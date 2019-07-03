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周迅主演《保持沉默》新海报色彩冷峻

吴镇宇祖峰每个角色都有秘密 8.23全国上映

2019-07-03 11:23:49 来源：Mtime时光网

暑期档电影《保持沉默》曝光人物海报，该片由由周迅、吴镇宇、祖峰领衔主演，海报中每个角色背后，都有明暗两种真相，似乎都藏着一个秘密。
       

周迅海报

时光网讯周迅吴镇宇祖峰领衔主演，孙睿主演的电影《保持沉默》日前发布“看不清的真相”人物海报。海报中每个角色背后，都有明暗两种真相，似乎都藏着一个秘密。不是每个人都能轻易地看到这些秘密，真相可能就藏在大家忽视的背景中。《保持沉默》由周可执导，将于今年暑期档8月23日上映。

       此次片方发布的人物海报，每一张都隐藏着一个看不清的秘密，需要认真挖掘才能找出真相。周迅饰演的端木兰单人海报，深蓝色背景体现了端木兰庄重、沉稳的性格。左侧的天平代表她律师身份，和维护公平正义的责任。背后还隐藏着一对翅膀，默默守护天平，也展现了端木兰内心深处的温柔。

       寻找真相是吴镇宇饰演的检控官吴正为的首要职责，所以放大镜在海报上很显眼。而放大镜下却是锁链，预示着他也许已经被他所认为的真相牵绊住。祖峰饰演的证人田景程，看上去是离法槌最近的人，证人的一句话可能改变案件的判决。但是暗中那把难以察觉的刀，不禁让人怀疑他可能才是幕后的黑手。嫌疑人吉米·托马斯由新人演员孙睿饰演，画面中显眼的是那朵绽放的黑色曼陀罗，花语是天使的号角，然而危险往往藏在美丽后面，如同那把看不清的镰刀。

       

吴镇宇海报

除了四张人物海报，还有一张没有人物的元素海报，这才是这组海报最后隐藏的真相。是预示着一个神秘人物的加入，还是影片故事的又一个反转，电影上映，一起揭晓。

       电影《保持沉默》讲述了著名歌星万文芳在密闭的化妆间遇刺，当时在场的只有吉米托马斯（孙睿饰）一个人。端木兰律师（周迅饰）作为吉米的辩护律师，准备为他做无罪辩护，因而在法庭上与该案的检控官吴正为（吴镇宇饰），展开了激烈的争辩，真相在一层层地被揭开。此时又有知情人称，嫌疑人吉米托马斯正是万文芳曾经遗弃的私生子，这个爆料也让案件的性质变成了“弑母”大案。随着本案的关键证人，万文芳的制作人田景程（祖峰饰）的介入，真相愈加扑朔迷离。

       2019年8月23日，电影《保持沉默》登陆暑期档，开庭辩真相。





   编辑：隐饮

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关键词： 保持沉默 周迅 吴镇宇 祖峰
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导演：周可

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