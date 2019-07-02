《跳舞吧！大象》发布会选择在一家蹦床馆召开，众位主创一边蹦床一边做游戏，解压又欢乐。女主角金春花动情谈起自己的表演经历，数次哽咽落泪。











《跳舞吧大象》发布会现场林育贤艾伦卖萌三连 随后几位主演在现场分享了各自角色的相关解读以及亲身经历。艾伦结合片中“皮鲍十”一角的遭遇，讲述自己作为“喜剧人”百感交集的经历。他为了能达到“最好的喜剧其实是悲剧”的效果，迫切想有所突破，终于等到了《跳舞吧！大象》。





女主角金春花坦言，“当初要走表演这条路的时候也挺艰难的，后来我以一个舞蹈演员的身份开启了演艺生涯，那时候我只跳舞没有麦，就在一个舞台的角落里跳舞，但我觉得那是最开心的时候，因为那是我喜欢做的事情。”





《跳舞吧大象》发布会现场主演互动 谈起此段经历，金春花数次哽咽，泣不成声，一旁的艾伦连忙拍肩安慰道，“大家看她的体型以为她是逗大家开心，其实我还有点心酸，她说这是她的第一部女主角电影，也有可能是最后一部。”金春花为了演好这部电影，从170斤拼命增肥到200斤，在拍戏时还要接受高强度的舞蹈训练，最后患上腰间盘突出也毫无怨言，十分敬业。





听完几位主演的发言，导演林育贤颇有感触，现场分享了和几位主演相识到合作的过程，他表示是主演们的“拼命”才让他得以“续命”，相信这部电影不仅会带给大家满满的富能量，也一定会治愈观众的心灵。





《跳舞吧！大象》将于2019年7月26日登陆全国各大院线。



























编辑：隐饮