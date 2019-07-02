时光网讯
2019年纽约亚洲电影节正进行中，其中荣誉奖项“亚洲之星终生成就奖”颁给有“天下第一武指”之称的武术指导与导演袁和平
。袁和平也亲自到纽约参加当地时间7月1日举办的典礼，典礼前时光网有机会与大家称为“八爷”的袁和平进行专访。
武术与动作是中国与香港电影在国际影坛奠定地位的基础，“根本是这样的，”袁和平说，“除了功夫与武术，很难有另一个片种可以走出国际。而功夫与武术动作是全世界都共通的，而且比较多人喜欢。”
继2016年在香港第十届亚洲电影大奖的终身成就奖后，纽约亚洲电影节这是袁和平第二个终身成就奖。袁和平说：“当我得知获得（亚洲之星终生成就奖）时有点兴奋，有点不相信，不过兴奋多一点点。”
袁和平结合武术与电影叙事的方式极具武术美学与个人特色，深深获得中外电影人的喜爱，也与许多好莱坞知名导演联合打造许多脍炙忍口的动作场面，例如《黑客帝国》
中基努·里维斯
下腰躲子弹的画面，可风光登入好莱坞动作电影教科书。
袁和平也曾在导演昆汀·塔伦蒂诺
的黑色暴力美学《杀死比尔》
系列中担任武术指导。袁和平回忆，当时演员的动作训练几个月，期间塔伦蒂诺也在场观看了解。有时候全部套好到现场要拍了，结果塔伦蒂诺突然要改动作
，“他在考牌呀！”袁和平笑说。后来袁和平花五分钟就依照塔伦蒂诺意思修改动作，塔伦蒂诺对成果也非常满意。
“当然每部电影我都喜欢创新，”袁和平透露，他是拿到剧本以后了解内容与人物性格、功夫程度、时代背景等元素，从这些量身打造不同、新的武术动作。 “不想走以前拍过的东西，所以这是我最起码对自己的要求。”
但求新求变的主轴，袁和平还是有坚持不能舍弃的部分。 “我坚持不放弃的是，动作要实拍，不靠CGI、别的后制，尽量演员能打能做的，我是要求比较严格。”
袁和平也看好近年好莱坞的动作戏的品质，认为拍起来与过往进步许多，“尤其在动作力度的掌握与呈现、以及场面的破坏力量与重度等，都几乎已经达到香港武打电影的风格。”
今年纽约亚洲电影节选应多部来自中国、香港、台湾、日韩以及东南亚国家的电影，在纽约指标性地点林肯中心Walter Reade剧院及SVA Theatre 举行，电影节将在7月14日闭幕。
作者：Stephanie Wu 编辑：小跟班