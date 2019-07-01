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她的51岁秒杀多少人的21岁！

女星娜奥米·沃茨时尚写真曝光

2019-07-01 22:06:39 来源：Mtime时光网

1968年出生的沃茨依然美得不可方物。
      时光网讯 日前，英国女性娜奥米·沃茨曝光一组时尚写真。1968年出生的沃茨依然美得不可方物。

      作为演员，娜奥米·沃茨成名较晚，2001年才凭借《穆赫兰道》走红。她的电影代表作包括《金刚》《21克》《面纱》《海啸奇迹》等。





   编辑：羊羊

关键词： 娜奥米·沃茨
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职业：演员 | 制作人

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