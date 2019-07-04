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《丑娃娃》曝“欢乐狂想”版预告及海报

丑娃天团集体登场 王力宏高晓松加盟配音

2019-07-04 10:49:17 来源：Mtime时光网

电影《丑娃娃》讲述了一群阳光可爱的丑娃娃们为了心中的理想和丑娃镇的欢乐，即使面对质疑与嘲讽，依然保持勇气充满好奇，探秘奇幻新世界，寻找爱与真我的历险。
　　时光网讯 好莱坞品质动画《丑娃娃》发布“欢乐狂想”版预告片及海报，“丑娃天团”成员小希、欧哥、阿福、维奇、道格、八宝整齐集结，各秀萌力，正式解锁“完美学院”关卡，高萌探险新世界。

　　电影《丑娃娃》（英文名：UglyDolls）将于8月9日全国公映。该片由《怪物史莱克2》《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔：战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，金牌好莱坞班底担纲制作，华语流行音乐天王王力宏加盟英文版配音，知名音乐人高晓松友情配音中文版。
 
　　电影《丑娃娃》讲述了一群阳光可爱的丑娃娃们为了心中的理想和丑娃镇的欢乐，即使面对质疑与嘲讽，依然保持勇气充满好奇，探秘奇幻新世界，寻找爱与真我的历险。此番“欢乐狂想”版预告片中，“丑娃天团”集体登场，共同来到“完美学院”，一场音乐派对的狂欢，一句证明自己的宣言，都预示着这场奇幻历险的正式开启。

　　预告片中，维奇的快言快语、道格的“冷幽默”、欧哥的机智玩笑都让人忍俊不禁，欢乐氛围洋溢而出。美妙悦耳的音乐和炫丽色彩更交织出十足的派对感，凯莉·克莱森 、加奈儿·梦奈、尼克·乔纳斯、布雷克·谢尔顿、皮普·保罗等音乐大咖逐一“亮声”，超豪华的配音卡司阵容和高质量原创音乐可见一斑。

　　传递温暖治愈力量的丑娃娃们，不仅形象高萌可爱，更有着迥异的性格和自己独特的人设。“欢乐狂想”版海报五彩缤纷，明快可爱，带着扑面而来的清甜气质，让人看到就不由自主愉快起来。丑娃娃以多样表情和专属色彩亮相，别出心裁地传递出不同丑娃娃的性格特征。“大头贴”形式和鲜艳斑斓的画风结合，呈现可爱活力，让人控制不住“穿越”到丑娃镇和他们拍照的冲动，充分体现了“丑萌网红”的个性吸引力。

　　电影《丑娃娃》由华影公司、阿里影业、胜图娱乐（STX娱乐）共同出品，《怪物史瑞克2》、《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔·战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，英文版由凯莉·克莱森、加奈儿·梦奈、旺达·赛克丝、艾玛·罗伯茨、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、王力宏、尼克·乔纳斯、布雷克·谢尔顿、碧碧·雷克斯、查莉XCX、利佐、阿曼多·佩雷斯等配音，中文版由高晓松领衔献声，本片将于今年8月9日全国公映。







   编辑：汀

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关键词： 丑娃娃 预告片 海报
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