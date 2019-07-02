时光网讯
迪士尼的两部电影《阿拉丁》
和《玩具总动员4》
继续领跑韩国周末票房榜，只不过上周末险胜登顶的《玩具4》最终没能顶住《阿拉丁》的强劲势头，次周末落到亚军位置。《疾速追杀3》
本周正式上映，位列第三。
《阿拉丁》上映六周仍然保有最多的1199块银幕，周末以90万观影人次重登榜首，累计观影人次达到827万。该片5月23日上映后，用时39天突破800万人次的速度，相比去年年度黑马《波西米亚狂想曲》
（48天）快了9天。
《玩具4》不敌《阿拉丁》
《玩具4》在1128块银幕上映，动员70万观影人次，位列第二，上映上映11天累计突破200万观影人次。上周试映上榜的《疾速追杀3》本周正式上映，以39万观影人次攀升至周末票房榜第三位。
奉俊昊执导的金棕榈影片《寄生虫》
较上周名次未变，以22万观影人次位列第四。该片细水长流累计观影人次已经达到957万人次，最终能否冲破千万人次大关值得关注。
《野兽》剧照
《野兽》由李星民和刘在明联袂主演，讲述两个警察为了侦破震动全国的杀人大案而展开的对立与对决。该片在NAVER的观众评分8.62，媒体评分4.57。首周上映未能敌过上周最新开画的动作片《吾王长存》
。虽然银幕数占优，但累计观影人次却少了将近一倍。
上周末本已经退出前十的《复仇者联盟4》
本周又重回周末榜单前十，以1.3万观影人次位列第十。累计观影人次1220万。而北美刚刚上映的加长版尚未登陆韩国。
6月28日-6月30日（2018年第26周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)
本周新片：
本周上映的重量级大片是《蜘蛛侠：英雄远征》，此外艾玛·汤普森领衔的《儿童法案》
和日本剧情片《空白的13年》
即将与韩国观众见面。在《蜘蛛侠》的冲击下，《寄生虫》能否冲破千万大关？迪士尼的《阿拉丁》和《玩具总动员4》谁又将成为最后赢家呢？下周末见分晓。