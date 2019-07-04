杰瑞米雷纳2004年拒绝《地狱男爵》，让自己成名的时间推迟了好几年。





















2004版《地狱男爵》 2004版《地狱男爵》







2008《地狱男爵2》 2008《地狱男爵2》









杰瑞米·雷纳在《反恐特警组》中担任配角









被问到错过《地狱男爵》有没有后悔，雷纳说：“完全没有后悔，我也不是说这部电影好与坏，我只是不适合而已。”至于被漫威选到扮演鹰眼，雷纳说：“当时我看了角色介绍，感觉还不错，这哥们没有超能力，只是射箭比较厉害，这个我可以做好。但你要我演雷神，但我肯定不会去，我根本不知道咋演嘛。”





鹰眼虽存在感差，但却是雷纳最让普通观众熟知的角色







