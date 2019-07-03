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赵英俊创作《鼠胆英雄》主题曲MV曝光

一人包办词曲演唱 《为爱勇敢》为小岳岳打CALL

2019-07-03 17:24:59 来源：Mtime时光网

《鼠胆英雄》的主题曲《为爱勇敢》由著名音乐人赵英俊一手打造，完美的贴合了电影中两位主演的感情线。
　　时光网讯 喜剧电影《鼠胆英雄》发布主题曲《为你勇敢》MV，由著名音乐人、演员赵英俊打造，他蚁人包办了作词、作曲和演唱，多才多艺。
 
　　喜剧电影《鼠胆英雄》由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，韩童生、田雨、蔡明、刘威、袁弘、大鹏、雷佳音、于谦、于洋、邢佳栋等实力演员共同出演。该电影讲述了在三十年代的旧上海，一个青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），在追求心爱“女神”，飞乐门舞女杜卿（佟丽娅饰）的过程中，发生了诸多惊险又逗趣横生的事情，闫大海在阴差阳错间一跃成为大英雄的故事。






　　《鼠胆英雄》的主题曲《为爱勇敢》由著名音乐人赵英俊一手打造，完美的贴合了电影中两位主演的感情线。赵英俊表示：“创作这首歌之前我看了很多遍这个电影，其实对于这个故事来讲，最重要的就是闫大海他跟杜卿之间的爱情，一个傻小子爱上公主的故事，愿意为她付出一切的那种感情。”

　　从《为你勇敢》MV中能看出，闫大海从一个胆小、怯懦，谁都能欺负的人，为了拯救自己喜欢的人一路披荆斩棘，甚至愿意付出自己的生命。杜卿也并非一般柔弱女子，她勇敢、果断，不是等待着被“骑士”拯救的公主，关键时刻也能拿起武器与“骑士”一起勇斗“恶龙”，就像主题曲中那句歌词“我会为你勇敢”唱的那样，这是一段互相为了对方都很勇敢的爱情。岳云鹏本人对主人公的这段感情，也有自己独到的见解：“我觉得爱情这两个字是可以比天高，可以比地厚，这两个字很大，有人愿意为爱情付出一切。”

　　《为你勇敢》这支MV中电影片段的呈现都相当精致、华丽，但其实在《鼠胆英雄》这部电影的拍摄过程中，岳云鹏和佟丽娅都吃了不少苦头。除了在呛人的浓烟中拍摄、让两个不会游泳的“旱鸭子”要在12月的南方挑战水下戏份外，还有一场岳云鹏被威亚吊在空中用脸撞钟的戏份，让两人印象都十分深刻。

　　岳云鹏回忆道：“我当时真的生不如死，把我吊在空中，一直也不让我下来，你在上面是没有办法控制自己的，威亚师在那边拉绳子，很容易撞得不准。偏了就得换个角度再来一下，还不准的话，再来。”

   编辑：汀

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关键词： 鼠胆英雄 MV
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鼠胆英雄 (2019)

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导演：束焕

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赵英俊

赵英俊

Yingjun Zhao

职业：原创音乐 | 演员 | 编剧

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