





2019年上半年 北美票房前十名















《复联4》





市场占比排名第二的是15.3%的华纳，环球以15.29%排在第三，狮门7%排在第四，索尼（5.8%）位列第五，而派拉蒙（5.4%）则垫底，索尼和派拉蒙的片子压根就没有出现在前十名中。“迪士尼的IP太棒了，我不担心，但吸引了我的注意力，也不代表我们就没戏了，”华纳北美发行部门负责人表示，“我们得更聪明，更大胆，需要更好的策略。”











《哥斯拉2》









相似的是，索尼的新《黑衣人》和环球/照明娱乐的《爱宠大机密2》在北美也都扑了，《爱宠》第二部北美拿下1.31亿美元，和第一部的3.47亿无法同日而语；而《黑衣人》上映三周后仅获得6500万美元，在老版的前两部面前，根本不值一提。







《爱宠2》







