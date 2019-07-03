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时光电影课：裴曼电影音乐大师班

配乐和电影创作背后又有哪些微妙的关系？

2019-07-03 16:58:01 来源：Mtime时光网

裴曼·雅茨达尼安Peyman Yazdanian，是享誉世界的伊朗电影配乐大师，他曾与多位伊朗著名导演合作，是大师级导演阿巴斯的御用配乐，合作过《随风而逝》这样的影史经典
　　电影虽是一门影像艺术，但是配乐在电影中也占据着不可或缺的位置，好的配乐能给电影增色不少，甚至有些配乐比电影还让你记忆犹新。
 

　　裴曼·雅茨达尼安Peyman Yazdanian，是享誉世界的伊朗电影配乐大师，他曾与多位伊朗著名导演合作，是大师级导演阿巴斯的御用配乐，合作过《随风而逝》这样的影史经典，也与中国导演有着多次合作，裴曼为李玉的作品《观音山》《苹果》创作过配乐，与娄烨先后合作了《花》《颐和园》，《春风沉醉的夜晚》获第47届金马奖最佳原创音乐，《浮城谜事》获第49届金马奖最佳原创音乐。上月，裴曼·雅茨达尼安受上海国际电影节的邀请，以“电影当中音乐的力量”为题，带来了一场精彩的大师班。分享了自己在创作电影配乐时的一些经验和想法。
 

 　　“音乐可以带我们去任何想去的地方。”他说，因为情感的引领，哪怕这些地方我们是不想去的，也会不知不觉地被带过去。在他看来，音乐也是有“攻击性”的。“我们没有选择，当音乐响起，就必须得听。可能你没有意识到，但音乐已经对你产生影响。”裴曼曾经做过实验，用同一画面配不同音乐，产生的效果是完全不一样的。“在电影中运用音乐是至关重要的。”他说。
 

　　什么是好的电影配乐？配乐和电影创作背后又有哪些微妙的关系？怎么样才能做出好的电影配乐？本期时光电影课为你总结了裴曼大师班的干货，详情点击视频观看！


　　金爵电影论坛作为上海国际电影节的重要组成部分，今年开设“电影学堂”活动，邀请了菲律宾导演布里兰特·曼多萨、以色列导演那达夫·拉皮德、西班牙传奇女星萝西·德·帕尔马、伊朗钢琴家、电影配乐大师裴曼·雅茨达尼安这4位来自电影行业各领域的大师，来到上海，在“电影学堂”与大家分享从影经历、创作心得，与观众进行互动。

 
　　时光电影课联合金爵论坛，将配乐大师裴曼·雅茨达尼，菲律宾导演布里兰特·曼多萨，以及本届金爵奖评委主席：努里·比格·锡兰这几位大师的线下“电影学堂”，精选了干货环节呈现给大家，让大家轻松零距离get大师的电影创作经验和想法，敬请期待！

　　关注时光电影课，让你更懂电影！
 

   编辑：汀

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关键词： 时光电影课 裴曼·雅茨达尼安
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裴曼·雅茨达尼安

裴曼·雅茨达尼安

Peyman Yazdanian

职业：原创音乐

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