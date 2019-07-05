摩托车 is amazing！





原谅我这一生不羁放纵爱摩托





大概是22岁，也就是1986年前后，基努·里维斯在德国慕尼黑拍电影时迷上了摩托车。他的第一辆摩托是川崎600，而他最喜欢的是英国老牌摩托车诺顿突击队。早前接受采访时他曾透露，郁闷时的发泄方式就是在黑夜中狂飙，并且把前灯关掉！





在GQ的这次专访中，基努·里维斯说：“摩托高速行驶带来的风声、震动很享受，骑车时非常适合思考的场所，可以远离尘嚣。”





常在河边走哪有不湿鞋，基努·里维斯骑摩托也多次受伤，以至于电影公司跟他签片约时都要写好不能骑摩托，免得受伤耽误了拍摄行程。





不好意思啦（Can't help it）





但基努·里维斯说，拍片间隙依旧会忍不住偷骑车，对片商感到抱歉。





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在洛杉矶基努里维斯骑摩托出门

这辆重型机车超酷





里维斯骑摩托这么多年，擦擦碰碰非常多。又一次在穆赫兰道上，他试图超越一辆汽车时，摔裂了自己的膝盖。另一次，在日落大道上，一辆汽车在前方拽住了他，他磕掉了两颗牙齿，小腿皮肤削去一块。最诡异的是：这次事故发生后，一个女人跑来，对着躺在地上流血的他做得第一件事不是嘘寒问暖，而是索要签名！







骑摩托的男人最man









现如今，他说服了机车定制专家加德·豪林杰成为他创办的摩托车公司合伙人，经过7年研发，终于迎来了第一款产品 Arch KRGT-1 重型摩托。





