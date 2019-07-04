网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"鹰眼"：我拒绝过《地狱男爵》的邀约

"不是说电影不好 而是我不适合这个角色"

2019-07-04 09:41:21 来源：Mtime时光网

杰瑞米雷纳2004年拒绝《地狱男爵》，让自己成名的时间推迟了好几年。


　　时光网讯 好莱坞选角的故事永远都说不完，每一次蜘蛛侠、蝙蝠侠的选角都闹得满城风雨，昨天说过罗素·克劳不想演阿拉贡、迪士尼选黑人女星演《小美人鱼》……今天“鹰眼”杰瑞米·雷纳自曝：我曾拒绝过《地狱男爵》的邀约。

　　在好友贾斯汀·朗的播客节目中，杰瑞米·雷纳透露，2004年吉尔莫·德尔·托罗《地狱男爵》曾找他当男主角，但他拒绝了，原因是：“我看了剧本感觉不对，我无法和角色建立联系，不知道自己该怎么演，只得说不。”

　　陀螺后来找朗·普尔曼扮演该角色，2004和2008两部《地狱男爵》成就一代经典。但今年大卫·哈珀主演的重启版《地狱男爵：血皇后崛起》票房、口碑双扑街。


2004版《地狱男爵》


2008《地狱男爵2》


2019版《地狱男爵：血皇后崛起》

　　《地狱男爵》2004年上映，选角推测应该发生在2003年前后，那时候33岁的杰瑞米·雷纳在好莱坞还是个小演员，只是主演过独立片《杀人狂》，在美剧《犯罪现场调查》客串，在《反恐特警组》当小配角，没啥太大的议价能力。因此他敢于推掉漫改电影的邀约需要一点点勇气。

杰瑞米·雷纳在《反恐特警组》中担任配角

　　2008年杰瑞米·雷纳主演的《拆弹部队》拿到奥斯卡最佳影片，并提名奥斯卡影帝，他的星运才慢慢转好，他在好莱坞最惨时靠给人化妆来贴补家用。

　　被问到错过《地狱男爵》有没有后悔，雷纳说：“完全没有后悔，我也不是说这部电影好与坏，我只是不适合而已。”至于被漫威选到扮演鹰眼，雷纳说：“当时我看了角色介绍，感觉还不错，这哥们没有超能力，只是射箭比较厉害，这个我可以做好。但你要我演雷神，但我肯定不会去，我根本不知道咋演嘛。”

鹰眼虽存在感差，但却是雷纳最让普通观众熟知的角色

　　2010年杰瑞米·雷纳参演本·阿弗莱克导演的《城中大盗》提名奥斯卡最佳男配角，后来也演了《谍影重重4》《碟中谍4》《韩赛尔与格蕾特：女巫猎人》等大投资电影。

　　2011年在《雷神》中首次出演鹰眼，后陆续在《复仇者联盟》《复仇者联盟2：奥创纪元》《美国队长3》《复仇者联盟4：终局之战》中出现。今年4月迪士尼宣布，鹰眼将出现在Ddisney+流媒体平台的剧集中。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 杰瑞米雷纳 鹰眼 地狱男爵
关注时光网微信

相关电影/影人

杰瑞米·雷纳

杰瑞米·雷纳

Jeremy Renner

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

地狱男爵

地狱男爵 (2004)

7.1

导演：吉尔莫·德尔·..

主演：朗·普尔曼

在线播放

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

《蜘蛛侠：英雄远征》欢乐片场照合辑

赞达亚拍高空戏不用替身 吓到忘乎所以

17
让我们来一同回顾下《蜘蛛侠：英雄远征》的拍摄片场照，..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多