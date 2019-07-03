



















在朱蒂生日的前一晚，沃伦夫妇又被叫去工作，朱蒂的保姆玛丽·艾伦保证会让她度过一个美好的生日，尽管当地的孩子们都因为害怕而不敢来参加生日派对。但当玛丽·艾伦的朋友，近期刚刚因为一场车祸失去父亲的丹妮拉搞砸了派对之后，事情渐渐开始失控。丹妮拉闯进收藏室，想要跟已经去世的父亲进行沟通，但却意外放出了安娜贝尔。





《安娜贝尔３》剧照 这个娃娃很快就把沃伦家房子里的其他鬼魂招了出来，并且释放了所有的恶魔，吓坏了三个女孩，还有玛丽·艾伦的男友，鲍勃（Michael Cimino 饰）。现在，玛丽·艾伦、丹妮拉、鲍勃，以及跟母亲拥有同样的通灵能力的朱蒂需要一起努力，在被安娜贝尔和其他恶魔杀死之前找到这个娃娃，并把它放回柜子里。









说到恐怖片桥段，这部电影里几乎用到了所有桥段，而且进行了新的反转，并且利用这些桥段增加了电影的精彩程度。因此，尽管电影里的人物还是做了一些蠢到爆的事，例如打开一扇明明写着“不要打开”的锁着的门，但他们的这些行为都得到了合理的解释，都是跟人物的背景经历相关联的。





电影做得比较好的一点是，观众对恐怖片桥段已经非常熟悉，对人物的行为反应也有一定预期，于是电影就在这方面做了文章。当我们看到丹妮拉的时候，我们觉得她是典型的“坏女孩”，但我们很快就明白她那样做是因为她经历过的创伤，女演员Katie Sarife把这个富有同情心的女孩演绎得非常好。





玛丽·艾伦看起来像“受欢迎的女孩”，似乎会只关心自己，但我们很快又发现她非常照顾朱蒂，对她就像自己亲妹妹一样。麦迪逊·伊斯曼的上一部作品是《勇敢者游戏：决战丛林》，她在里面饰演了杰克·布莱克那个游戏角色的对应真身，在这部电影里，她的样子依然非常甜美，表演也很扎实。







戏外演员们也亲如家人





接下来就是饰演玛丽·艾伦的准男友——鲍勃的Michael Cimino了，他的每一场戏都很抢眼，别的孩子都叫他“大胆鲍勃”。在其他任何一部恐怖片里，鲍勃这样的角色恐怕在半个小时后就死掉了，但是，电影再次熟练地将观众的预设做了反转。











麦肯纳·格蕾丝





但最终，电影的成败还要看麦肯纳·格蕾丝的表演，看她是否能把朱蒂演出富有同情心，并且吸引人的感觉，而这位年轻的女演员完美地实现了这个目标。





在《我，花样女王》中饰演过幼年托尼亚，又在《惊奇队长》中饰演了少女时期的卡罗尔·丹弗斯，这位女演员的下一部作品是贾森·雷特曼导演的《超能敢死队3》，在片中她将再次对抗鬼怪。





《安娜贝尔3：鬼娃回家》不仅仅是优秀的“招魂系列”衍生电影，它还给恐怖类型片注入了新的气息，采用了很有意思的概念，塑造了非常吸引人的角色。这部电影潜在的目的是要推动恐怖类型片的发展，这也是招魂宇宙悄然成为继漫威电影宇宙之后最成功的共享电影宇宙的原因之一。



