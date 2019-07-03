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梁家辉导演处女作《深夜食堂》定档

与刘涛领衔主演 “夜百味”版预告曝光

2019-07-03 10:52:37 来源：Mtime时光网

《深夜食堂》改编自安倍夜郎的日本同名漫画，梁家辉自导自演。
      时光网讯 日前，梁家辉首次执导的电影《深夜食堂》曝光了“夜百味”版预告和“不打烊”版海报，宣布定档8月30日。

      该片由梁家辉刘涛共同领衔主演，杨祐宁、魏晨、郑欣宜、张艺上、金世佳、焦俊艳、金燕玲、冯淬帆、张立、梁靖康、杜雨宸、王靖雯联袂主演，邓超特别出演，彭于晏、张一白、陈建州、郝平、蒋雯丽友情出演。

      《深夜食堂》改编自安倍夜郎的日本同名漫画，讲述在大城市某个不起眼的小弄堂里，一位中年大叔守着一间只在深夜营业的小餐馆，为每一个到访的食客做一份只属于他（她）的食物，一碗饭一个故事，一碟菜一段人生，暖心抚慰都市夜归人。





   编辑：羊羊

关键词： 深夜食堂 梁家辉 刘涛
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