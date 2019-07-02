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完美！杰森斯坦森“踢瓶盖挑战”成功

由混合格斗界发起 目前已在互联网蔓延

2019-07-02 11:19:06 来源：Mtime时光网

踢瓶盖挑战难度要大很多，既然歌手John Mayer都能完成，动作明星挑战不成功有点说不过去呀。
右脚一个慢动作

　　

杰森斯坦森踢瓶盖挑战

时光网讯 还记得几年前的“冰桶挑战”么，如今又来了“踢瓶盖挑战”，但难度大很多：你必须使用后旋踢、瓶盖稍微松开、瓶子本身不能被踢倒、用慢动作模式拍摄。

　　显然这种挑战更适合动作明星以及格斗界人士，最近杰森·斯坦森接受了挑战，而且还成功了！

　　这个挑战开始于MMA混合格斗界，从UFC冠军Max Holloway到歌手John Mayer都陆续完成了挑战。当然杰森·斯坦森肯定不是第一个好莱坞明星，接下来大家还想看到谁来踢：强森、基努·里维斯甄子丹成龙李连杰吴京

Holloway和Mayer

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 杰森斯坦森 踢瓶盖挑战 拾趣
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杰森·斯坦森

杰森·斯坦森

Jason Statham

职业：演员 | 制作人

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