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鹿晗主演《上海堡垒》特效到底如何？

"启航特辑"曝光 揭秘1600个特效镜头幕后

2019-07-04 09:19:55 来源：Mtime时光网

由鹿晗、舒淇主演的科幻片《上海堡垒》，特效到底如何？该片今日曝光“启航特辑”，特辑中原著作者、也是编剧之一的江南讲述了《上海堡垒》从小说到影像、从想象到现实的艰辛历程。
       

《上海堡垒》鹿晗

时光网讯滕华涛执导，江南同名小说改编，鹿晗舒淇领衔主演的科幻战争电影《上海堡垒》今日曝光“启航特辑”。特辑中，原著作者、也是编剧之一的江南讲述了《上海堡垒》从小说到影像、从想象到现实的艰辛历程。同时江南还表示：“感谢观众的渴望与包容，让我们有机会和勇气，走完这次艰难的探险。”

       电影《上海堡垒》用了1600个特效镜头，占据全片总镜头数的90%。导演滕华涛介绍说，《上海堡垒》是由中国电影人自己制作的、与外星文明交战的科幻战争片。滕导还表示：“希望通过《上海堡垒》，去挑战中国电影工业现有的制作能力，看看到底能走到多远。”据悉，电影将于8月9日全球同步上映。

       

电影《上海堡垒》导演滕华涛工作照

谈到电影与小说的不同，导演滕华涛透露，“小说更加注重人物之间的情感关系，电影则放大了人类与外星文明的热血战争。”对此，江南也在采访中表示，电影保留了原著的“魂”，保留了人与人之间动人的情感，将会呈现一个非常中国化的故事，是我们自己的故事。

       电影《上海堡垒》是中国科幻电影的一次尝试，第一次将科幻与战争相结合。电影中大到世界观的设置，小到道具的概念设计，每一步都是“零经验”的挑战。一路见证了《上海堡垒》六年的影视化历程，江南感慨道：“《上海堡垒》是中国科幻电影路上又一次艰难的尝试，希望大家都能满意。”

       

电影《上海堡垒》导演滕华涛工作照

特辑也为观众展现了电影《上海堡垒》筹备与拍摄的种种用心细节，概念设计的反复讨论、搭景与道具的不断打磨、演员的全力付出……诸多画面展现了这部电影的满满诚意。

      对于电影三年时间的前期筹备，滕导表示：“在监视器中看到前期设计的场景成真时，我和江南感慨半天，花了三年多的时间终于把它做成真的了。”

        电影《上海堡垒》将于8月9日全球上映。





   编辑：隐饮

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关键词： 上海堡垒
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上海堡垒 (2019)

0.0

导演：滕华涛

主演：鹿晗 舒淇

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