《生化危机》夫妻档保罗·安德森和米拉·乔沃维奇再拍游戏改编大片《怪物猎人》，乔沃维奇坦言自己不仅是在扮演超级英雄，更是在以一种超级英雄的方式生活，并且"每一天都过得很开心！"

带着孩子走遍所有取景地 “孩子们开玩笑说她们是马戏团成员”









“我从没想过，原来女性可以出演这样的角色” 乔沃维奇回忆道。乔沃维奇的母亲曾是一名俄罗斯女演员。在全家移民美国后，她便鼓励自己的女儿踏入演艺事业。乔沃维奇坦言自己“受到了极大的鼓舞”。





米拉·乔沃维奇年少出道，在拍摄影视作品和担任模特之后，19岁的她在《第五元素》中饰演了独一无二的女超人——丽露。这个角色身上只“穿”着绷带，这是法国设计师让-保罗·高缇耶为她量身打造的形象。《第五元素》在戛纳举行全球首映之后，乔沃维奇嫁给了这部影片的导演吕克·贝松。然而这场婚姻只维持了两年，他们此后合作的影片《圣女贞德》也不尽如人意。

虽然如此，乔沃维奇随后又在拍摄《生化危机》期间与现任丈夫——英国导演保罗·安德森结缘。迷人的形象和碧绿色的眼睛使乔沃维奇成为了世界上最成功的模特之一。



保罗·安德森和米拉·乔沃维奇

现年54岁的安德森与现年43岁的乔沃维奇回忆起了两人初次见面时彼此之间强烈的吸引力。

“米拉来到我的办公室。当我看到她站在外面的台阶上时，我想这绝对是我见过的最美丽的女人”安德森说。

“好吧，他确实很帅很迷人” 乔沃维奇说，“但我们两人关系中最重要的方面就是我们能够互相激励对方，我们会为彼此感到骄傲。保罗在工作的时候非常优秀，我觉得任何一个和他共事的演员都会告诉你他多么和善，多么令人尊敬。他从不发脾气或者冒犯别人，与人谈话的方式很友好。多年以来看他工作，他对每件事的专注和热情都令我印象深刻。”

这对夫妇在2002年因戏结缘后没有马上结婚。事实上，他们在2009年成婚前已经有了大女儿Ever。婚后小女儿Dashiel出生，现在已经4岁了。今年11岁的Ever已经是一名小童星，曾在《生化危机》的终章出演过红皇后一角。而该系列的6部电影中有4部都是由安德森导演的。

“她是个天生的演员” 乔沃维奇自豪地说，“但这是她通过努力实现的。保罗给她定完角色，她就去上了快两年的表演课，而且态度非常认真。最重要的是，她真的很享受这个过程，而我们也想让她过得快乐。”

不过在两人合作的最新一部电影《怪物猎人》（Monster Hunter）中儿童演员没有出现，这部电影将于明年上映。但安德森仍然谈到他们去年在南非拍摄这部影片时，孩子们是如何参与进来的。







大女儿Ever在《生化危机：终章》中饰演红皇后 大女儿Ever在《生化危机：终章》中饰演红皇后

“电影里全部都是成年人和怪物，但她们一直和我们待在一起，我们一同去了所有的取景地。我们不想把我们的孩子留在其他城市或者别的国家。和家人一起工作最棒的一点就是你们可以一起旅行。孩子们开玩笑说她们是马戏团成员。我觉得就是这样。”



