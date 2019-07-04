网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《旺扎的雨靴》定档7.19首曝海报

藏区孩子旺扎的童年愿望 盛夏季节重见天真

2019-07-04 11:09:44 来源：Mtime时光网

《旺扎的雨靴》定档7月19日首曝海报，电影讲述了藏区孩子旺扎为了得到一双梦想中的雨靴所经历的一系列童真可爱的趣事。
       

《旺扎的雨靴》定档海报

时光网讯 今日，由万玛才旦监制，拉华加执导的电影《旺扎的雨靴》宣布定档7月19日，并首度曝光定档海报。海报中旺扎（周拉多杰饰）和邻居姐姐拉姆（朋毛择专饰）倚在教室的窗台边上，旺扎转身向教室里望去，室外明亮的阳光照在他们身上。电影改编自才朗东主的同名小说，讲述了藏区孩子旺扎为了得到一双梦想中的雨靴所经历的一系列童真可爱的趣事。

       在最新曝光的定档海报中，明亮的阳光洒在旺扎和拉姆身上，画面清新纯净。旺扎身在室外，他透过教室的窗往室内看去。窗户将室内室外割裂成两个空间，一明一暗，有如旺扎期盼愿望实现时明明灭灭的童年心事。电影《旺扎的雨靴》故事围绕这个孩子展开，家里并不宽裕的旺扎希望能够拥有一双属于自己的雨靴，但这个愿望的实现充满了孩子难以克服的坎坷。

       电影《旺扎的雨靴》曾获第68届柏林国际电影节水晶熊奖提名。导演兼编剧拉华加凭借此片斩获第12届FIRST青年影展最佳导演奖，第八届北京国际电影节最受注目编剧奖，小演员周拉多杰提名第12届FIRST青年影展最佳演员。事实上，该片在创作之初就受到多方面的关注，入选了北京电影学院“新学院派电影剧本扶持计划”和第七届中国国家新闻出版广电总局剧本扶持计划。



       《旺扎的雨靴》是导演拉华加的处女作，导演选用了自小生活在青海藏区的孩子周拉多杰饰演旺扎，这个成长在青海藏区的孩子和每个成长在城市乡村的孩子一样，他有自己小小的愿望，也有自己小小的心思，但又保留了孩子的天真纯净，导演在影片中加入了诸多细节，让这个孩子的形象更加真实鲜活，那些被延宕的童年愿望也才能更加触动观众的心。








   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 旺扎的雨靴
关注时光网微信

相关电影/影人

旺扎的雨靴

旺扎的雨靴 (2018)

-1.0

导演：拉华加

主演：Jinpa

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

《蜘蛛侠：英雄远征》欢乐片场照合辑

赞达亚拍高空戏不用替身 吓到忘乎所以

17
让我们来一同回顾下《蜘蛛侠：英雄远征》的拍摄片场照，..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多