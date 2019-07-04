时光网讯
好莱坞选角的故事永远都说不完，每一次蜘蛛侠、蝙蝠侠的选角都闹得满城风雨，昨天说过罗素·克劳
不想演阿拉贡、迪士尼选黑人女星演《小美人鱼》
……今天“鹰眼”杰瑞米·雷纳
自曝：我曾拒绝过《地狱男爵》
的邀约。
在好友贾斯汀·朗
的播客节目中，杰瑞米·雷纳透露，2004年吉尔莫·德尔·托罗
的《地狱男爵》
曾找他当男主角，但他拒绝了，原因是：“我看了剧本感觉不对，我无法和角色建立联系，不知道自己该怎么演，只得说不。”
2004版《地狱男爵》
2008《地狱男爵2》
《地狱男爵》2004年上映，选角推测应该发生在2003年前后，那时候33岁的杰瑞米·雷纳在好莱坞还是个小演员，只是主演过独立片《杀人狂》
，在美剧《犯罪现场调查》
客串，在《反恐特警组》
当小配角，没啥太大的议价能力。因此他敢于推掉漫改电影的邀约需要一点点勇气。
2008年杰瑞米·雷纳主演的《拆弹部队》
拿到奥斯卡最佳影片，并提名奥斯卡影帝，他的星运才慢慢转好，他在好莱坞最惨时靠给人化妆来贴补家用。
被问到错过《地狱男爵》有没有后悔，雷纳说：“完全没有后悔，我也不是说这部电影好与坏，我只是不适合而已。”至于被漫威选到扮演鹰眼，雷纳说：“当时我看了角色介绍，感觉还不错，这哥们没有超能力，只是射箭比较厉害，这个我可以做好。但你要我演雷神，但我肯定不会去，我根本不知道咋演嘛。”