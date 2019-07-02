网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《小Q》首曝MV 卢冠廷致敬"一生所爱"

浓缩铲屎官与狗狗之间的“爱与忠诚”

2019-07-02 10:33:20 来源：Mtime时光网

电影《小Q》曝光《陪着你走》插曲MV和“背着你走”海报，《陪着你走》是歌曲《一生所爱》的创作人卢冠廷献给自己去世狗狗的催泪金曲。
       

电影《小Q》“背着你走”版海报

时光网讯 由香港知名导演罗永昌执导，任达华梁咏琪罗仲谦杨采妮袁姗姗等主演的电影《小Q》将于7月25日登陆全国院线。今日，浓缩了主人公和小Q之间“爱与忠诚”的《陪着你走》MV和“背着你走”海报双料齐发，从导盲犬与视障人士的双重角度，对人与导盲犬间相守相依的浓厚感情做了最准确最催泪的演绎。

      《陪着你走》是绝世经典《一生所爱》的创作人卢冠廷献给自己去世狗狗的催泪金曲，此次全新动情演绎，特别献给忠诚守候主人的小Q，也献给全天下养狗人。相对于人类来说，狗狗的生命是非常有限的，“十年前你为我导盲，十年后我为你养老”是很多导盲犬和主人患难相守的写照，这正像《陪着你走》MV和“背着你走”海报动情互述的“铲屎官”和自家狗狗的情感。

      《陪着你走》是《小Q》的音乐指导卢冠廷创作的一首抒情电影插曲。曾用《一生所爱》让无数人闻之落泪的香港著名音乐人卢冠廷也是资深爱狗人士，当年自己的爱犬离去时，他和太太唐书琛作词谱曲创作了这首《陪着你走》。

      时隔三十余年，被电影中忠诚守候主人的小Q深深感动，两人回忆起曾经生活中的那个“它”，重制了这首催泪经典，献给全天下所有养狗人。歌曲轻缓的节奏诉说着相守相依的情感，MV搭配影片中各位演员和狗狗的亲密互动，显得十分有爱。

       影片讲述了任达华饰演的天才糕点师李宝庭因突然失明，几度封闭自己，却被导盲犬小Q的忠诚所打动，逐渐打开内心，最终一人一狗相依相守的动人故事。小Q对宝庭的爱，如磐石般坚定，照耀了他整个人生，正如歌中所唱“这份爱，谁说永不会长寿，都能把心中星星闪得通透”，这便是小Q与李宝庭之间爱的真实写照。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小Q
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

小Q

小Q (2019)

0.0

导演：罗永昌

主演：任达华 梁咏琪

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..
5

在日本，写真集最畅销的竟然是她！

"写真集女王"乃木坂46生田绘梨花写真大赏

40
日本女子团体乃木坂46的成员生田绘梨花，被称为“写真集..

查看更多