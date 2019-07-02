新版《黑衣人》
时光网讯
2019年上半年，好莱坞的票房之旅没有那么如人意。在票房“寒冬”和“冷春”过去后，票房分析师们本来寄希望于这个夏天，能让好莱坞市场更加火爆，然而他们的期待落了空。
截止到6月30日，北美票房收入56.16亿美元，比去年同比下降了9.4%
，主要因为《哥斯拉2：怪兽之王》
、《黑衣人：全球追缉》
与《爱宠大机密2》
等系列电影均表现不佳。海外票房一向是好莱坞诸多“大片”的保底，在北美超过1000块银幕上公映的电影，上半年共获得全球票房134亿美元
，不过还是比去年少了5%
。
2019年上半年 北美票房前十名
当然了，迪士尼家依然全线开花，收购了福斯后，迪士尼在北美市场上占比40%
，这种史无前例的霸屏趋势，随着7月19日北美《狮子王》
，以及《玩具总动员4》
的继续上映，无疑会愈演愈烈。
2019年上半年北美最赚钱的电影中，前4部全是迪士尼的
——《复仇者联盟4：终局之战》
（8.41亿美元），《惊奇队长》
（4.27亿），阿拉丁（3.06亿）与《玩具总动员4》（2.37亿），而他们的全球票房更加不容小觑。
《复联4》
市场占比排名第二的是15.3%的华纳，环球以15.29%排在第三，狮门7%排在第四，索尼（5.8%）位列第五，而派拉蒙（5.4%）则垫底，索尼和派拉蒙的片子压根就没有出现在前十名中。“迪士尼的IP太棒了，我不担心，但吸引了我的注意力，也不代表我们就没戏了，”华纳北美发行部门负责人表示，“我们得更聪明，更大胆，需要更好的策略。”
《哥斯拉2》
传奇和华纳共同出品的《哥斯拉2：怪兽之王》，是今夏北美最令人失望的系列电影之一，1.07亿美元的北美票房实在是拿不出手，刚刚超过2014年前作《哥斯拉》
2.01亿美元的一半儿；这个片儿虽然2.7亿美元的海外票房给了人些安慰，但和前作的3.29亿也没法比。
相似的是，索尼的新《黑衣人》和环球/照明娱乐的《爱宠大机密2》在北美也都扑了，《爱宠》第二部北美拿下1.31亿美元，和第一部的3.47亿无法同日而语；而《黑衣人》上映三周后仅获得6500万美元，在老版的前两部面前，根本不值一提。
《爱宠2》
就连新线/华纳“招魂”宇宙系列电影第七部《安娜贝尔3：鬼娃回家》
，也无法逃脱“续集”魔咒，3120万美元的首周末北美票房，创下该系列最低。“还是要看影片质量，像《复联》和《疾速追杀》这样的系列电影续集，今夏表现都很好，”一位产业内部人士说，“电影票房差往往的因为它本身质量差，和身为续集电影可能没什么太大关系。”
《安娜贝尔3》