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"蜘蛛侠：英雄远征"北美首日票房创纪录

首周6天有望接近2亿美元 烂番茄指数上升

2019-07-04 08:58:12 来源：Mtime时光网

荷兰弟的蜘蛛侠打破了加菲的蜘蛛侠创造的纪录。

　　
　　时光网讯 《蜘蛛侠：英雄远征》北美首日收3925万美元票房，创造北美周二票房新纪录。烂番茄新鲜度从91%微涨至92%；爆米花指数维持的98%水平。恰逢美国独立日假期，业界预测该片北美开画6天票房有望达到1.9亿美元。 ​​​​

《蜘蛛侠：英雄远征》的观众口碑非常好

　　

电视预告之复仇者

好玩的是，“蜘蛛侠”打破的是自己的纪录，北美周二票房早前的纪录由《超凡蜘蛛侠》创造。后者在2012年7月3日拿到3501万美元的周二开画成绩，独立日假期六天的票房是1.37亿美元。

　　A24发行的恐怖片《仲夏夜惊魂》7月3日正式上映，拿到110万美元的提前场成绩，略输给导演的前作《遗传厄运》130万的提前场票房。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 蜘蛛侠英雄远征 北美票房
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