《使徒行者2：谍影行动》曝光一组“黑白两道”剧照，将影片正邪对峙、一触即发的气氛渲染。

















与此前曝光的几组剧照不同，这组黑白照更加冷静、抽离，更让复杂的人物关系初见端倪：“古辉CP”在半透明的玻璃幕墙前互为虚实，古天乐眼神有所回避似有心事，张家辉由神情凝重到迷之微笑，吴镇宇则紧张地审视眼前的一切，若有所思。三人各怀心事，若即若离。





其他几个人物的亮相也颇令人惊喜：姜珮瑶浑身血渍，仿佛刚刚经历一场惨痛的战斗惊魂未定；张亦驰眼神邪魅，好像对即将到来的大战胸有成竹；首次现身的马德钟则神情冷峻，似乎对整个局势另有一番看法。





《使徒行者2：谍影行动》是《使徒行者》的续集电影，保留了前作三大元素：警匪、卧底、兄弟情，以及导演及主演等金牌阵容。但《使徒2》却是以全新的人物关系展开故事。兄弟战场也由前作的巴西变身为此次的缅甸、西班牙，张家辉，古天乐，吴镇宇铁三角将以新身份演绎全新的谍影行动。





影片由一份暗网解锁的黑警信息作为导火索，警界由此陷入前所未有的恐慌。为保护证据，警界内部敌友难分，真假难测。而影片slogan殊途重聚，却又似乎暗示了无论彼此身处不同阵营，黑白两道，割舍不掉的永远是兄弟情义。





编辑：hello王小羊