天神下凡的氪星之子无坚不摧，弱点屈指可数；黑暗骑士蝙蝠侠却处处是软肋，只有一个不缺：钱，超能力全靠氪金。

蝙蝠侠的魅力正是来源于他的平凡。人们深爱蝙蝠侠，因为能在他身上看到真实的人性，找到自己渴望拥有的品格。





一个优秀的超级英雄，缺陷永远比超能力更加迷人。在每段冒险的开始，蝙蝠侠总是容易处于下风，他面对的敌人往往要比他强大的多，而他反败为胜的必杀技却是所有平凡之人可以具备的——不是财富，而是意志。





超人拥有钢铁之躯，蝙蝠侠拥有的是无法摧毁的钢铁意志。精神意志与自制力是蝙蝠侠最强的武器。缺乏定力与克制的英雄总有一天会沦为暴徒，而蝙蝠侠却是正义联盟的大脑，一个指挥家和战术家，一个善于识破超能力者软肋的智谋家，一个从不杀人、有道德洁癖的正义守护者。









伟大的英雄都有伟大的对手，超级英雄与超级反派永远需要彼此来成就。蝙蝠侠能有今天的成功，他的死敌们功不可没。





蝙蝠侠的劲敌往往与他一样难缠，精于利用他的弱点制造终极挑战。稻草人利用他最深的恐惧，他在强壮的贝恩面前毫无还手之力，谜语人挑战他的智能极限，毒藤女的诱惑难以抗拒，双面人向他的信念发起考验......蝙蝠侠最伟大的对手小丑则完全站在他的对立面。为混乱无序而生的小丑，一次又一次用疯狂摧毁蝙蝠侠信仰的正义与秩序。





巴里·艾伦带上面具成为闪电侠，克拉克·肯特躲在电话亭换装变身超人。对于黑暗骑士而言，义警蝙蝠侠是他真正的身份，富豪布鲁斯·韦恩才是他的面具与伪装。蝙蝠侠代表了肉体凡胎可以到达的极限，一个具有真实感的虚构传奇，一个普通人也能成为的超级英雄。