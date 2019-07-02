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张家辉古天乐吴镇宇三雄对峙暗藏杀机

电影《使徒行者2》曝“黑白两道”剧照

2019-07-02 14:53:30 来源：Mtime时光网

《使徒行者2：谍影行动》曝光一组“黑白两道”剧照，将影片正邪对峙、一触即发的气氛渲染。
　　时光网讯  由乐易玲、刘伟强监制，文伟鸿执导，古天乐张家辉吴镇宇主演，姜珮瑶、马德钟、张亦驰、刘宇宁联合出演，黄志忠特别出演的警匪动作片《使徒行者2：谍影行动》即将于8月9日登陆全国院线。日前，影片曝光一组“黑白两道”剧照，将影片正邪对峙、一触即发的气氛渲染。





　　与此前曝光的几组剧照不同，这组黑白照更加冷静、抽离，更让复杂的人物关系初见端倪：“古辉CP”在半透明的玻璃幕墙前互为虚实，古天乐眼神有所回避似有心事，张家辉由神情凝重到迷之微笑，吴镇宇则紧张地审视眼前的一切，若有所思。三人各怀心事，若即若离。

　　其他几个人物的亮相也颇令人惊喜：姜珮瑶浑身血渍，仿佛刚刚经历一场惨痛的战斗惊魂未定；张亦驰眼神邪魅，好像对即将到来的大战胸有成竹；首次现身的马德钟则神情冷峻，似乎对整个局势另有一番看法。

　　《使徒行者2：谍影行动》是《使徒行者》的续集电影，保留了前作三大元素：警匪、卧底、兄弟情，以及导演及主演等金牌阵容。但《使徒2》却是以全新的人物关系展开故事。兄弟战场也由前作的巴西变身为此次的缅甸、西班牙，张家辉，古天乐，吴镇宇铁三角将以新身份演绎全新的谍影行动。

　　影片由一份暗网解锁的黑警信息作为导火索，警界由此陷入前所未有的恐慌。为保护证据，警界内部敌友难分，真假难测。而影片slogan殊途重聚，却又似乎暗示了无论彼此身处不同阵营，黑白两道，割舍不掉的永远是兄弟情义。

   编辑：hello王小羊

关键词： 使徒行者2 剧照
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