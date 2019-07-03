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新灵异恐怖片《安娜贝尔3：鬼娃回家》
已于6月28日在美国上映，这是温子仁“招魂宇宙”的第七部作品。这部电影由温子仁担任制作人，加里·多伯曼
担任导演，这是该系列中第三部围绕着安娜贝尔展开的电影，也是第一部以《招魂》
系列的主要人物艾德和洛林·沃伦夫妇（分别由帕特里克·威尔森和维拉·法梅加饰演）为主角的“招魂”番外电影。
除了威尔森和法梅加的回归，女演员麦肯纳·格蕾丝
也出演了本片，饰演她们的女儿，少女朱蒂，另外还有饰演朱蒂的保姆的麦迪逊·伊斯曼
和Katie Sarife，她们饰演的角色分别叫玛丽·艾伦和丹妮拉。在这部电影里，沃伦夫妇外出的时候，安娜贝尔没被关严，给朱蒂和她的保姆们带来了大危机。电影拍得很有意思，也很刺激，你会很担心里面人物的命运，而且还有一堆能把你吓得跳起来的怪物。
《安娜贝尔3：鬼娃回家》
的开头发生在《招魂》里的事件之前。艾德（威尔森 饰）和洛林（法梅加 饰）刚刚从安娜贝尔的手里救下一个家庭，他们认为处理这个娃娃最安全的方式就是把它关在他们的器物收藏室里。洛林很快就意识到这个娃娃真正的能力：它会吸引其他恶魔到来。
之后，故事来到一年后，《招魂》
里的事件已经过去了，《招魂2：恩菲尔德吵闹鬼》
还没发生。这个时候，艾德和洛林已经因为他们的事迹而在当地有了一些名气，但有些人认为他们都是装的，包括女儿的同学们，在学校朱蒂（格蕾丝 饰）总会被取笑。
在朱蒂生日的前一晚，沃伦夫妇又被叫去工作，朱蒂的保姆玛丽·艾伦保证会让她度过一个美好的生日，尽管当地的孩子们都因为害怕而不敢来参加生日派对。但当玛丽·艾伦的朋友，近期刚刚因为一场车祸失去父亲的丹妮拉搞砸了派对之后，事情渐渐开始失控。丹妮拉闯进收藏室，想要跟已经去世的父亲进行沟通，但却意外放出了安娜贝尔。
这个娃娃很快就把沃伦家房子里的其他鬼魂招了出来，并且释放了所有的恶魔，吓坏了三个女孩，还有玛丽·艾伦的男友，鲍勃（Michael Cimino 饰）。现在，玛丽·艾伦、丹妮拉、鲍勃，以及跟母亲拥有同样的通灵能力的朱蒂需要一起努力，在被安娜贝尔和其他恶魔杀死之前找到这个娃娃，并把它放回柜子里。
《安娜贝尔3：鬼娃回家》基本上就是《博物馆奇妙夜》
的恐怖版，这个概念很精彩，同时还结合了经典的“保姆”恐怖片桥段。
说到恐怖片桥段，这部电影里几乎用到了所有桥段，而且进行了新的反转，并且利用这些桥段增加了电影的精彩程度。因此，尽管电影里的人物还是做了一些蠢到爆的事，例如打开一扇明明写着“不要打开”的锁着的门，但他们的这些行为都得到了合理的解释，都是跟人物的背景经历相关联的。
电影做得比较好的一点是，观众对恐怖片桥段已经非常熟悉，对人物的行为反应也有一定预期，于是电影就在这方面做了文章。当我们看到丹妮拉的时候，我们觉得她是典型的“坏女孩”，但我们很快就明白她那样做是因为她经历过的创伤，女演员Katie Sarife把这个富有同情心的女孩演绎得非常好。
玛丽·艾伦看起来像“受欢迎的女孩”，似乎会只关心自己，但我们很快又发现她非常照顾朱蒂，对她就像自己亲妹妹一样。麦迪逊·伊斯曼的上一部作品是《勇敢者游戏：决战丛林》，她在里面饰演了杰克·布莱克那个游戏角色的对应真身，在这部电影里，她的样子依然非常甜美，表演也很扎实。
戏外演员们也亲如家人
接下来就是饰演玛丽·艾伦的准男友——鲍勃的Michael Cimino了，他的每一场戏都很抢眼，别的孩子都叫他“大胆鲍勃”。在其他任何一部恐怖片里，鲍勃这样的角色恐怕在半个小时后就死掉了，但是，电影再次熟练地将观众的预设做了反转。
实话说，帕特里克·威尔森
和维拉·法梅加
非常可惜地只出现在了电影的开头和结尾，但他们的出现本身就让人很开心了，他们对于像我一样不太熟悉招魂系列的观众来说，就像一块试金石。这两位演员都把角色演活了，并且给角色带来了温暖庄重的感觉。
麦肯纳·格蕾丝
但最终，电影的成败还要看麦肯纳·格蕾丝的表演，看她是否能把朱蒂演出富有同情心，并且吸引人的感觉，而这位年轻的女演员完美地实现了这个目标。
在《我，花样女王》中饰演过幼年托尼亚，又在《惊奇队长》中饰演了少女时期的卡罗尔·丹弗斯，这位女演员的下一部作品是贾森·雷特曼导演的《超能敢死队3》，在片中她将再次对抗鬼怪。
《安娜贝尔3：鬼娃回家》不仅仅是优秀的“招魂系列”衍生电影，它还给恐怖类型片注入了新的气息，采用了很有意思的概念，塑造了非常吸引人的角色。这部电影潜在的目的是要推动恐怖类型片的发展，这也是招魂宇宙悄然成为继漫威电影宇宙之后最成功的共享电影宇宙的原因之一。