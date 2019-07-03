时光网讯
将于本月18日揭幕的圣地亚哥漫展陆续有新日程敲定，阿诺·施瓦辛格
确定将携《终结者：黑暗命运》
亮相圣地亚哥漫展。虽然此次漫展将不会有任何“蝙蝠侠”电影亮相，但DC还是会开设一个主题展览来纪念《黑暗骑士》漫画诞生80周年。
《终结者：黑暗命运》是最早在本次漫展上亮相的电影作品，将于7月18日上午11点亮相H厅。该片是琳达·汉密尔顿继1991年《终结者2：审判日》
之后时隔28年的再次回归，同时也是施瓦辛格第六次作为终结者登场。此次詹姆斯·卡梅隆作为编剧和制片人，与导演提姆·米勒合作密切，着或许意味着，《黑暗命运》将是卡梅隆风格的一次回归。该片北美定档2019年11月1日。
此外一场名为“The Batman Experience Powered by AT&T”的展览将开设在巴尔博亚公园外面的漫画博物馆，可以让任何人去探索。这次展览将展出真实的电影道具，以及各种原创艺术和虚拟现实体验项目。其中就包括迈克尔·基顿在蒂姆·伯顿执导的《蝙蝠侠归来》（1992）电影中穿过的蝙蝠侠战衣和战车。
DC出版商Dan DiDio表示：“从漫画书到电视、再到电影和电子游戏，你可以体验到蝙蝠侠80年来的每一种媒介。”
据悉，今年的圣地亚哥漫展和蝙蝠侠展览均将于美国时间7月18日到21日举行。
编辑：ruo