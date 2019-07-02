根据亚洲恐怖漫画《阴阳棺》改编，恐怖IP《怨灵》系列第三部《怨灵3：看不见的小孩》宣布提档7月19日全国上映。





在民国时民间流传着一个古老的恐怖传说，相传有两口神秘的棺材，一旦它们出现，就会有诡异的事情发生，这两口棺材被世人称为“阴阳棺”，而《怨灵3：看不见的小孩》的故事就围绕阴阳棺展开。





本次发布的全新定档预告则为观众描绘了一个清晰的故事轮廓，预告开篇一群小孩儿在后山的破庙上玩捉迷藏，负责捉人的孩子小元在倒数计时，其他孩子则在好奇心驱使下打开了庙中的棺材，紧接着画面就只剩下了小元一个孩子和一口神秘的棺材。





转眼多年后，当年捉迷藏小伙伴之一的阿道从外地回到家乡，听闻后山频发灵异现象，又联想到小元当年的离奇失踪案，虽然被老师告诫不能上山，但他还是决定去后山一探究竟。到底是那个消失小孩回来复仇，还是传说中的阴阳棺作祟？真相，静待影片揭晓。











《怨灵3：看不见的小孩》邀请了泰国著名恐怖片导演伊萨拉·纳迪及泰国一线制作团队鼎立加盟，导演伊萨拉·纳迪曾执导过《恶魔的艺术》《鬼三惊》《407航班》《加班遇到鬼》等经典恐怖电影，且都收获了优秀的口碑。





本片的摄影师Phanom Phromachat因其出色的实力，还曾被好莱坞青睐而拍摄了《机械师》的泰国戏份；音效师Traithep Wongpaiboon 及其工作室则参与过上百部电影的音效制作，凭借其为王家卫电影《一代宗师》声效制作上的优异表现，获得了2014年香港电影金像奖最佳音效大奖；美术师Thana Mekaumput 曾获得过2008年的泰国电影金天鹅奖最佳美术指导奖。





电影《怨灵3：看不见的小孩》将于7月19日全国上映，此外也将会在东南亚的新加坡、马来西亚、泰国三国陆续上映。