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侠影千面：黑暗骑士80年进化史

从二次元到三次元，我们为何深爱蝙蝠侠？

2019-07-04 08:50:17 来源：Mtime时光网

我们为何深爱蝙蝠侠？

黑暗骑士崛起之路

生于美漫黄金时代的哥谭义警

低谷：污名化与审查

阳光彩虹蝙蝠侠 正联横空出世

重构黑暗骑士

回归起源：陨落、死亡与重生

二次元走向三次元

真人剧画风清奇 漫画撇清关系

银幕之上千面侠影

大师导演波顿+诺兰缔造光影传奇

动画宇宙剑走偏锋

八旬蝙蝠侠传奇不老跨界不停

生于二战时期的蝙蝠侠凭什么风靡整整八十年？回溯黑暗骑士的诞生之路，我们试图从中寻找答案。

蝙蝠侠迎来“八十大寿”

　　时光网特稿 他是身披黑色斗篷的义警，是智勇的化身，他是罪恶的克星、正义的卫道士，他没有超能力却令超级恶棍闻风丧胆......诞生于1939年的超级英雄蝙蝠侠，在八十年后的今天依然是风靡全球的流行文化符号。

　　透过无数漫画与影视作品，越来越多的人深陷于蝙蝠侠的魅力，为这个虚构形象的命运欢呼狂喜、感伤落泪。超人是最早问世的超级英雄，因此坐稳DC一哥的位置。然而在许多人眼里，哥谭镇的黑暗骑士才是全世界最伟大的超级英雄。

　　天神下凡的氪星之子无坚不摧，弱点屈指可数；黑暗骑士蝙蝠侠却处处是软肋，只有一个不缺：钱，超能力全靠氪金。


　　蝙蝠侠的魅力正是来源于他的平凡。人们深爱蝙蝠侠，因为能在他身上看到真实的人性，找到自己渴望拥有的品格。

　　一个优秀的超级英雄，缺陷永远比超能力更加迷人。在每段冒险的开始，蝙蝠侠总是容易处于下风，他面对的敌人往往要比他强大的多，而他反败为胜的必杀技却是所有平凡之人可以具备的——不是财富，而是意志。

　　超人拥有钢铁之躯，蝙蝠侠拥有的是无法摧毁的钢铁意志。精神意志与自制力是蝙蝠侠最强的武器。缺乏定力与克制的英雄总有一天会沦为暴徒，而蝙蝠侠却是正义联盟的大脑，一个指挥家和战术家，一个善于识破超能力者软肋的智谋家，一个从不杀人、有道德洁癖的正义守护者。


　　伟大的英雄都有伟大的对手，超级英雄与超级反派永远需要彼此来成就。蝙蝠侠能有今天的成功，他的死敌们功不可没。

　　蝙蝠侠的劲敌往往与他一样难缠，精于利用他的弱点制造终极挑战。稻草人利用他最深的恐惧，他在强壮的贝恩面前毫无还手之力，谜语人挑战他的智能极限，毒藤女的诱惑难以抗拒，双面人向他的信念发起考验......蝙蝠侠最伟大的对手小丑则完全站在他的对立面。为混乱无序而生的小丑，一次又一次用疯狂摧毁蝙蝠侠信仰的正义与秩序。

　　巴里·艾伦带上面具成为闪电侠，克拉克·肯特躲在电话亭换装变身超人。对于黑暗骑士而言，义警蝙蝠侠是他真正的身份，富豪布鲁斯·韦恩才是他的面具与伪装。蝙蝠侠代表了肉体凡胎可以到达的极限，一个具有真实感的虚构传奇，一个普通人也能成为的超级英雄。

旧金山整座城市为身患白血病的5岁少年迈尔斯变成哥谭镇一天，数千市民走上街头配合演戏，让他圆梦当上蝙蝠侠抓捕“罪犯”

作者：RZ   编辑：Joker

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蝙蝠侠 DC 黑暗骑士

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