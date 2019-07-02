电影《小Q》曝光《陪着你走》插曲MV和“背着你走”海报，《陪着你走》是歌曲《一生所爱》的创作人卢冠廷献给自己去世狗狗的催泪金曲。





《陪着你走》是绝世经典《一生所爱》的创作人卢冠廷献给自己去世狗狗的催泪金曲，此次全新动情演绎，特别献给忠诚守候主人的小Q，也献给全天下养狗人。相对于人类来说，狗狗的生命是非常有限的，“十年前你为我导盲，十年后我为你养老”是很多导盲犬和主人患难相守的写照，这正像《陪着你走》MV和“背着你走”海报动情互述的“铲屎官”和自家狗狗的情感。





《陪着你走》是《小Q》的音乐指导卢冠廷创作的一首抒情电影插曲。曾用《一生所爱》让无数人闻之落泪的香港著名音乐人卢冠廷也是资深爱狗人士，当年自己的爱犬离去时，他和太太唐书琛作词谱曲创作了这首《陪着你走》。





时隔三十余年，被电影中忠诚守候主人的小Q深深感动，两人回忆起曾经生活中的那个“它”，重制了这首催泪经典，献给全天下所有养狗人。歌曲轻缓的节奏诉说着相守相依的情感，MV搭配影片中各位演员和狗狗的亲密互动，显得十分有爱。





影片讲述了任达华饰演的天才糕点师李宝庭因突然失明，几度封闭自己，却被导盲犬小Q的忠诚所打动，逐渐打开内心，最终一人一狗相依相守的动人故事。小Q对宝庭的爱，如磐石般坚定，照耀了他整个人生，正如歌中所唱“这份爱，谁说永不会长寿，都能把心中星星闪得通透”，这便是小Q与李宝庭之间爱的真实写照。



