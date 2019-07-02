时光网讯
由袁锦麟
执导的动作喜剧电影《素人特工》
今日发布“中国迷米拉”特辑。因出演《生化危机》
女主而被中国观众熟知的米拉·乔沃维奇
，首次拍摄中国电影，将自己的“中国迷”特质展露无遗。扎针灸、吃月饼，米拉在《素人特工》
片场体验了多种中国文化，还爆料自己是因为看了袁锦麟编剧的《捉妖记》而成为袁导粉丝，所以痛快出演《素人特工》。
与特辑一同发布的，还有一组米拉的中国风时尚大片。米拉身着帅气特工装现身中医馆，举手投足间尽显特工气质，霸气十足，令人对这位“特工导师”充满期待。据悉，《素人特工》将于7月12日上映，由王大陆、张榕容、米拉·乔沃维奇、许魏洲、刘美彤领衔主演。
首次加盟中国电影，“生化女”米拉拍摄起了动作喜剧。不同于《生化危机》中“女战神”爱丽丝的冷艳形象，米拉在《素人特工》中梳起了帅气的大背头，冷酷的眼神和干练的身姿依旧飒爽，甚至更多了一丝霸气。
电影《素人特工》中，米拉饰演的国际特工带领王大陆、张榕容、许魏洲、刘美彤几位素人前往布达佩斯，展开了一场有惊有喜的国际大冒险。作为一名正牌特工，米拉在《素人特工》中不仅扮相帅气，还展现了一如既往“能打”的实力，不断上演着赛车追逐、激烈打斗等动作画面，高能十足。