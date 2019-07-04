该事件在网络上曝光后，该名喊“滚”的工作人员被认作了言承旭的工作人员，陈嘉上导演对此发文澄清，称是自己的工作人员用了“不应用的言语“，“会好好检讨”，并致歉言承旭。









言承旭现身成都菜市场







视频显示黑衣共工作人员喊“滚”开道 视频显示黑衣共工作人员喊“滚”开道





《相亲大作战》于上月28日在成都开机，计划在当地拍摄两个月。事发当天，主演言承旭和任素汐都现身菜市场，言承旭所到之处都有工作人员撑伞隔开路人，但因为围观民众众多导致前行不畅，不过从曝光的路透照和视频来看，言承旭全程表现亲切，只是工作人员的一声“滚”实在破坏气氛。















该事件在网络上曝光后，该名喊“滚”的工作人员被认作了言承旭的工作人员，陈嘉上导演对此发文澄清，称是自己的工作人员用了“不应用的言语“，“会好好检讨”，并致歉言承旭，“这些是我的工作人员，让他背锅了。对不起，真对不起。”





《相亲大作战》是言承旭继《我的少女时代》之后，时隔4年再次回归大银幕。影片由导演陈嘉上监制并执导，言承旭、任素汐领衔主演，其他参加拍摄的演员还有李光洁、万茜、辛芷蕾等。

编辑：ruo