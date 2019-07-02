除了日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，《长安十二时辰》还会在Viki、Amazon和youtube以“付费”的形式在北美地区上线。











除了日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，《长安十二时辰》还会在Viki、Amazon和youtube以“付费”的形式在北美地区上线，这也是华剧首次在这三个平台同时付费播出。





该剧改编自马伯庸的同名小说，讲述了唐朝上元节前夕，长安城陷入危局，长安死囚张小敬临危受命，与李必携手在十二时辰内拯救长安的故事。





张小敬由雷佳音饰演，李必由易烊千玺饰演。

编辑：羊羊