2019-07-03 10:52:37 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：梁家辉
主演：梁家辉 刘涛
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Tony Leung Ka Fai
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Tamia Liu
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snsderic
5分钟前
不要熬夜，早睡早起，延年益寿
rOfL3157746
9分钟前
复制日系料理店不接地气，应该搞个烤串摊什么的
波太君
24分钟前
家辉哥和黄磊一对比，真是。。。
义乌话18级大手
25分钟前
可看
Devin小罗
30分钟前
真害怕在深夜食堂，梁家辉问 “谁赞成，谁反对“
想长胖
32分钟前
怎么大家都揪着这个题材不放啊？
绝世饿狼
37分钟前
不看好。具体饮食文化上差异不小，这种翻拍，很难展现原作精髓，一般都沦为“烂片”。
站在窗台上的人
39分钟前
梁家辉能做到千人千面，可是他为什么要在大陆版的《深夜食堂》里cosplay原版大叔的造型？还有，这预告太精致了，烟火气不足。希望成片的视角能着眼于人间百态，从草根阶层出发，而不是讲一群“有故事”的人高处不胜寒的人生经历。
soht16
49分钟前
整个预告片 假 大 空 为了深夜食堂而深夜食堂有必要吗 没烟 没酒 没捞女 没黄色笑话 没社会人员这种深夜食堂谁会去 呵呵。
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