踢瓶盖挑战难度要大很多，既然歌手John Mayer都能完成，动作明星挑战不成功有点说不过去呀。

右脚一个慢动作



杰森斯坦森踢瓶盖挑战





还记得几年前的“冰桶挑战”么，如今又来了“踢瓶盖挑战”，但难度大很多：你必须使用后旋踢、瓶盖稍微松开、瓶子本身不能被踢倒、用慢动作模式拍摄。