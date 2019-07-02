2019-07-02 21:16:23 来源：Mtime时光网
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第22届上海国际电影节开幕式红毯
25年闺蜜！"瑞秋""菲比"为"莫妮卡"庆生
她们是香港古装片最美的女人
她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！
编辑：羊羊
导演：曹盾
主演：易烊千玺 雷佳音
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Jackson
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Jiayin Lei
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秋叶楓之舞
37秒前
易烊千玺这片子里演的真不错，以后不会再叫他们吞粪男孩了
MIKEATHE-
8分钟前
竟然还有杰曼翰苏~~别说，还真符合那个时代！
Enileva
1小时前
没人能阻挡得了TFBOYS……咱也不知道咋回事儿也不……
KODDD1小时前
他们被黑了很多年，其实我们也都知道，他们本身也没干什么出格的坏事，黑主要集中在“小孩子不好好读书”和“粉丝极其疯狂”这两点。现在抽烟的事儿出现，简直让大众超级兴奋，小样儿，可算逮着一个你们确实干坏事儿的证据了。黑啊，千万别放过他们……即便《长安十二时辰》真的是一部很好看的剧。但黑TF是一辈子的事业呢
KODDD
这片还不错看，时光和豆瓣的分也不错
不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部
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