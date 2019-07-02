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国漫《哪吒之魔童降世》宣布提档7月底公映

提档海报发布 凸显哪吒重生后战斗力爆表

2019-07-02 10:42:59 来源：Mtime时光网

导演饺子表示，在疲惫的社会环境中，观众需要更温暖的作品。所以比起原著，电影会有更多人情化的处理，例如哪吒并不只有备受责难的遭遇，也会有力排众议保护他的人。
　　时光网讯 动画电影《哪吒之魔童降世》宣布提档！影片原定档期是8月16日，今天确定提前到7月26日公映，提前半个多月上映，看来对自身质量，以及档期环境有非常好的预期。





　　片方今天也发布了一组最新海报，配合提档宣传。在海报中，把血肉还给父亲的哪吒获得重生，造型也发生巨大的变化，同时，战斗力值也开始爆表，一场大战随时发生。

　　据悉，电影《哪吒之魔童降世》由80后导演饺子执导，从分镜、表情示范、配音到海报都由其亲自掌舵。他的作品特色之一是深刻的现实内涵。

　　在谈及创作理念时，导演饺子表示，哪吒是最有反叛精神的英雄，其“削骨肉还父母”挑战的是当时“孝为先”的主流道德观念。而在当今社会，他希望哪吒作为和命运斗争的勇士，能让观众相信命运掌握在自己手里。

　　同时，导演饺子还表示，在疲惫的社会环境中，观众需要更温暖的作品。所以比起原著，电影会有更多人情化的处理，例如哪吒并不只有备受责难的遭遇，也会有力排众议保护他的人。

　　除此外，喜剧也是饺子作品的另一大特点。其独立完成的代表作《打，打个大西瓜》就是一部“反战”题材的喜剧短片，其中的“扑克飞机”、“鼻血决战”等幽默片段至今为人所津津乐道。该作曾获柏林国际短片电影节评委会特别奖等30余奖项，被誉为“华人最牛动画短片”。而在《哪吒之魔童降世》中，哪吒爱好打油诗、热衷恶作剧等人设也都让人捧腹。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哪吒之魔童降世 提档
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