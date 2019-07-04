时光网讯
今日，由万玛才旦
监制，拉华加
执导的电影《旺扎的雨靴》
宣布定档7月19日，并首度曝光定档海报。海报中旺扎（周拉多杰饰）和邻居姐姐拉姆（朋毛择专饰）倚在教室的窗台边上，旺扎转身向教室里望去，室外明亮的阳光照在他们身上。电影改编自才朗东主的同名小说，讲述了藏区孩子旺扎为了得到一双梦想中的雨靴所经历的一系列童真可爱的趣事。
在最新曝光的定档海报中，明亮的阳光洒在旺扎和拉姆身上，画面清新纯净。旺扎身在室外，他透过教室的窗往室内看去。窗户将室内室外割裂成两个空间，一明一暗，有如旺扎期盼愿望实现时明明灭灭的童年心事。电影《旺扎的雨靴》
故事围绕这个孩子展开，家里并不宽裕的旺扎希望能够拥有一双属于自己的雨靴，但这个愿望的实现充满了孩子难以克服的坎坷。
电影《旺扎的雨靴》
曾获第68届柏林国际电影节水晶熊奖提名。导演兼编剧拉华加凭借此片斩获第12届FIRST青年影展最佳导演奖，第八届北京国际电影节最受注目编剧奖，小演员周拉多杰提名第12届FIRST青年影展最佳演员。事实上，该片在创作之初就受到多方面的关注，入选了北京电影学院“新学院派电影剧本扶持计划”和第七届中国国家新闻出版广电总局剧本扶持计划。
《旺扎的雨靴》是导演拉华加的处女作，导演选用了自小生活在青海藏区的孩子周拉多杰饰演旺扎，这个成长在青海藏区的孩子和每个成长在城市乡村的孩子一样，他有自己小小的愿望，也有自己小小的心思，但又保留了孩子的天真纯净，导演在影片中加入了诸多细节，让这个孩子的形象更加真实鲜活，那些被延宕的童年愿望也才能更加触动观众的心。
编辑：隐饮