时光网在纽约专访到安妮·海瑟薇，与她聊了聊新作《偷心女盗》幕前幕后的故事。

安妮海瑟薇









她和Penny的关系历经了有趣的变化，接着，Josephine发现自己居然要和Penny竞争，来一夺Thomas Westerberg（艾利克斯·夏普）的芳心（以及财富），后者是一位年轻而又天真的科技公司富翁。











近期在纽约，时光网与海瑟薇有一个简短的面对面采访。在曼哈顿中城的一个酒店里，这位36岁的女星分享了她对于新作的想法，骗徒与演员的相同与不同点，以及与老公——一位珠宝设计师——的生活等等。二十分钟采访的总结如下：











安妮·海瑟薇：是的！





时光网：能说说原因吗？

















安妮·海瑟薇：有瑞贝尔做制片人很棒，因为对我来说有很多我作为演员关注的问题她都会理解，而她是有发言权的（在解决这些问题方面）。某种意义上她算得上是“表演部门的老大”。





她是联系名单上的头号同时也是制片人，所以任何关于场景或者需要对接说服制片厂的问题，比如我需要戴这个假发或是其他的什么东西，她都是陪同在侧的最佳队友。





而我同时也为她而感到骄傲。她是在突破自己，从想出这个点子到后来的初步完成草稿。我也试过去做一些前期筹备，这真的非常非常难。所以，我也非常开心能加入她的旅程。这是她制作的第二部电影，我也觉得非常幸运能帮她把她的梦想带到大银幕上来。

















时光网：关于这一点，你觉得是什么因素让翻拍这个故事的想法在现在的这个时间点成熟？男性和女性骗徒之间的不同对故事和剧本产生了多大的影响？









时光网：骗子骗徒都是我们在日常生活中不大可能会喜欢的形象，但是关于他们的电影却风靡了好几代。你觉得为什么会这样？是因为这些都是关于钱和权的故事吗？











安妮·海瑟薇：这我真的不知道了，因为这也确实不是我会感兴趣的事情。我觉得在电影中看他们可能比较有趣，但是我完全不认为这样的生活是轻松惬意的。





拿我的角色来说，关于她为什么要做这一行的动机，我们花了很多的时间来追问：“好的，她真的有一个背景故事吗？她的童年是什么样的？她的妈妈也是个骗徒吗？她是来自于一个骗徒家庭吗？”到后来我觉得这有点无用功，所以决定干脆试图给这个角色的行为找一些情感类动机。所以我们最终想出来的原因就是她做骗徒仅仅因为她喜欢这么做，同时她也很擅长，仅此而已。





但我觉得从另一个角度来看，除非我们做到了全世界范围的男女平等同工同酬， 不然在规则框架内的女性一定程度上都还是被压迫被欺诈的。因此我觉得Josephine也因此获得了一种她认为该是她的都属于她这样的理直气壮。





时光网：你觉得骗徒和好莱坞演员有没有什么相似之处？





时光网记者Brent Simon与安妮海瑟薇（HFPA-Anne Hathaway with Brent Simon） ：我认为比起好莱坞演员，记者们更像是骗徒。（笑）你们告诉我们非常喜欢我们的电影，然后回去之后你们又会写很糟糕的评论！（笑）我开玩笑呢。 ：我认为比起好莱坞演员，记者们更像是骗徒。（笑）你们告诉我们非常喜欢我们的电影，然后回去之后你们又会写很糟糕的评论！（笑）我开玩笑呢。





严肃说来，我从来不认为演员就是骗子或是类似的说法是立得住的。我认为考量起来必须更加细致。当然我是会这么做了。（笑）同时我还觉得骗徒们在道德方面是有问题的，因为他们是骗钱的。而演员则是来娱乐观众的，是让观众心甘情愿交钱的。





时光网：你的丈夫亚当·舒尔曼是一个著名的珠宝设计师，在你的红毯和其他活动中他的参与度如何？









他设计了我今天穿的这一套。我最喜欢的是祖母绿，而我有很多我丈夫的石头。有时候他也会让我穿戴一些设计原型。





时光网：你自己曾设计过什么吗？或是帮助你的丈夫一起设计什么。





安妮海瑟薇与老公亚当·舒尔曼 ：不，或者说没必要。我们也可以说是合伙人，他会给我展示一些东西，而我可能会说：“哦如果我想穿那件，我会想要这个。”有时候他会接受我的建议，有时候不会。同样地我也会和他讨论一些场景和表演，他会说或者会问：“如果你从这个角度来想想呢？”所以这是我们参与彼此生活的方式。毕竟我们结婚了。 ：不，或者说没必要。我们也可以说是合伙人，他会给我展示一些东西，而我可能会说：“哦如果我想穿那件，我会想要这个。”有时候他会接受我的建议，有时候不会。同样地我也会和他讨论一些场景和表演，他会说或者会问：“如果你从这个角度来想想呢？”所以这是我们参与彼此生活的方式。毕竟我们结婚了。







