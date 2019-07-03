施瓦辛格将和琳达·汉密尔顿将带着最新一部《终结者：黑暗命运》的片段亮相圣地亚哥漫展H厅。





























此外一场名为“The Batman Experience Powered by AT&T”的展览将开设在巴尔博亚公园外面的漫画博物馆，可以让任何人去探索。这次展览将展出真实的电影道具，以及各种原创艺术和虚拟现实体验项目。其中就包括迈克尔·基顿在蒂姆·伯顿执导的《蝙蝠侠归来》（1992）电影中穿过的蝙蝠侠战衣和战车。





DC出版商Dan DiDio表示：“从漫画书到电视、再到电影和电子游戏，你可以体验到蝙蝠侠80年来的每一种媒介。”

据悉，今年的圣地亚哥漫展和蝙蝠侠展览均将于美国时间7月18日到21日举行。

编辑：ruo