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《跳舞吧！大象》蹦床发布会欢乐解压

艾伦走心谈角色 金春花忆演员路泪洒现场

2019-07-02 17:59:40 来源：Mtime时光网

《跳舞吧！大象》发布会选择在一家蹦床馆召开，众位主创一边蹦床一边做游戏，解压又欢乐。女主角金春花动情谈起自己的表演经历，数次哽咽落泪。
       时光网讯 7月2日，暑期档电影《跳舞吧！大象》在京举办了“赢一次”蹦床发布会，导演林育贤携主演艾伦金春花彭杨宋楠惜静芳到场参加。发布会选择在一家蹦床馆召开，众位主创一边蹦床一边做游戏，解压又欢乐。几位主创还动情回顾片中角色以及自身从“被揍趴下”到“赢一次”的励志故事，女主角金春花数次哽咽落泪，十分走心。



      为了体现影片《跳舞吧！大象》轻松解压的气质，此次发布会选在了蹦床馆举行。在活动现场，几位主创分成两队在蹦床上展开了逗趣的游戏环节，“你比我猜”团队默契大考验，蹦床踢毽子屡败屡战，更有导演、艾伦“卖萌三连拍”引得欢声笑语不断。别出心裁的场地，花样百出的游戏互动，让人耳目一新的同时也颇有参与感。
      
       

《跳舞吧大象》发布会现场林育贤艾伦卖萌三连

随后几位主演在现场分享了各自角色的相关解读以及亲身经历。艾伦结合片中“皮鲍十”一角的遭遇，讲述自己作为“喜剧人”百感交集的经历。他为了能达到“最好的喜剧其实是悲剧”的效果，迫切想有所突破，终于等到了《跳舞吧！大象》。

       女主角金春花坦言，“当初要走表演这条路的时候也挺艰难的，后来我以一个舞蹈演员的身份开启了演艺生涯，那时候我只跳舞没有麦，就在一个舞台的角落里跳舞，但我觉得那是最开心的时候，因为那是我喜欢做的事情。”

     

《跳舞吧大象》发布会现场主演互动

谈起此段经历，金春花数次哽咽，泣不成声，一旁的艾伦连忙拍肩安慰道，“大家看她的体型以为她是逗大家开心，其实我还有点心酸，她说这是她的第一部女主角电影，也有可能是最后一部。”金春花为了演好这部电影，从170斤拼命增肥到200斤，在拍戏时还要接受高强度的舞蹈训练，最后患上腰间盘突出也毫无怨言，十分敬业。

      听完几位主演的发言，导演林育贤颇有感触，现场分享了和几位主演相识到合作的过程，他表示是主演们的“拼命”才让他得以“续命”，相信这部电影不仅会带给大家满满的富能量，也一定会治愈观众的心灵。

       《跳舞吧！大象》将于2019年7月26日登陆全国各大院线。








   编辑：隐饮

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关键词： 跳舞吧！大象 艾伦 金春花
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金春花

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