《旺扎的雨靴》定档7月19日首曝海报，电影讲述了藏区孩子旺扎为了得到一双梦想中的雨靴所经历的一系列童真可爱的趣事。



















《旺扎的雨靴》是导演拉华加的处女作，导演选用了自小生活在青海藏区的孩子周拉多杰饰演旺扎，这个成长在青海藏区的孩子和每个成长在城市乡村的孩子一样，他有自己小小的愿望，也有自己小小的心思，但又保留了孩子的天真纯净，导演在影片中加入了诸多细节，让这个孩子的形象更加真实鲜活，那些被延宕的童年愿望也才能更加触动观众的心。





























编辑：隐饮