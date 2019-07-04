时光网讯
好莱坞巨星约翰尼·德普
与前妻“海后”艾梅柏·希尔德
虽已经离婚，但两人依然互撕不停。今年三月，德普德普把艾梅伯告上法庭，表示“家暴”是诽谤，对自己声誉造成严重影响，导致自己被《加勒比海盗》
系列开除。最近据台湾媒体报道，德普的代表律师给法庭提交了一段监控录像，指控艾梅柏·希尔德带男人回家约会，涉事男星正是金球奖影帝“付兰兰”詹姆斯·弗兰科
。
据外媒《The Blast》曝光的该段CCTV监控录像显示，监控画面的日期为2016年5月21日，当时艾梅柏·希尔德从家中搭乘电梯下楼，约一分钟后，戴着黑色鸭舌帽的詹姆斯·弗兰科也一起走进电梯，两人全程都刻意背对着镜头，而且一度靠得非常近。德普的代理律师指出，这段监控录像显示的时间，就是在艾梅柏声称自己被家暴的隔天。
对于前夫的指控，艾梅柏·希尔德通过律师表示，有一段时间她与“付兰兰”确实曾住在同一栋大楼，但两人只是同一时间搭电梯，“这是个造假的故事，这只是德普与他的团队用的无聊手段，他们就是要通过捕风捉影的八卦消息误导大家，攻击他的前妻，这真的很可悲。”
艾梅伯天生丽质，感情生活一直非常丰富。2016年与德普离婚后，她和特斯拉、SpaceX公司创始人埃隆·马斯克谈过恋爱，和艺术圈名流Vito Schnabel谈过恋爱，还和自己的摄影师女友Tasya Von Ree长期保持亲密关系（艾梅伯公开承认自己是双性恋）。19年三月，艾梅伯被目击和《小丑回魂》
导演安德斯·穆斯切蒂拥抱热吻，新恋情浮上水面。
2018年，詹姆斯·弗兰科在金球奖上凭《灾难艺术家》
获得喜剧/音乐类影帝之后，随即身陷多起性丑闻漩涡：多位女演员通过推特指责他性骚扰。还有五位女性演员接受《洛杉矶时报》采访时曝光弗兰科的“不妥举止”和“性剥削行为”，其中四位曾经是弗兰科的学生，还有一位表示弗兰科过去是她的导师。