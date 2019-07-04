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这部80年前的电影在北美票房碾压《复联4》

计入通货膨胀因素 好莱坞黄金时代不在？

2019-07-04 16:30:56 来源：Mtime时光网

虽然当下的电影票房屡创新高，但这也要得益于票价的不断上涨，电影行业面临流媒体的巨大冲击是不争的事实，未来的电影市场如何？

　　时光网讯 北美的电影市场有近百年的发展历史，所以北美的票房数据也很早。比较早的影片甚至可以追溯到《乱世佳人》的票房，目前记载的《乱世佳人》北美票房是2亿美元，但《乱世佳人》1939年12月15日在北美公映的电影，之后再1950~1960年代又陆续重映了几次。所以这2亿美元的票房从当时的购买能力来看，远远要比今天的2亿美元更具有价值。

　　今天，美国的Box Office Mojo网站对北美票房历史纪录进行了一种修正，就是用北美今天电影票均价9.01美元*观影人次=最新的票房数据，这就是把过去的票房纪录计入了今天的通货膨胀因素。换算下来之后，《乱世佳人》的北美票房是18.226亿美元，是当之无愧的北美历史第一高。

经过通货膨胀数据修正之后的北美票房前20位是哪些影片呢？我们现在来看看——
1.《乱世佳人》（1939） 18.226亿美元
2.《星球大战：新希望》（1977） 16.049亿美元
3.《音乐之声》 （1965）12.838亿美元
4. 《外星人E.T.》 （1982）12.781亿美元
5. 《泰坦尼克号》（1997） 12.213亿美元
6. 《十诫》（1956） 11.803亿美元
7. 《大白鲨》（1975） 11.540亿美元
8. 《日瓦戈医生》（1965） 11.185亿美元
9. 《驱魔人》（1973） 9.965亿美元
10. 《白雪公主和七个小矮人》（1937） 9.821亿美元
11. 《星球大战：原力觉醒》（2015） 9.741亿美元
12. 《101忠狗》 （1961）9.003亿美元
13. 《星球大战2：帝国反击战》（1980） 8.846亿美元
14. 《宾虚》（1959） 8.834亿美元
15. 《阿凡达》（2009） 8.768亿美元
16. 《星球大战3：绝地归来》（1983） 8.475亿美元
17. 《复仇者联盟4：终局之战》（2019） 8.433亿美元
18. 《侏罗纪公园》（1993） 8.259亿美元
19. 《星球大战前传1：幽灵的威胁》（1999） 8.137亿美元
20. 《狮子王》（1994）8.032亿美元

　　这次通过膨胀的修正数据是按照今年的北美平均票价来计算的，所以《星球大战7》《复仇者联盟4》的票房收入没有太大变化，只是排位变了，这两位是目前北美票房历史冠亚军，计入通货膨胀之后，分别排在第11位和第17位。

　　特别提醒一下，以上这组修正数据只是一种换算，并不存在于官方的票房纪录中。

《复联4》剧场版中文预告

　　这其中不仅仅是几十年来货币贬值的原因，更主要的是，影院的观影人次在下降，50年来，票价上涨超过10倍，但观影人次也在逐年下滑。在1940~1960年代，电视还没有普及；在2000年前后，网络在线点播也没有普及。

　　但是到了今天，电视节目好看，流媒体的内容也丰富异常，人们还可以选择在家玩手机、玩电脑游戏，这些都大大分流了影院观众。所以，当下的票房冠军电影在观影人次方面是无法可《乱世佳人》《星球大战：新希望》这些电影相提并论的。

最新统计北美票房历史数据TOP10（未计入通货膨胀的因素）——
1.《星球大战7：原力觉醒》（2015）9.36亿美元
2.《复仇者联盟4：终局之战》（2019）8.43亿美元（上映中）
3.《阿凡达》（2009）7.6亿美元
4．《黑豹》（2018）7亿美元
5．《复仇者联盟3：无限战争》（2018）6.78亿美元
6.《泰坦尼克号》（1997）6.59亿美元
7.《侏罗纪世界》（2015）6.52亿美元
8.《复仇者联盟》（2012）6.25亿美元
10．《超人总动员2》（2018）6.08亿美元

　　对比来看就一目了然，虽然当下的电影票房屡创新高，但这也要得益于票价的不断上涨，电影行业面临流媒体的巨大冲击是不争的事实，未来的电影市场如何？预计不会今天这么火爆了，毕竟人们的观影形式有了多元化的选择。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 通货膨胀 乱世佳人 复联 阿凡达
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