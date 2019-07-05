网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

基努里维斯：我不骑摩托时会感到忧郁

男神接受GQ杂志专访畅谈摩托车爱好

2019-07-05 09:27:42 来源：Mtime时光网

炎炎夏日是骑摩托的好时节，来看看基努·里维斯的私人摩托制造厂吧！
　　摩托车 is amazing！

　　时光网讯 众所周知，基努·里维斯是个狂热的摩托爱好者，平时在洛杉矶都是骑摩托出行，甚至还和朋友成立了摩托车公司。今年早些时候他接受GQ杂志视频专访，介绍了他的摩托车制造厂，并坦言：“我不骑摩托时，我会感到忧郁，对我的健康不是很好。”（视频和字幕来自GQ官方油管频道）

原谅我这一生不羁放纵爱摩托

　　大概是22岁，也就是1986年前后，基努·里维斯在德国慕尼黑拍电影时迷上了摩托车。他的第一辆摩托是川崎600，而他最喜欢的是英国老牌摩托车诺顿突击队。早前接受采访时他曾透露，郁闷时的发泄方式就是在黑夜中狂飙，并且把前灯关掉！

　　在GQ的这次专访中，基努·里维斯说：“摩托高速行驶带来的风声、震动很享受，骑车时非常适合思考的场所，可以远离尘嚣。”

　　常在河边走哪有不湿鞋，基努·里维斯骑摩托也多次受伤，以至于电影公司跟他签片约时都要写好不能骑摩托，免得受伤耽误了拍摄行程。

不好意思啦（Can't help it）

　　但基努·里维斯说，拍片间隙依旧会忍不住偷骑车，对片商感到抱歉。

love

在洛杉矶基努里维斯骑摩托出门

这辆重型机车超酷

　　里维斯骑摩托这么多年，擦擦碰碰非常多。又一次在穆赫兰道上，他试图超越一辆汽车时，摔裂了自己的膝盖。另一次，在日落大道上，一辆汽车在前方拽住了他，他磕掉了两颗牙齿，小腿皮肤削去一块。最诡异的是：这次事故发生后，一个女人跑来，对着躺在地上流血的他做得第一件事不是嘘寒问暖，而是索要签名！


骑摩托的男人最man

　　基努里维斯爱摩托成迷，《黑客帝国》在澳大利亚拍摄期间，他甚至自费赠送给12名替身每人一台价值6000英镑的哈雷摩托，感谢他们的付出。

　　现如今，他说服了机车定制专家加德·豪林杰成为他创办的摩托车公司合伙人，经过7年研发，终于迎来了第一款产品 Arch KRGT-1 重型摩托。

基努里维斯和他的合伙人




《黑客帝国2》中的杜卡迪，少年骑摩托吧！

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 基努里维斯 摩托 黑客帝国2 GQ
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

基努·里维斯

基努·里维斯

Keanu Reeves

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

《蜘蛛侠：英雄远征》彩蛋全解析

不夸张！漫威电影宇宙最惊喜的一部

讲彩蛋之前我想先吹几句《英雄远征》，你们别说我收钱。
2

首位华裔邦女郎，至今仍是传奇

"伦敦流量小花"周采芹:如果温柔的话,我会死

52
海外华裔演员中，男有李小龙，女有周采芹。
3

《速度与激情:特别行动》曝全新中文预告

海量新镜头曝光 花式漂移&空陆大战眼花缭乱

两大硬汉道恩·强森、杰森·斯坦森携手亮相，无论花式漂..
4

2019年上半年内地票房总结

进口片拿下5个月冠 国产片全靠春节档

总体来看，2019年上半年内地影市的票房成绩不太令人满意..
5

亨利卡维尔Netflix"巫师"曝海报和剧照

同名游戏风靡全球 第一季将上线8集

14
亨利卡维尔扮演猎魔人杰洛特，为了保护奇幻大陆他将对付..

查看更多