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易烊千玺《长安十二时辰》将在海外上线

于Viki Amazon youtube三平台付费播出

2019-07-02 21:16:23 来源：Mtime时光网

除了日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，《长安十二时辰》还会在Viki、Amazon和youtube以“付费”的形式在北美地区上线。
      时光网讯易烊千玺雷佳音主演的网剧《长安十二时辰》正在播出。据悉，自7月1日起，《长安十二时辰》将陆续上线海外多地。



      除了日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，《长安十二时辰》还会在Viki、Amazon和youtube以“付费”的形式在北美地区上线，这也是华剧首次在这三个平台同时付费播出。

      该剧改编自马伯庸的同名小说，讲述了唐朝上元节前夕，长安城陷入危局，长安死囚张小敬临危受命，与李必携手在十二时辰内拯救长安的故事。

      张小敬由雷佳音饰演，李必由易烊千玺饰演。

   编辑：羊羊

关键词： 长安十二时辰 易烊千玺 雷佳音
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