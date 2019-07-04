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红彤彤喜洋洋！明星结婚登记照盘点

奚梦瑶&何猷君甜蜜晒结婚照 5月刚刚求婚

2019-07-04 15:23:07 来源：Mtime时光网

奚梦瑶在微博晒出她与何猷君的结婚登记照，两人摆出各种搞怪pose，笑容甜蜜。红彤彤喜洋洋！明星结婚登记照大盘点，从孙俪&邓超到赵丽颖&冯绍峰再到陈妍希&陈晓，你最喜欢哪对夫妻的结婚照？
       时光网讯 7月4日下午，演员、模特奚梦瑶在微博晒出她与何猷君的结婚登记照，两人摆出各种搞怪pose，笑容甜蜜。奚梦瑶还发文调侃何猷君，“右边这个人真有眼光！”今年5月13日，何猷君刚和奚梦瑶求婚成功，当时那场盛大的“土味求婚”仪式还让人印象深刻，如今不到两个月两个人就顺理结婚，可喜可贺！

       最近影视圈的明星宣布结婚登记的不少，昨日刚有李光洁宣布和隋雨蒙结婚，上周又有张若昀唐艺昕高调举行婚礼。盘点一下明星们红彤彤喜洋洋的结婚登记照，从孙俪&邓超、到赵丽颖&冯绍峰再到陈妍希&陈晓，你最喜欢哪对明星的登记照呢？

奚梦瑶&何猷君

                                           奚梦瑶&何猷君


                                        奚梦瑶&何猷君

李光洁&隋雨蒙

张若昀&唐艺昕


张若昀&唐艺昕

孙俪&邓超

赵丽颖&冯绍峰


陈妍希&陈晓


大S&汪小菲

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奚梦瑶
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Ming Xi

职业：演员

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