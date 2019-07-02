《阿拉丁》上映六周仍然保有最多的1199块银幕，周末以90万观影人次重登榜首，累计观影人次达到827万。



















《玩具4》不敌《阿拉丁》 《玩具4》不敌《阿拉丁》





《玩具4》在1128块银幕上映，动员70万观影人次，位列第二，上映上映11天累计突破200万观影人次。上周试映上榜的《疾速追杀3》本周正式上映，以39万观影人次攀升至周末票房榜第三位。











《野兽》剧照 《野兽》剧照







《野兽》预告片









6月28日-6月30日（2018年第26周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)





本周新片：



