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《阿凡达2》曝光主创片场聚餐照

导演詹姆斯卡梅隆、萨姆沃辛顿、西格妮韦弗现身

2019-07-02 07:56:50 来源：Mtime时光网

导演詹姆斯·卡梅隆、主演萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达娜、西格妮·韦弗、史蒂芬·朗等主创现身。
　　时光网讯 正在新西兰拍摄的《阿凡达2》爆光一组片场照，说是片场照，其实是剧组人员聚餐，边吃边喝边告诉影迷们，我们真的有在拍摄哦！

　　在这组照片中，我们可以看到导演詹姆斯·卡梅隆、主演萨姆·沃辛顿西格妮·韦弗史蒂芬·朗等主创现身。该片的北美档期此前从2020年12月18日延期到2021年12月17日，最近刚刚开始新一轮真人实景部分的拍摄，在那之前完成了水中场景的动作捕捉拍摄。









   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿凡达2 片场照 詹姆斯卡梅隆
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