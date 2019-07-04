由鹿晗、舒淇主演的科幻片《上海堡垒》，特效到底如何？该片今日曝光“启航特辑”，特辑中原著作者、也是编剧之一的江南讲述了《上海堡垒》从小说到影像、从想象到现实的艰辛历程。









电影《上海堡垒》导演滕华涛工作照 谈到电影与小说的不同，导演滕华涛透露，“小说更加注重人物之间的情感关系，电影则放大了人类与外星文明的热血战争。”对此，江南也在采访中表示，电影保留了原著的“魂”，保留了人与人之间动人的情感，将会呈现一个非常中国化的故事，是我们自己的故事。





电影《上海堡垒》是中国科幻电影的一次尝试，第一次将科幻与战争相结合。电影中大到世界观的设置，小到道具的概念设计，每一步都是“零经验”的挑战。一路见证了《上海堡垒》六年的影视化历程，江南感慨道：“《上海堡垒》是中国科幻电影路上又一次艰难的尝试，希望大家都能满意。”





电影《上海堡垒》导演滕华涛工作照 特辑也为观众展现了电影《上海堡垒》筹备与拍摄的种种用心细节，概念设计的反复讨论、搭景与道具的不断打磨、演员的全力付出……诸多画面展现了这部电影的满满诚意。





对于电影三年时间的前期筹备，滕导表示：“在监视器中看到前期设计的场景成真时，我和江南感慨半天，花了三年多的时间终于把它做成真的了。”





电影《上海堡垒》将于8月9日全球上映。















