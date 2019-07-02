《扫毒2天地对决》曝光刘德华特辑，他对每一个拍摄细节认真把控，虽然去年刚受过伤，但很多动作他都会亲自上阵。





今日，影片曝光刘德华特辑。特辑展现了监制、主演刘德华的拍摄日常，从演员表演、场面调度、到动作设计刘德华都亲力亲为，给予极富创造力的拍摄建议和指导，邱礼涛导演和一众主演也纷纷亮相对刘德华在拍摄期间的贡献表示肯定。





毒品市场维持四分天下的格局已久，但大毒枭地藏（古天乐 饰）正计划吞并整个香港毒市建立自己的“毒品王国”，接连策划了一连串的黑吃黑事件之后，缉毒警察林正风（苗侨伟 饰）与他的扫毒行动组全力追缉毒贩。





另一方面，余顺天（刘德华 饰）已经从小混混一跃成为金融巨子兼扫毒“太平绅士”，正悬赏一亿追杀香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。原来，余顺天和地藏有着不可告人的同门关系，昔日同门究竟谁将赢得这场生死博弈？而警察林正风（苗侨伟 饰）面对毒贩林立的局面，是否会与余顺天联手缉拿毒贩？所有的阴谋与秘密都隐藏在了这场“毒品风暴”的背面，一场天地对决一触即发。





《扫毒2》剧照 在今日发布的特辑中，刘德华对每一个拍摄细节认真把控，很多动作他都会亲自上阵，只要是拍电影的事，没有他不熟悉不精通的，他对电影的充沛精力和专业度令人赞叹。导演邱礼涛与刘德华合作多年，这次已经是刘德华第二次作为监制身份与他合作。





邱礼涛表示，因为刘德华对电影的所有环节都非常熟悉，本身也是演员，与演员和导演的沟通都非常顺利。古天乐感叹道：“和以往感觉很不同，这次剧中我们是对立关系，很少有机会和他正面对垒。”片中饰演缉毒警察的苗侨伟也肯定刘德华的专业程度：“机位、演员表演、怎样好怎样不好，他都会给予意见。”林嘉欣也不吝赞美：“他真的戏里戏外都是一个英雄。”郑则仕、张国强更是在言语间毫无保留对刘德华的敬佩。