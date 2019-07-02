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"摔跤吧爸爸"女主"遵循信仰"退演艺圈

塞伊拉沃西：当明星威胁了我与宗教的关系

2019-07-02 17:07:30 来源：Mtime时光网

《神秘巨星》女主、《摔爸》中饰演少年吉塔的塞伊拉·沃西宣布退出演艺圈，因为演艺圈的环境威胁了她与宗教的关系。


　　时光网讯 《神秘巨星》中，塞伊拉·沃西饰演的女主角尹希娅挑战印度社会的陈规，勇敢追求艺术梦想，获得片中饰演巨星的阿米尔·汗的认可，也让无数观众感动落泪。

　　然而现实中，她却走上了一条截然不同的道路。

《神秘巨星》中塞伊拉·沃西二度合作阿米尔汗

　　塞伊拉·沃西是一名穆斯林，近日她宣布放弃表演事业，因为这“威胁”了她与宗教的关系。

　　“这段旅程一直令人筋疲力尽，因为需要长期与我的灵魂作斗争。”她在Facebook的长文中写道。“我意识到，尽管也许我适合这里，但我不属于这里”。

　　“这个领域确实给我带来了很多的爱、支持和掌声，但是这也导致了一条无知的道路，我默默地、无意识地与神明渐行渐远。当我继续在一直干扰我的信仰的环境中工作，我与宗教的关系受到了威胁。”她写道。

　　“我总是会轻易地屈服于环境，而这个环境损害了我的和平、我的信仰、以及我与真主的关系。”她补充道。

《摔爸》中她饰演少年吉塔（中）

　　塞伊拉·沃西出生在印度北部克什米尔的斯利那加，爸爸是经理、妈妈是老师，从小就读当地国际学校，会说流利的英语。2016年首次出演电影《摔跤吧！爸爸》，扮演女主角吉塔的少年时代。2017年电影《神秘巨星》中她再度合作阿米尔·汗，担当女主角。这两部电影分别在中国拿下13亿和7.5亿票房，她也为中国观众所熟知。



　　2017年底，塞伊拉·沃西曾在社交网络上抱怨，她在飞机上被人性骚扰。她表示，一个中年男子，趁她“半睡半醒”的时候，不断地将脚在她脖子和后背间摩擦。

《神秘巨星》预告，再听听她的天籁之音

　　塞伊拉·沃西“退圈”的决定和言论在网上引发很大争议，不少人表示，尊重她退出演艺圈的决定，不过她的理由并不能让人信服——当演员和忠实于信仰不是冲突的事情。印度演艺圈中很多大牌明星都是虔诚的信仰者，譬如“三汗”阿米尔·汗沙鲁克·汗萨尔曼·汗，他们都是穆斯林。

　　但也有不少人支持塞伊拉·沃西，同时指出在如今的宝莱坞和印度，女性权益状况仍非常糟糕，不能得到很好的保护和支持，这也许是她退出的深层原因。

   编辑：飒飒

关键词： 神秘巨星 宝莱坞 印度
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