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一触即发！《扫毒2》曝"三重天"海报

刘德华化身扫毒先锋 古天乐苗侨伟关系纠葛

2019-07-03 09:52:16 来源：Mtime时光网

《扫毒2》曝“三重天”海报，海报不仅展露出余顺天（刘德华 饰）、地藏（古天乐 饰）以及林正风（苗侨伟 饰）天、地、风三人的形象和各自的内心挣扎，更进一步透露出三人之间纠葛的关系。
       

《扫毒2》三重天海报-刘德华

时光网讯 邱礼涛执导，刘德华监制并携手古天乐苗侨伟林嘉欣领衔主演，张国强、陈家乐、卫诗雅、恭硕良、欧阳靖、李赏主演，郑则仕、林家栋、应采儿特别主演的《扫毒2天地对决》将于7月5日全国上映。
 
      今日影片发布“三重天”人物关系海报，海报不仅将余顺天（刘德华 饰）、地藏（古天乐 饰）以及林正风（苗侨伟 饰）天、地、风三人的形象和各自的内心挣扎展露无疑，更进一步透露出三人之间纠葛的关系，暗示着“三重天对决”一触即发的紧张气氛。
 
      毒品市场维持四分天下的格局已久，但大毒枭地藏正计划吞并整个香港毒市建立自己的“毒品王国”，接连策划了一连串的黑吃黑事件之后，在毒品市场制造大动静，警员林正风与他的扫毒行动组全力追缉毒贩。

       另一方面，余顺天已经从小混混一跃成为金融巨子兼扫毒“太平绅士”，正悬赏一亿追杀香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。原来，余顺天和地藏有着不可告人的同门关系，昔日同门究竟谁将赢得这场生死博弈？而警察林正风面对毒贩林立的局面，是否会与余顺天联手缉拿毒贩？

     

《扫毒2》三重天海报-古天乐

天、地、风三人因为毒品密切关联，又由于不同的价值观因毒开战，“三重天对决”在所难免，而对峙结果正如这座城市一样，被笼罩在“白色阴霾”中不得而知。
 
      此次曝光的“三重天”人物关系海报将天、地、风三人的形象和内心挣扎展露无疑。海报背景中城市上方被乌云密布，这座城市被毒品白色阴霾笼罩，余顺天伫立在城市之巅，执枪俯瞰，犹如一个勇士守护着这座城市，眼神的坚毅印证着他誓死扫毒的决心。

       地藏则稳坐于飘散着白色粉末的街头，跋扈的坐姿落实了他最大毒枭的身份，身后林立的霓虹灯、阴暗的小巷，暗示着这片被大毒枭地藏制霸的土地上滋生的罪恶。夹杂在天与地之间的林正风面色沉着冷静，正如他制衡于余顺天和地藏之间，以绝对的信念维持着秩序与正义。

《扫毒2》三重天海报——苗侨伟

   编辑：隐饮

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关键词： 扫毒2
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0.0

导演：邱礼涛

主演：刘德华 古天乐

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