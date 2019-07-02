袁和平获得纽约亚洲电影节终生成就奖（New York Asian Film Festival） 武术与动作是中国与香港电影在国际影坛奠定地位的基础，“根本是这样的，”袁和平说，“除了功夫与武术，很难有另一个片种可以走出国际。而功夫与武术动作是全世界都共通的，而且比较多人喜欢。”





继2016年在香港第十届亚洲电影大奖的终身成就奖后，纽约亚洲电影节这是袁和平第二个终身成就奖。袁和平说：“当我得知获得（亚洲之星终生成就奖）时有点兴奋，有点不相信，不过兴奋多一点点。”























“当然每部电影我都喜欢创新，”袁和平透露，他是拿到剧本以后了解内容与人物性格、功夫程度、时代背景等元素，从这些量身打造不同、新的武术动作。 “不想走以前拍过的东西，所以这是我最起码对自己的要求。”





但求新求变的主轴，袁和平还是有坚持不能舍弃的部分。 “我坚持不放弃的是，动作要实拍，不靠CGI、别的后制，尽量演员能打能做的，我是要求比较严格。”





袁和平也看好近年好莱坞的动作戏的品质，认为拍起来与过往进步许多，“尤其在动作力度的掌握与呈现、以及场面的破坏力量与重度等，都几乎已经达到香港武打电影的风格。”





今年纽约亚洲电影节选应多部来自中国、香港、台湾、日韩以及东南亚国家的电影，在纽约指标性地点林肯中心Walter Reade剧院及SVA Theatre 举行，电影节将在7月14日闭幕。



