《深夜食堂》改编自安倍夜郎的日本同名漫画，梁家辉自导自演。









《深夜食堂》改编自安倍夜郎的日本同名漫画，讲述在大城市某个不起眼的小弄堂里，一位中年大叔守着一间只在深夜营业的小餐馆，为每一个到访的食客做一份只属于他（她）的食物，一碗饭一个故事，一碟菜一段人生，暖心抚慰都市夜归人。

















