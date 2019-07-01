霍格跟斯文顿10岁的时候就认识了，她们曾经在1986年合作过一部短片《Caprice》。三十多年过去了，这位导演非常希望再次跟自己的好友合作，于是选定斯文顿出演这部带有自传性质的影片。





霍格跟斯文顿10岁的时候就认识了，她们曾经在1986年合作过一部短片《Caprice》。三十多年过去了，这位导演非常希望再次跟自己的好友合作，于是选定斯文顿出演这部带有自传性质的影片，饰演女主角的母亲，而且她还想找一位非职业演员来饰演24岁的女主角朱莉，这个角色就脱胎于导演本人。





斯文顿当时已经58岁，却还维持着独特的灵动的美感——还有无限的能量——她回忆起与这位挚友交谈的场景，她们当时就坐在斯文顿位于苏格兰高地的家中，这座房子是她与伴侣，41岁的德国/新西兰艺术家Sandro Kopp生活了15年的地方。





“我问乔安娜，在我给她介绍了昂娜的所有朋友以及所有我能想到的人选之后，她为什么还在找其他女孩，然后我们突然想起来，在座的就有一个完美人选。昂娜自己其实也没想过要做演员，”





不过当时才19岁的姑娘已经准备好开始一番冒险了。“我完全没为这个角色做过准备，我去演戏都是在即兴发挥，”斯文顿-伯恩解释道，“整个情况就像个谜团，我不知道故事是怎样发展的；我也没看到过剧本。我每天起床去到片场，都不知道这一天会拍什么戏。我到了之后乔安娜就会说，‘好，现在你要进入这间屋子，不管发生什么我都希望你能用最真实的反应来表现。’”











这部电影的故事来自于霍格在八十年代经历的一段往事，她遇到了一个年纪大些的男人（在片中由汤姆·伯克饰演），他对她的创作生涯产生了很大的影响。当时的她还很天真，并不知道这个男人是个瘾君子。斯文顿-伯恩身上也有天真的气质，尽管她说自己跟角色相去甚远。





“这段复杂的关系很难演绎，你不能去维护别人，因为我很保护乔安娜和这个角色。我真的很想为她出头，维护她，但不能把这些表现出来，所以还是很有挑战性的。”





她母亲被她的表演惊讶到了吗？





“我也搞不清楚我有没有感到惊讶，”斯文顿回答说，“昂娜总会给我带来新的启发。当我跟乔安娜探讨让她来演这个角色的可能性时，我们很清楚她会是这个角色的最佳人选。这不是关于演技或者对剧本的演绎能力的，而是一种更细致，更珍贵的东西。这体现出了她作为一个人，一个个体有多清醒。对我来说，她不是惊喜，而是荣耀。”











斯文顿有给出过任何建议吗？“我们虽然刚好是母女，但我们饰演的是非常不一样的母亲和非常不一样的女儿，所以她完全不需要从我这里听取什么建议。”





斯文顿-伯恩提到，“我一生中一直在受乔安娜和我妈妈的影响，所以这些对我来说是非常自然的。”





在昂娜成长的过程中，斯文顿有想过她的女儿可能会成为一名演员吗？





“哦，她倒是经常会扮成小狗或者老太太，”她轻笑着回答道，“我们在家里有一个传统，我们会称为John Badger 出品，都是一些毫无意义的搞笑的东西。但你知道表演也就是这些——就是装扮起来然后表演角色。电影里的这个世界是很自然的；这是一个像家一样的环境。乔安娜是昂娜的教母，我们认识很长时间了，真的亲如一家人。”











斯文顿的电影之路是从出演英国导演德里克·贾曼的电影开始的——这位导演在52岁的时候死于一种艾滋相关疾病——斯文顿至今都很喜欢那段像大家庭一般的拍摄经历。





“我很幸运，能在25岁的时候就跟着德里克拍了第一部电影《卡拉瓦乔》。作为一个年轻人，那是一个非常神奇的可以让你找到自我的地方，我在那里学会了如何在一个极其民主化的环境里工作，以及如何做好团队的一员。昂娜的孪生兄弟（泽维尔）在攻读工程学学位，他现在正在休学当中，跑到一个电影片场的美术部门工作去了。一个好的电影片场就像一个非常棒的蜂巢，我很开心我的孩子们能拥有跟我一样的体验。”





令人吃惊的是，斯文顿还跟人在苏格兰高地联合创立了一所不用考试的非传统学校，叫做Drumduan学校，让她的双胞胎来上学。这所学校是为了确保她的孩子们能接受艺术教育吗？（这所学校还非常注重户外活动，学生们会学习铸造小刀和打造木筏）





“与其说是接受艺术教育，不如说是进行整体性教育和快乐教育。这（这部电影）也是这种教育的一个产物。你知道，进行得很好。”昂娜接下这个角色的时候才刚刚毕业。











斯文顿饰演的霍格母亲这个角色也与她本人有着相当大的差距。“蒂尔达扮演的已经不仅仅是我妈妈了，她融合了自己的真实生活，”霍格解释说，“这个角色非常忠于那个年代的女性。我们都对在二战中长大的那一代女人很感兴趣。我很清楚，不久以后这代人就要消失了。他们太珍贵了；他们背负了我们不了解的东西，捕捉到这些东西是很重要的。在拍摄这部电影之前，我跟蒂尔达已经探讨过，记录他们那种为人处世以及看待世界的独特方式是很重要的。现在我们可能会做更多的事，让这种记录走得更远。”





斯文顿跟霍格一样，都来自非常富有的家庭。斯文顿出生于苏格兰最古老的贵族世家之一，他们家族的历史可以回溯到9世纪，斯文顿跟三个兄弟一起在军营里长大，他们的父亲是一位将军。这种军事环境潜移默化地在她心中树立起了纪律感，而到访世界各地的经历又丰富了她的眼界。她小时候读的是一所精英寄宿制学校，西希斯女子学校，她跟戴安娜王妃是同学。从女校毕业后，她到非洲当了一段时间的志愿者，然后又进入剑桥大学学习政治学和英国文学，后来才去演戏。





斯文顿跟吉姆·贾木许保持着紧密的合作关系（《丧尸未逝》中，她在苏格兰殡仪馆里挥舞武士刀斩杀僵尸的场面非常出彩），她还跟今年戛纳金棕榈奖得主奉俊昊合作过两部电影，《雪国列车》和《玉子》。不过她最默契的合作伙伴还是卢卡·瓜达尼诺，他们一起拍了《我是爱》（昂娜出现在其中一场戏里），《假日惊情》还有《阴风阵阵》。在贾曼去世后不久，她就主动认识了这位意大利导演，从那以后，他们两人就成为了好朋友兼合作伙伴。





“我们会一起做导演，我们总是一起创作，”斯文顿说，“我们之间没有界限。”

斯文顿的母亲朱迪丝·斯温顿女士在2012年去世，享年83岁。当时斯文顿崩溃了。她差点拒绝出演《假日惊情》，因为这部电影跟她的真实生活有相似之处。大体上就是说，她在片中饰演的摇滚明星角色也在哀悼父母的去世。





预告片 当然，斯文顿非常认真地尽着做母亲的责任。宣传《纪念品》的时候，不论在哪，她都尽可能地陪在昂娜身边。这部电影已经在美国上映，并且引起了热议。





“出演这部电影是我从小到大最精彩的一次经历，”昂娜情绪高昂，在拍完这部电影之后，她也到非洲去做了志愿者，就像她的妈妈以前做过的一样。她们这对母女现在正在拍摄《纪念品：第二部分》





“除了《纪念品：第二部分》，我不打算再演电影了，但我也不知道生活会怎样发展，”她说道，“我已经申请去爱丁堡大学读心理学与神经科学了。这是我下一个目标，我的下一个规划。”