天真的气质，尽管她说自己跟角色相去甚远。

      “这段复杂的关系很难演绎，你不能去维护别人，因为我很保护乔安娜和这个角色。我真的很想为她出头，维护她，但不能把这些表现出来，所以还是很有挑战性的。”

      她母亲被她的表演惊讶到了吗？

      “我也搞不清楚我有没有感到惊讶，”斯文顿回答说，“昂娜总会给我带来新的启发。当我跟乔安娜探讨让她来演这个角色的可能性时，我们很清楚她会是这个角色的最佳人选。这不是关于演技或者对剧本的演绎能力的，而是一种更细致，更珍贵的东西。这体现出了她作为一个人，一个个体有多清醒。对我来说，她不是惊喜，而是荣耀。”



      斯文顿有给出过任何建议吗？“我们虽然刚好是母女，但我们饰演的是非常不一样的母亲和非常不一样的女儿，所以她完全不需要从我这里听取什么建议。”

      斯文顿-伯恩提到，“我一生中一直在受乔安娜和我妈妈的影响，所以这些对我来说是非常自然的。”

      在昂娜成长的过程中，斯文顿有想过她的女儿可能会成为一名演员吗？

      “哦，她倒是经常会扮成小狗或者老太太，”她轻笑着回答道，“我们在家里有一个传统，我们会称为John Badger 出品，都是一些毫无意义的搞笑的东西。但你知道表演也就是这些——就是装扮起来然后表演角色。电影里的这个世界是很自然的；这是一个像家一样的环境。乔安娜是昂娜的教母，我们认识很长时间了，真的亲如一家人。”



      斯文顿的电影之路是从出演英国导演德里克·贾曼的电影开始的——这位导演在52岁的时候死于一种艾滋相关疾病——斯文顿至今都很喜欢那段像大家庭一般的拍摄经历。

      “我很幸运，能在25岁的时候就跟着德里克拍了第一部电影《卡拉瓦乔》。作为一个年轻人，那是一个非常神奇的可以让你找到自我的地方，我在那里学会了如何在一个极其民主化的环境里工作，以及如何做好团队的一员。昂娜的孪生兄弟（泽维尔）在攻读工程学学位，他现在正在休学当中，跑到一个电影片场的美术部门工作去了。一个好的电影片场就像一个非常棒的蜂巢，我很开心我的孩子们能拥有跟我一样的体验。”

      令人吃惊的是，斯文顿还跟人在苏格兰高地联合创立了一所不用考试的非传统学校，叫做Drumduan学校，让她的双胞胎来上学。这所学校是为了确保她的孩子们能接受艺术教育吗？（这所学校还非常注重户外活动，学生们会学习铸造小刀和打造木筏）

      “与其说是接受艺术教育，不如说是进行整体性教育和快乐教育。这（这部电影）也是这种教育的一个产物。你知道，进行得很好。”昂娜接下这个角色的时候才刚刚毕业。



      斯文顿饰演的霍格母亲这个角色也与她本人有着相当大的差距。“蒂尔达扮演的已经不仅仅是我妈妈了，她融合了自己的真实生活，”霍格解释说，“这个角色非常忠于那个年代的女性。我们都对在二战中长大的那一代女人很感兴趣。我很清楚，不久以后这代人就要消失了。他们太珍贵了；他们背负了我们不了解的东西，捕捉到这些东西是很重要的。在拍摄这部电影之前，我跟蒂尔达已经探讨过，记录他们那种为人处世以及看待世界的独特方式是很重要的。现在我们可能会做更多的事，让这种记录走得更远。”

      斯文顿跟霍格一样，都来自非常富有的家庭。斯文顿出生于苏格兰最古老的贵族世家之一，他们家族的历史可以回溯到9世纪，斯文顿跟三个兄弟一起在军营里长大，他们的父亲是一位将军。这种军事环境潜移默化地在她心中树立起了纪律感，而到访世界各地的经历又丰富了她的眼界。她小时候读的是一所精英寄宿制学校，西希斯女子学校，她跟戴安娜王妃是同学。从女校毕业后，她到非洲当了一段时间的志愿者，然后又进入剑桥大学学习政治学和英国文学，后来才去演戏。

      斯文顿跟吉姆·贾木许保持着紧密的合作关系（《丧尸未逝》中，她在苏格兰殡仪馆里挥舞武士刀斩杀僵尸的场面非常出彩），她还跟今年戛纳金棕榈奖得主奉俊昊合作过两部电影，《雪国列车》和《玉子》。不过她最默契的合作伙伴还是卢卡·瓜达尼诺，他们一起拍了《我是爱》（昂娜出现在其中一场戏里），《假日惊情》还有《阴风阵阵》。在贾曼去世后不久，她就主动认识了这位意大利导演，从那以后，他们两人就成为了好朋友兼合作伙伴。

      “我们会一起做导演，我们总是一起创作，”斯文顿说，“我们之间没有界限。”
斯文顿的母亲朱迪丝·斯温顿女士在2012年去世，享年83岁。当时斯文顿崩溃了。她差点拒绝出演《假日惊情》，因为这部电影跟她的真实生活有相似之处。大体上就是说，她在片中饰演的摇滚明星角色也在哀悼父母的去世。

预告片

      当然，斯文顿非常认真地尽着做母亲的责任。宣传《纪念品》的时候，不论在哪，她都尽可能地陪在昂娜身边。这部电影已经在美国上映，并且引起了热议。

      “出演这部电影是我从小到大最精彩的一次经历，”昂娜情绪高昂，在拍完这部电影之后，她也到非洲去做了志愿者，就像她的妈妈以前做过的一样。她们这对母女现在正在拍摄《纪念品：第二部分》

      “除了《纪念品：第二部分》，我不打算再演电影了，但我也不知道生活会怎样发展，”她说道，“我已经申请去爱丁堡大学读心理学与神经科学了。这是我下一个目标，我的下一个规划。”

作者：Helen Barlow；翻译：Luna   编辑：en

关键词： 蒂尔达·斯文顿 纪念品
关注时光网微信

相关电影/影人

纪念品

纪念品 (2019)

0.0

导演：乔安娜·霍格

主演：Honor Swinton-..

在线播放

蒂尔达·斯文顿

蒂尔达·斯文顿

Tilda Swinton

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

乔安娜·霍格

乔安娜·霍格

Joanna Hogg

职业：导演 | 编剧 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
2

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
3

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..
4

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
5

在日本，写真集最畅销的竟然是她！

"写真集女王"乃木坂46生田绘梨花写真大赏

40
日本女子团体乃木坂46的成员生田绘梨花，被称为“写真集..

查看更多