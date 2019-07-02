影片由美国作家加思·斯坦同名畅销小说改编，其原作被称为“2008全球出版界最感人的巨作”，不仅在纽约时报的畅销书榜连续上榜156周，更是在意大利、德国、西班牙等国家均创下出版史天价





时光网讯 由二十世纪福斯公司出品，改编自美国作家加思·斯坦同名畅销小说的治愈系电影《我在雨中等你》（暂译）近日首曝片段，狗狗恩佐首遇女主角伊芙，一段人与狗之间的温情羁绊即将上演！影片由英国导演西蒙·柯蒂斯执导，将于8月9日登陆北美院线。

















此次曝光的片段中，男女主角丹尼与伊芙街头相遇，丹尼邀请伊芙一同去看演出，害羞又激动的心情溢于言表，而狗狗恩佐则有自己的小心思，首次与伊芙见面的他觉得伊芙“和空气中的气味一样复杂”。





电影《我在雨中等你》（暂译）由英国导演西蒙·柯蒂斯（《我与梦露的一周》、《再见，克里斯托弗·罗宾》）执导，片中“演技爆棚”的狗狗恩佐由老戏骨凯文·科斯特纳（《与狼共舞》、《保镖》、《黄石》）配音，其浑厚低沉的声线与萌犬恩佐带来的反差萌引发无数影迷的期待。





影片还力邀众多好莱坞实力派演员加盟，热门剧集《我们这一天》中老爸杰克的扮演者米洛·文堤米利亚在片中饰演狗狗恩佐的主人丹尼，主演过多部经典影片的好莱坞女星阿曼达·塞弗里德将饰演他的妻子伊芙。一众实力演员将携手呈现这部温情治愈之作。





影片由美国作家加思·斯坦同名畅销小说改编，其原作被称为“2008全球出版界最感人的巨作”，不仅在纽约时报的畅销书榜连续上榜156周，更是在意大利、德国、西班牙、俄罗斯、荷兰、葡萄牙等国家均创下出版史天价。据悉，影片将于8月9日登陆北美院线。