2019-07-01 22:06:39 来源：Mtime时光网
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第22届上海国际电影节开幕式红毯
25年闺蜜！"瑞秋""菲比"为"莫妮卡"庆生
她们是香港古装片最美的女人
她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！
编辑：羊羊
Naomi Watts
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13分钟前
金刚里的回眸一瞬，心都化了
甘尼克斯-张
34分钟前
两字~~~漂亮~~~！从认识到今儿，就没变过~！
小东哥ai皇冠
1小时前
如果没有磨皮的话。说31也是可以的
想长胖
没想到她这么大年纪了，一直以为跟我差不多
秋风一叶
2小时前
为什么感觉娜奥米·沃茨的嘴不是很自然，就像含着东西一样。
Noi795337
很喜欢她看过她的《穆赫兰道》《金刚》《21克》《面纱》 还有就是她很能尖叫
没记错的话她的爸爸好像是音乐制作人 Pink Floyd的<money>这首歌里的笑声就是他爸爸的
ralbert
沃茨也是不老女神
zoujia
女神~~
RosenBob
3小时前
依然有少女的容颜感觉，极其少见，当年演穆赫兰道就发现她颜值也特别适合亚洲审美，金刚里更是合适，相信彼得大帝当时找女主的时候就是要这种永恒的跨时代的容颜质感
甘尼克斯-张34分钟前
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