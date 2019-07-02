《神秘巨星》女主、《摔爸》中饰演少年吉塔的塞伊拉·沃西宣布退出演艺圈，因为演艺圈的环境威胁了她与宗教的关系。











然而现实中，她却走上了一条截然不同的道路。





《神秘巨星》中塞伊拉·沃西二度合作阿米尔汗 塞伊拉·沃西是一名穆斯林，近日她宣布放弃表演事业，因为这“威胁”了她与宗教的关系。





“这段旅程一直令人筋疲力尽，因为需要长期与我的灵魂作斗争。”她在Facebook的长文中写道。“我意识到，尽管也许我适合这里，但我不属于这里”。





“这个领域确实给我带来了很多的爱、支持和掌声，但是这也导致了一条无知的道路，我默默地、无意识地与神明渐行渐远。当我继续在一直干扰我的信仰的环境中工作，我与宗教的关系受到了威胁。”她写道。





“我总是会轻易地屈服于环境，而这个环境损害了我的和平、我的信仰、以及我与真主的关系。”她补充道。















2017年底，塞伊拉·沃西曾在社交网络上抱怨，她在飞机上被人性骚扰。她表示，一个中年男子，趁她“半睡半醒”的时候，不断地将脚在她脖子和后背间摩擦。







