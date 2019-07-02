



在谈及创作理念时，导演饺子表示，哪吒是最有反叛精神的英雄，其“削骨肉还父母”挑战的是当时“孝为先”的主流道德观念。而在当今社会，他希望哪吒作为和命运斗争的勇士，能让观众相信命运掌握在自己手里。





同时，导演饺子还表示，在疲惫的社会环境中，观众需要更温暖的作品。所以比起原著，电影会有更多人情化的处理，例如哪吒并不只有备受责难的遭遇，也会有力排众议保护他的人。



