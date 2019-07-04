据外媒《The Blast》曝光的该段CCTV监控录像显示，监控画面的日期为2016年5月21日，当时艾梅柏·希尔德从家中搭乘电梯下楼，约一分钟后，戴着黑色鸭舌帽的詹姆斯·弗兰科也一起走进电梯，两人全程都刻意背对着镜头，而且一度靠得非常近。德普的代理律师指出，这段监控录像显示的时间，就是在艾梅柏声称自己被家暴的隔天。





对于前夫的指控，艾梅柏·希尔德通过律师表示，有一段时间她与“付兰兰”确实曾住在同一栋大楼，但两人只是同一时间搭电梯，“这是个造假的故事，这只是德普与他的团队用的无聊手段，他们就是要通过捕风捉影的八卦消息误导大家，攻击他的前妻，这真的很可悲。”







