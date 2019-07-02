2019-07-02 07:56:50 来源：Mtime时光网
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第22届上海国际电影节开幕式红毯
25年闺蜜！"瑞秋""菲比"为"莫妮卡"庆生
她们是香港古装片最美的女人
她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！
编辑：ruo
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：萨姆·沃辛顿
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Sam Worthington
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James Cameron
Sigourney Weaver
Stephen Lang
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求闲若渴
4分钟前
萨姆·沃辛顿在哪儿？
时光用户_1501116222792
33分钟前
明显是替身演员，哪里来的男女主？小编就这眼神我也是醉了。
一意孤行
34分钟前
啊，大家好久不见了，来来来，一起聚个餐把
philip520001
46分钟前
卡神：在做了，在做了
痞鸽鸽：做完了，做完了，鸽不动了
PetterLang
47分钟前
开心就好
我的名字没有了
50分钟前
还是那句话，卡神电影预告片出来之前所有宣发物料都是扯淡
T800e
58分钟前
卡神现在拍电影真有点儿“玩”的心态 玩儿嗨了我就多玩儿会 玩儿累了 我就歇着
忆梦似梦
1小时前
还要再等两年多
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