"生化女"米拉·乔沃维奇首演中国电影《素人特工》，她在片场爱上针灸，体验吃月饼，可谓是个“中国迷”。





与特辑一同发布的，还有一组米拉的中国风时尚大片。米拉身着帅气特工装现身中医馆，举手投足间尽显特工气质，霸气十足，令人对这位“特工导师”充满期待。据悉，《素人特工》将于7月12日上映，由王大陆、张榕容、米拉·乔沃维奇、许魏洲、刘美彤领衔主演。





《素人特工》米拉·乔沃维奇 首次加盟中国电影，“生化女”米拉拍摄起了动作喜剧。不同于《生化危机》中“女战神”爱丽丝的冷艳形象，米拉在《素人特工》中梳起了帅气的大背头，冷酷的眼神和干练的身姿依旧飒爽，甚至更多了一丝霸气。





电影《素人特工》中，米拉饰演的国际特工带领王大陆、张榕容、许魏洲、刘美彤几位素人前往布达佩斯，展开了一场有惊有喜的国际大冒险。作为一名正牌特工，米拉在《素人特工》中不仅扮相帅气，还展现了一如既往“能打”的实力，不断上演着赛车追逐、激烈打斗等动作画面，高能十足。









