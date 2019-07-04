虽然当下的电影票房屡创新高，但这也要得益于票价的不断上涨，电影行业面临流媒体的巨大冲击是不争的事实，未来的电影市场如何？









今天，美国的Box Office Mojo网站对北美票房历史纪录进行了一种修正，就是用北美今天电影票均价9.01美元*观影人次=最新的票房数据，这就是把过去的票房纪录计入了今天的通货膨胀因素。换算下来之后，《乱世佳人》的北美票房是18.226亿美元，是当之无愧的北美历史第一高。





经过通货膨胀数据修正之后的北美票房前20位是哪些影片呢？我们现在来看看——





这次通过膨胀的修正数据是按照今年的北美平均票价来计算的，所以《星球大战7》《复仇者联盟4》的票房收入没有太大变化，只是排位变了，这两位是目前北美票房历史冠亚军，计入通货膨胀之后，分别排在第11位和第17位。





特别提醒一下，以上这组修正数据只是一种换算，并不存在于官方的票房纪录中。





《复联4》剧场版中文预告 这其中不仅仅是几十年来货币贬值的原因，更主要的是，影院的观影人次在下降，50年来，票价上涨超过10倍，但观影人次也在逐年下滑。在1940~1960年代，电视还没有普及；在2000年前后，网络在线点播也没有普及。









最新统计北美票房历史数据TOP10（未计入通货膨胀的因素）——

6.《泰坦尼克号》（1997）6.59亿美元





对比来看就一目了然，虽然当下的电影票房屡创新高，但这也要得益于票价的不断上涨，电影行业面临流媒体的巨大冲击是不争的事实，未来的电影市场如何？预计不会今天这么火爆了，毕竟人们的观影形式有了多元化的选择。

作者：崔汀 编辑：汀