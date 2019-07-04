网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

剧组人员喊"滚"陈嘉上致歉言承旭

成都菜场拍片引围观 "是我的工作人员，让他背锅了"

2019-07-04 16:16:34 来源：Mtime时光网

该事件在网络上曝光后，该名喊“滚”的工作人员被认作了言承旭的工作人员，陈嘉上导演对此发文澄清，称是自己的工作人员用了“不应用的言语“，“会好好检讨”，并致歉言承旭。
　　时光网讯 陈嘉上导演，言承旭任素汐主演的电影《相亲大作战》日前正在成都热拍。7月3日下午，外形惹眼的言承旭现身当地某菜市场拍摄，引来众人围观。随行工作人员为了突出重围，对民众大喊“滚！”引发争议。而陈嘉上导演也在刚刚作出回应称：“我会好好检讨团队工作，更要向承旭道歉……“


言承旭现身成都菜市场


视频显示黑衣共工作人员喊“滚”开道

　　《相亲大作战》于上月28日在成都开机，计划在当地拍摄两个月。事发当天，主演言承旭和任素汐都现身菜市场，言承旭所到之处都有工作人员撑伞隔开路人，但因为围观民众众多导致前行不畅，不过从曝光的路透照和视频来看，言承旭全程表现亲切，只是工作人员的一声“滚”实在破坏气氛。




　　该事件在网络上曝光后，该名喊“滚”的工作人员被认作了言承旭的工作人员，陈嘉上导演对此发文澄清，称是自己的工作人员用了“不应用的言语“，“会好好检讨”，并致歉言承旭，“这些是我的工作人员，让他背锅了。对不起，真对不起。”

　　《相亲大作战》是言承旭继《我的少女时代》之后，时隔4年再次回归大银幕。影片由导演陈嘉上监制并执导，言承旭、任素汐领衔主演，其他参加拍摄的演员还有李光洁、万茜、辛芷蕾等。

   编辑：ruo

关键词： 言承旭 陈嘉上 相亲大作战
关注时光网微信

相关电影/影人

相亲大作战

相亲大作战 (2019)

0.0

导演：陈嘉上

主演：言承旭

在线播放

陈嘉上

陈嘉上

Gordon Chan

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

言承旭

言承旭

Jerry Yan

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

《蜘蛛侠：英雄远征》欢乐片场照合辑

赞达亚拍高空戏不用替身 吓到忘乎所以

17
让我们来一同回顾下《蜘蛛侠：英雄远征》的拍摄片场照，..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多